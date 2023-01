‘Avatar: The Way of Water’ vào top phim hay nhất 2022

Điểm qua danh sách phim xuất sắc năm 2022 của các tờ như The Hollywood Reporter, GQ, Rotten Tomatoes, IndieWire…, độc giả thích thú vì “mỗi tờ một vẻ” khi chọn phim. Những phim này trải dài đủ mọi thể loại như khoa học viễn tưởng, chính kịch, kinh dị, hành động, nghệ thuật…

Tạp chí The Hollywood Reporter chọn ra 10 phim, điểm mặt toàn những phim tạo được tiếng vang tốt tại phòng vé hoặc chiếm cảm tình của các nhà phê bình như Everything Everywhere All at Once (Daniel Kwan, Daniel Scheinert chỉ đạo, nhận “mưa lời khen” với mức chấm 95% trên Rotten Tomatoes, nhận 6 đề cử tại giải Quả cầu vàng năm nay), The Batman (Matt Reeves chỉ đạo, thu về 770,8 triệu USD toàn cầu - các số liệu phòng vé dẫn trong bài trích từ trang Box Office Mojo), Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski chỉ đạo, thu trên 1,48 tỉ USD toàn cầu), “nỗi kinh hoàng Bắc Mỹ” Barbarian (Zach Cregger lèo lái, được chấm 92% trên Rotten Tomatoes), phim siêu anh hùng Black Panther: Wakanda Forever (Ryan Coogler đạo diễn, thu về 820 triệu USD toàn cầu)…

Trong khi đó, tạp chí GQ không quên gọi tên Avatar: The Way of Water của James Cameron, hiện doanh thu trên 1,55 tỉ USD toàn cầu, là phim đáng xem năm vừa qua. Bên cạnh đó, tờ này còn gọi tên các phim Top Gun: Maverick, phim kinh dị Nope của đạo diễn Jordan Peele, Decision to Leave của nhà làm phim Park Chan-wook, Triangle of Sadness của đạo diễn Ruben Östlund (thắng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2022), một lần nữa nhắc đến Everything Everywhere All at Once…





Hơi khác “vị” so với các danh sách trên, danh sách của The New York Times toàn những phim thuộc dòng art house (phim nghệ thuật) “khó nuốt” như EO của đạo diễn Jerzy Skolimowski, Petite Maman của nhà làm phim Céline Sciamma, No Bears của đạo diễn Jafar Panahi, Happening của đạo diễn Audrey Diwan (đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp vừa đoạt Nobel Văn học là Annie Ernaux)… Và tờ báo này cũng không quên nhắc độc giả là còn rất nhiều phim hay khác để xem như The Woman King của đạo diễn Gina Prince-Bythewood, Armageddon Time của James Gray hay The Worst Person in the World của nhà làm phim Joachim Trier.

Năm 2022 khép lại với rất nhiều tựa phim chất lượng tốt, đáng để thưởng thức. Mặc dù danh sách của các báo, tạp chí và còn rất nhiều trang uy tín khác nữa có sự không đồng đều về số lượng phim hay tiêu chí “chọn mặt gửi vàng” nhưng có thể thấy, những tựa phim trên là những đại diện tiêu biểu của nhiều dòng phim năm qua.