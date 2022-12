Chưa ra rạp, ‘Avatar 2’ đã nhận đề cử Phim hay nhất tại Quả cầu vàng

Trước khiAvatar: The Way of Water chính thức đổ bộ màn ảnh rộng toàn cầu vào ngày 16.12 tới, phim đã có buổi công chiếu đầu tiên tại London (Anh) vào tuần trước và nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Trong danh sách đề cử Quả cầu vàng vừa được công bố hôm 12.12, siêu phẩm của đạo diễn James Cameron gây chú ý khi góp mặt trong hai đề cử quan trọng ở mảng điện ảnh: Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất, "bom tấn" này là cạnh tranh với loạt tác phẩm nổi bật trong năm: Elvis, The Fabelmans, Tár và Top Gun: Maverick. Ngoài ra, Avatar: The Way of Water còn đưa James Cameron ghi danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất bên cạnh những tên tuổi lớn: Daniel Kwan - Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) và Steven Spielberg (The Fabelmans).

Avatar: The Way of Water lấy bối cảnh hơn một thập niên sau các sự kiện của phần phim đầu tiên (ra mắt hồi 2009) và tiếp tục câu chuyện của cặp nhân vật chính Jake Sully - Neytiri trên hành tinh Pandora. Sau khi vượt qua cuộc chiến tàn khốc với người trái đất, cả hai có một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng mối hiểm họa mới nhanh chóng xuất hiện khiến cuộc sống yên bình của nhà Sully và chủng người Na’Vi bị đe dọa từ đó thôi thúc họ một lần nữa cùng đoàn kết đứng lên chiến đấu…

Avatar 2 đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên chính từ phần trước: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ nhiều gương mặt mới: Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement…





Ngoài Avatar: The Way of Water, nhiều cái tên khác cũng nhận được sự chú ý không kém khi góp mặt trong bảng đề cử Quả cầu vàng năm nay. The Banshees of Inisherin - câu chuyện tình bạn lấy bối cảnh là cuộc nội chiến ở Ireland, dẫn đầu danh sách với 8 đề cử. Theo sau tác phẩm này là Everything Everywhere All at Once với 6 đề cử. The Fabelmans, Babylon đều nhận 5 đề cử. Ở mảng truyền hình, sitcom Abbott Elementary dẫn đầu với 5 đề cử. Các tác phẩm: The White Lotus, Dahmer, The Crown, Pam and Tommy và Only Murders in the Building mỗi phim nhận 4 đề cử.

Được Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) thành lập vào năm 1944, Quả cầu vàng là một trong những giải thưởng phim ảnh danh giá nhất nước Mỹ đồng thời được xem là một bảng dự đoán trước kết quả của giải Oscar diễn ra sau đó. Những tác phẩm, nhân vật có tên trong danh sách đề cử và trao giải được lựa chọn bởi HFPA.

Tuy nhiên, những năm gần đây, giải thưởng này dần mất đi vị thế vì vấp phải chỉ trích liên quan đến các vụ bê bối, cáo buộc tham nhũng và thiếu vắng các thành viên da màu trong hội đồng giám khảo. Chính vì vậy, Hollywood đã kêu gọi tẩy chay Quả cầu vàng trên diện rộng với sự tham gia của nhiều diễn viên, đạo diễn, các hãng phim hàng đầu.

Trước phản ứng tiêu cực, HFPA đã nỗ lực cải thiện sự đa dạng khi bổ sung 21 thành viên mới trong năm qua đồng thời củng cố các quy tắc đạo đức nhằm nâng cao độ uy tín. Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 dự kiến diễn ra ngày 10.1.2023 tại Los Angeles (Mỹ).