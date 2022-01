Oh Young Soo: 'Trùm cuối' của 'Trò chơi con mực' và đường đến Quả cầu vàng

Mới đây, diễn viên Oh Young Soo đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên được trao giải Quả cầu vàng, hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ở tuổi 77, vai diễn “trùm cuối” trong Trò chơi con mực đã mang đến cho ông vinh quang cũng như sự kính nể từ giới nghệ sĩ trên khắp thế giới. Tổng thống Moon Jae In cũng đã gửi lời chúc mừng nam diễn viên sau chiến thắng mang tính lịch sử.

Ông phát biểu: “Hành trình theo đuổi diễn xuất kéo dài hơn nửa thế kỉ của ông ấy đã vượt qua mọi biên giới địa lý và những khác biệt văn hóa, để rồi tạo nên những cảm xúc tuyệt vời và khiến cho cả thế giới phải ấn tượng. Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng và tri ân dành cho ông - diễn viên Oh Young Soo”.

Tốt nghiệp khoa sân khấu tại Đại học Dongguk ở Seoul, Oh Young Soo bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên tại công ty sân khấu Gwangjang vào năm 1963. Ông xuất hiện trên màn bạc lần đầu tiên vào năm 1965 với bộ phim The Seashore Village. Chăm chỉ với nghề bao năm nhưng Oh Young Soo vẫn là cái tên không quá đình đám trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Ông có đất dụng võ nhiều hơn tại sân khấu kịch. Còn khi đóng phim điện ảnh hay truyền hình, nam diễn viên thường chỉ được xếp vào vai phụ.

Sau khi đảm nhận vai chính đầu tiên trong vở kịch A Streetcar Named Desire với vai Stanley Kowalski vào năm 1971, ông tiếp tục gắn bó với sân khấu. Nam diễn viên xuất hiện trong các vở diễn nổi tiếng như Faust, Richard III và Crime on Goat Island…Oh Young Soo từng giành giải thưởng nghệ thuật Baeksang vào năm 1994 và giải thưởng của Hiệp hội Sân khấu Quốc gia Hàn Quốc ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất vào năm 2000. Từ 1987 đến 2010, Oh Young Soo dành phần lớn thời gian của mình cho sân khấu kịch.

Song song với việc diễn kịch, Oh Young Soo tham gia vài vai nhỏ trong các bộ phim như Getting on the Elevator (1986) và The Soul Guardians (1998). Sự nghiệp điện ảnh của ông thăng hoa sau khi tham gia bộ phim A Little Monk (2003). Trong phim, Oh Young Soo vào vai sư thầy lớn tuổi nhất trong số ba nhà sư ở một ngôi chùa yên tĩnh. Từ đó, ông trở nên rất có duyên với dạng vai này và thường xuyên được mời đóng thầy tu.





Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của Oh Young Soo chính là vai sư thầy vô danh trong bộ phim Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân của đạo diễn quái kiệt Kim Ki Duk. Nét nhân hậu và phong thái điềm nhiên, đĩnh đạc đã khiến cho Oh Young Soo hóa thân thành nhân vật vô cùng thuyết phục, khiến khán giả thực sự tin tưởng ông chính là hiện thân của đức Phật từ bi.

Trong năm 2009, Oh Young Soo góp mặt trong hai bộ phim truyền hình đình đám thời bấy giờ là: Moon river và Nữ hoàng Seondeok. Riêng Nữ hoàng Seondeok là bộ phim dẫn đầu tỉ suất người xem trong tất cả các bộ phim truyền hình phát hành trong cùng năm. Sau đó, Oh Young Soo tiếp tục đóng nhà sư trong Warrior K của đài MBC và bộ phim truyền hình đặc biệt Gate of Non-Duality của đài KBS, cả hai đều được phát sóng vào năm 2012. Nam diễn viên thậm chí còn xuất hiện với tư cách là một nhà sư trong quảng cáo truyền hình cho hãng SK Telecom năm 2015. Nhiều khán giả nhận xét khó ai có thể đóng vai sư thầy đạt như ông.

Và rồi đến năm 2021, Oh Young Soo đã mạnh dạn từ bỏ hình tượng nhà sư để đảm nhận vai diễn nhiều thử thách hơn trong Trò chơi con mực. Vào vai trùm cuối Oh Il Nam, diễn viên 77 tuổi đưa người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu, Oh Young Soo cũng một bước trở thành sao. Ông nhận nhiều lời mời đóng quảng cáo, điện thoại liên tục “cháy” máy và phải nhờ con gái hỗ trợ vì không có quản lý.

Sau khi hay tin mình chiến thắng, Oh Young Soo bộc bạch đầy khiêm tốn: “Lúc nghe tin mình chiến thắng cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tự nhủ với bản thân rằng: Ông cũng khá đấy ông lão ạ. Tôi cảm ơn tất cả mọi người trên khắp thế giới và mong mọi người đều được sống một cuộc đời thật tươi đẹp”. Ở tuổi U80, thành công của diễn viên kì cựu với Trò chơi con mực và giải Quả cầu vàng được xem như một hiện tượng. Nhưng đó thực sự là thành quả xứng đáng cho 57 năm cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp diễn xuất của “lão tướng” Oh Young Soo.