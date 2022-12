Tác phẩm ‘Triangle of Sadness’ đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes 2022 ra mắt khán giả Việt

Triangle of Sadness do đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund chỉ đạo. Trước đó ông từng đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes với The Square.

Triangle of Sadness là câu chuyện của cặp đôi Carl và Yaya. Carl (Harris Dickinson) là một người mẫu nam ít tên tuổi, còn Yaya (Charlbi Dean) là một hotgirl kiêm người mẫu có tiếng tăm. Cả hai đều luôn phô trương sự hạnh phúc, giàu có và phù phiếm của mình lên mạng xã hội, mặc dù giữa họ luôn tồn tại những bất đồng.

Sau một trận cãi vã, họ quyết định hâm nóng tình cảm bằng việc đăng ký lên du thuyền hạng sang trị giá 250 triệu USD. Tại đây, họ gặp hàng loạt những người thuộc giới thượng lưu, giới siêu giàu. Họ gồm một cặp vợ chồng già giàu có nhờ việc kinh doanh vũ khí, một tỉ phú công nghệ, một doanh nhân ngành phân bón… Và những góc khuất đằng sau sự xa hoa này bắt đầu xuất hiện.

Từ trailer khán giả có thể thấy, nửa đầu của bộ phim sẽ là bối cảnh trên du thuyền sang trọng - nơi những người giàu khoe mẽ về tài sản của mình. Nửa sau của bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện các vị khách thượng lưu này tìm cách sống còn trên một đảo hoang, sau biến cố xảy ra với con tàu của họ.





Triangle of Sadness mang đến những thước phim tả thực đáng sợ về giới thượng lưu, bóc trần những góc khuất đằng sau những người được xem là “đứng đầu xã hội”. Tác phẩm châm biếm sâu cay về những kẻ vọng tưởng tiền bạc, những con người sống ảo mà quên mất giá trị đời thực, sự bất bình đẳng giới và phân hóa giàu nghèo. Rồi sau đó, tất cả sẽ quay về với bản chất thật của mình, xây dựng một xã hội mới ở một hòn đảo hoang, nơi giá trị về nhan sắc, tiền bạc phù phiếm không là gì so với miếng ăn hằng ngày.

Ruben Östlund nhào nặn tác phẩm này theo một cách chân thực từ những chất liệu đơn giản nhất, không nhồi nhét đạo lý nhưng vẫn phản ánh chân thực những vấn đề xã hội nổi cộm. Khán giả có thể bị choáng ngợp bởi cách ông kể chuyện. Như tờ Variety đã nhận xét: “Bộ phim của Ruben khiến bạn vừa cười xong đã phải suy nghĩ”. Ruben Östlund cũng đã khẳng định sau khi tác phẩm này được phát hành, công chúng sẽ phải bàn tán về nó.

Nếu khán giả mong muốn được thưởng thức một tác phẩm quốc tế chất lượng, Triangle of Sadness sẽ là làn gió độc đáo cho phòng vé dịp Giáng sinh. Phim có sự tham gia của Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly de Leon, Zlatko Burić, Henrik Dorsin, Vicki Berlin và Woody Harrelson. Ngày 29.8.2022, nữ diễn viên Charlbi Dean bất ngờ qua đời vì bạo bệnh tại New York (Mỹ).

Triangle of Sadness (tựa Việt: Đáy thượng lưu) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 23.12.