Ruben Östlund nhận giải Cành cọ vàng thứ hai với Triangle of Sadness

Thông điệp gửi đến giới siêu giàu

Liên hoan phim (LHP) Cannes 2022 kết thúc hôm 28.5 (giờ Pháp) với Cành cọ vàng được trao cho tác phẩm Triangle of Sadness của đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund (48 tuổi). Trước đó, năm 2017, Ruben Östlund từng đoạt Cành cọ vàng với phim The Square nhưng Triangle of Sadness mang đến một góc nhìn khác. Phim kể câu chuyện về một con thuyền chở đầy những người được cho là “nông cạn” gồm người mẫu, triệu phú và các đối tác kinh doanh. Họ bị bỏ rơi trên hoang đảo và điều đó buộc những người sống sót phải xây dựng lại một xã hội nơi tiền không còn quyền lực.

Triangle of Sadness là tác phẩm “tự sướng” với bản thân Ruben Östlund, chống lại thói kệch cỡm của nhiều người siêu giàu, chống lại văn hóa thời trang sáo mòn, chống lại sự hư hỏng của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ruben Östlund hành xử như một nhà văn châm biếm, thăm dò từng lỗ chân lông của thế giới tinh hoa qua lăng kính các siêu mẫu và những người giàu có.

Bộ phim hài đen tối xoay quanh cặp đôi người mẫu thời trang nổi tiếng Carl-Yaya (Harris Dickinson và Charlbi Dean đóng). Cả hai được mời lên một chuyến du thuyền sang trọng dành cho giới siêu giàu. Du thuyền bị chìm, để lại bộ đôi bị mắc kẹt trên hoang đảo với một nhóm tỉ phú sở hữu máy bay phản lực riêng và một phụ nữ dọn dẹp vệ sinh. Cuộc chiến sinh tồn sau đó làm đảo lộn hệ thống phân cấp xã hội sẵn có và thay đổi vị trí của nhóm: người phụ nữ dọn dẹp vươn lên đứng đầu vì cô ấy là người duy nhất biết nấu ăn.

Östlund đẩy họ vào một xã hội giả định, minh họa một cách hiệu quả niềm tin của chính anh về bản chất thật con người. Điểm độc đáo của Ruben Östlund là anh khiến khán giả cười đó nhưng phải suy nghĩ về cách mà xã hội ngày nay đang vận hành.

Giành vị trí thứ hai - giải Grand Prix - là 2 phim Stars at Noon của Claire Denis và Close của Lukas Dhont. Bộ phim Stars at Noon của nữ đạo diễn Pháp Claire Denis kể về chuyến hành trình của nhà báo Mỹ Trish (Margaret Qualley) sang Nicaragua viết bài. Doanh nhân bí ẩn người Anh Daniel (Joe Alwyn) và nhà báo Mỹ đã nảy sinh một mối tình lãng mạn, phải hợp tác để trốn thoát khỏi Nicaragua khi cuộc cách mạng tại đây bùng nổ. Trong khi đó Close khiến nhiều người rơi nước mắt, miêu tả mối rạn nứt bi thảm giữa 2 người bạn 13 tuổi khi đối diện với tuổi mới lớn.

Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế

Điện ảnh Hàn Quốc ghi dấu ấn bằng 2 giải quan trọng không kém là Đạo diễn xuất sắc của Park Chan-wook với tác phẩm Decision to Leave (tạm dịch: Quyết định rời đi) và Nam diễn viên chính xuất sắc cho Song Kang-ho qua phim Broker (tạm dịch: Người môi giới). Anh đã được khán giả toàn cầu biết đến với vai Kim Ki-taek trong phim Parasite đoạt giải Oscar 2020.





Decision to Leave là màn trở lại thành công của Park Chan-wook sau khi giành giải Grand Prix ở LHP Cannes năm 2004 với bộ phim Oldboy - tác phẩm từng đưa điện ảnh Hàn Quốc ra toàn cầu, trước khi Parasite gây tiếng vang với giải Cành cọ vàng 2019 và Oscar 2020. Đạo diễn Park (58 tuổi) nói với khán giả tại LHP Cannes: “Do đại dịch Covid-19, biên giới bị đóng cửa, chúng tôi rất lo sợ những rạp chiếu phim vắng khách, nhưng rồi khán giả vẫn tiếp tục khám phá điện ảnh”. Decision to Leave có sự tham gia của nữ minh tinh Trung Quốc Thang Duy và nam diễn viên Hàn Quốc Park Hae-il, xoay quanh một thám tử điều tra vụ người đàn ông rơi xuống núi tử vong.

Giải Nam diễn viên chính được trao cho diễn viên Hàn Quốc Song Kang-ho khi vào vai Sang-hyeon - người đàn ông bán trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở chợ đen trong phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên của đạo diễn người Nhật Kore-eda Hirokazu. Trong Broker, đạo diễn thực sự muốn khán giả tha thứ cho kẻ tội phạm qua vai diễn đáng yêu của Song Kang-ho.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Zar Amir-Ebrahimi, vai một phóng viên Iran mạo hiểm mạng sống để truy bắt kẻ giết người hàng loạt trong phim Holy Spider do Ali Abbasi (Đan Mạch) đạo diễn. Bộ phim kinh dị về tội phạm, vạch trần tội ác của một người đàn ông nhắm vào gái mại dâm.

Cứ 5 năm một lần, các nhà tổ chức LHP Cannes trao một giải thưởng kỷ niệm đặc biệt. Năm nay, ban giám khảo trao Giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm thành lập LHP Cannes cho anh em đạo diễn Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne (2 lần đoạt Cành cọ vàng) qua phim Tori and Lokita, kể về 2 người nhập cư Ghana hối hả kiếm sống ở Bỉ.