Phim 'Everything Everywhere All at Once' giành 11 đề cử giải Oscar 2023

Hai nghệ sĩ Riz Ahmed và Allison Williams đại diện cho ban tổ chức xướng tên những tác phẩm, nghệ sĩ nhận đề cử tại mùa giải Oscar 2023. Tại buổi tối ấm cúng này, nhiều ngôi sao quy tụ về Nhà hát Samuel Goldwyn tại California (Mỹ) để chúc mừng những "ngựa chiến" may mắn vào vòng đề cử. Tổng cộng có 23 hạng mục được xướng tên.

Không nằm ngoài dự đoán, phim Everything Everywhere All at Once của các đạo diễn Daniel Kwan, Daniel Scheinert nhận nhiều đề cử quan trọng như Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc (cho Dương Tử Quỳnh), 2 đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc gọi tên Quan Kế Huy và Jamie Lee Curtis; không dừng lại ở đó, phim còn nhận đề cử Kịch bản gốc xuất sắc. Tổng cộng, phim nhận 11 đề cử.

Cùng nằm chung đề cử Phim hay nhất với Everything Everywhere All at Once là bom tấn Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron. Hạng mục này gọi tên 10 tác phẩm, 8 phim còn lại bao gồm All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness và Women Talking.





Ba "ngựa chiến" sừng sỏ của mùa giải Oscar lần thứ 95 gồm có Everything Everywhere All at Once - dẫn đầu với 11 đề cử, All Quiet on the Western Front và The Banshees of Inisherin đồng hạng với 9 đề cử.

Tờ Deadline nhận xét mùa giải năm nay đa dạng. Ở hạng mục Phim hay nhất, ban tổ chức gọi tên những tác phẩm đến từ những studio lớn, nền tảng trực tuyến và những studio làm phim độc lập.

Vòng bình chọn cuối cùng cho những phim thắng giải diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 7.3 năm nay. Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 12.3 (giờ Mỹ) tại Nhà hát Dolby Theater, ABC tường thuật trực tiếp và nam nghệ sĩ Jimmy Kimmel dẫn chương trình.