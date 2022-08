Charlbi Dean, diễn viên phim đoạt Cành cọ vàng 'Triangle of Sadness' qua đời ở tuổi 32

Charlbi Dean cũng xuất hiện trong series Black Lightning của DC Comics với vai sát thủ Syonide có kỹ năng cao trong suốt chín tập phim trong hai mùa. Bộ phim đầu tiên cô tham gia là Spud vào năm 2010 và trở lại trong phần tiếp theo năm 2013 - Spud 2: The Madness Continues.

Triangle of Sadness là tác phẩm hài châm biếm đen tối của đạo diễn Ruben Östlund, đánh dấu bộ phim lớn đầu tiên của Charlbi Dean. Cô là người đóng vai chính cùng với Harris Dickinson. Họ đóng vai một cặp vợ chồng giàu có, nổi tiếng Carl và Yaya - những người được mời lên du thuyền dành cho giới siêu giàu, thoạt đầu có vẻ như là thiên đường cho những người giàu có, có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra rằng những người bạn cùng thuyền bao gồm một nhà tài phiệt người Nga, nhà buôn vũ khí Anh, thuyền trưởng Smith và những tên tội phạm khác. Nhiều chuyện xảy ra trên con tàu và xung đột giai cấp xuất hiện.

Dàn diễn viên còn có Woody Harrelson trong vai thuyền trưởng Smith, Dolly de Leon (Abigail), Zlatko Buric (Dimitry), Iris Berben (Therese), Vicki Berlin (Paula)... Bộ phim thành công vang dội tại LHP Cannes 2022, dự kiến ​​sẽ được công chiếu tại Mỹ vào ngày 8.10 tới. Sau khi công chiếu tại Cannes, hãng Neon đã mua bộ phim với giá khoảng 8 triệu USD. Phim cũng sẽ được chiếu tại LHP Quốc tế Toronto và LHP New York.





Các phim khác Charlbi Dean từng tham gia diễn xuất gồm Death Race 3: Inferno, Blood in the Water, Don't Sleep, An Interview With God…

Ngoài diễn xuất, Charlbi Dean bắt đầu làm người mẫu từ năm 6 tuổi và ký hợp đồng với Alfa Model Management năm 12 tuổi, xuất hiện trên bìa tạp chí, quảng cáo và catalog trong nhiều năm.