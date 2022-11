Vì sao James Cameron cần đến 12 năm để ‘thai nghén’ Avatar 2?

Năm 2009, siêu phẩm Avatar đã mở ra một cơn địa chấn về công nghệ phim 3D trên toàn cầu, xô đổ mọi kỷ lục phòng vé trước đó. Ngay sau khi phần một vươn lên trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại, đội ngũ của James Cameron đã bắt tay vào thực hiện Avatar: The way of water từ năm 2010. Xuyên suốt 13 năm, James Cameron không nhận đạo diễn thêm bất kỳ một dự án điện ảnh nào, chỉ tập trung công sức để nghiên cứu công nghệ và phát triển kịch bản cho các phần sau của Avatar.

Trong ba năm đầu tiên, vị đạo diễn tài ba gặp trắc trở trong khâu kịch bản. Nhiều ý tưởng được đưa ra và bị gạt bỏ không lâu sau đó. Bởi chính James Cameron cảm thấy chúng không đủ mới lạ, giàu ý nghĩa để tiếp nối thành công của phần cũ. Những ý tưởng này sau đó được góp nhặt và đưa vào bộ truyện tranh Avatar: The High Ground, dự kiến phát hành cuối năm nay.

Biên kịch Josh Friedman là người cứu cánh của James Cameron trong giai đoạn khó khăn này. Hai người hợp tác viết tiếp câu chuyện của vùng đất Pandora trong suốt bốn năm từ 2013 đến 2017. Cùng nhau, họ liên tục mở rộng vũ trụ Avatar, sáng tạo ra nhiều vùng đất, nhân vật mới. Đây cũng là lúc James Cameron quyết định mở rộng bộ phim từ một trilogy (ba phần) thành dự án pentalogy (năm phần) đầy tham vọng. Năm 2018, đạo diễn người Canada lần đầu hé lộ câu chuyện về bộ tộc Metkayina - những người Na’vi chuyên sinh sống dưới nước sẽ là trọng tâm phần hai.

Bộ phim nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) người Na'vi thuộc tộc Omaticaya. Họ bắt đầu xây dựng cuộc sống gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải đứng dậy chiến đấu để bảo vệ quê hương. Sự xâm chiếm của người trái đất khiến tộc Omaticaya phải tìm đến một vùng đất mới và nhờ sự trợ giúp của tộc người sống dưới nước Metkayina. Ý tưởng này đã mở ra một thách thức hoàn toàn mới cho đoàn làm phim.

James Cameron muốn quay thật dưới nước thay vì dùng CGI để có thể ghi lại chính xác từng hành động và biểu cảm của diễn viên. “Có thể cách này sẽ giúp bộ phim đẹp hơn. Bạn muốn xem cảnh người dưới nước. Vì vậy, chúng tôi cần ghi hình đúng như thế. Đó không phải sự đột phá. Ví dụ như muốn quay phim viễn tây, bạn cần học cách cưỡi ngựa. Vì vậy, tôi nói rõ ràng các yêu cầu của mình và mời nhiều chuyên gia đến dạy cho diễn viên, ê-kíp cách nín thở”, nam đạo diễn chia sẻ trên The New York Times.





Để quay Avatar: The way of water, đoàn phim đã phải thiết kế một bể chứa đặc biệt chứa 900.000 gallon (3,4 triệu lít) nước làm trường quay cho các cảnh dưới đại dương. Ngoài ra, các diễn viên phải học lặn để mặc các bộ đồ chuyên dụng, nhằm áp dụng công nghệ motion-capture phục vụ khâu hậu kỳ, kỹ xảo. Minh tinh Kate Winslet từng tiết lộ nhờ tham gia Avatar 2 mà cô có được khả năng nín thở tận 7 phút dưới nước. Các ngôi sao như Zoe Saldana hay Sigourney Weaver cũng đạt thành tích hơn 6 phút nín thở dưới mặt nước.

Song song với việc hoàn thiện kịch bản, quãng thời gian 13 năm cũng được James Cameron sử dụng để nghiên cứu các công nghệ mới cho dự án. Ê-kíp sử dụng những công nghệ và máy quay tiên tiến như máy ảnh Sony Venice với độ phân giải 6K hay máy ảnh RX0 chống nước. Đạo diễn mất khoảng ba năm thử nghiệm các phân đoạn và kỹ xảo motion-capture dưới nước. Các công đoạn hậu kỳ được thực hiện song song và liên tục cập nhật từ 2017 đến nay.

Đa phần diễn viên chỉ tập trung tại New Zealand từ mùa xuân năm 2019 đến đầu năm 2020 cho khâu ghi hình trực tiếp. Tuy nhiên, dự án sau đó phải trì hoãn vài tháng vì dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Tháng 9.2020, James Cameron xác nhận khâu ghi hình tại New Zealand đã hoàn thành. Ông cũng cho biết có đủ 95% cảnh quay cần thiết cho phần ba của phim. Các phân đoạn còn lại dự kiến được ghi hình tại các bối cảnh khác. Đạo diễn cùng các biên tập dành năm 2021 cho khâu dựng phim và hậu kỳ. Ba tập phim tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch sản xuất, dự kiến ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028 với chi phí khoảng một tỉ USD cho cả bốn phần.

Riêng Avatar: The way of water có kinh phí sản xuất xấp xỉ 250 triệu USD. Gần đây, trailer chính thức của bộ phim cũng đã được “trình làng” khiến người hâm mộ hết sức mong chờ. Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm Sam Worthington, Zoe Saldaña hay Stephen Lang sẽ tái ngộ khán giả với Avatar 2. Đặc biệt, minh tinh gạo cội Sigourney Weaver từng vào vai giáo sư Grace Augustine ở phần 1 sẽ trở lại với vai Kiri - con gái của Jake Sully và Neytiri. Minh tinh Kate Winslet, đả nữ châu Á Dương Tử Quỳnh và ngôi sao cơ bắp Vin Diesel là những cái tên mới sẽ gia nhập hành tinh Pandora ở phần phim này.