Tân binh kinh dị 'M3GAN' soán 'ngôi vương' của 'Avatar: The Way of Water'

Ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 6.1, chỉ trong 2 ngày, phim kinh dị M3GAN (hiện nhận mức chấm 94% trên Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "tươi") đã thu về 15 triệu USD toàn cầu, một mở màn khá ấn tượng đối với phim thuộc dòng này.

Trong ngày thứ 6 (tức 6.1) vừa qua tại Bắc Mỹ, phim M3GAN thu về 11,7 triệu USD (đã bao gồm 2,75 triệu USD trong suất chiếu sớm tối thứ 5). Còn phim Avatar: The Way of Water thì thu về 11,4 triệu USD trong cùng ngày. Xếp thứ 3 trong danh sách là phim hoạt hình Puss in Boots: The Last Wish với doanh thu 3,34 triệu USD.

Do Gerard Johnstone chỉ đạo, có sự tham gia phát triển câu chuyện của nhà làm phim James Wan và kịch bản do biên kịch Akela Cooper chấp bút, M3GAN kể về một con robot được thiết kế để làm "bảo mẫu" nhưng cuối cùng hóa ác và giết chóc không ghê tay.

Giới quan sát phòng vé dự đoán M3GAN sẽ thu về số tiền hơn 27 triệu USD trong những ngày cuối tuần, và sẽ vượt doanh thu của A Quiet Place Part II nếu xét trong phạm vi những phim được gắn nhãn 13+ (trẻ em từ 13 tuổi trở lên có thể xem nhưng phải có sự giám sát của cha mẹ).





Tuy mất "ngôi vương" nhưng tuần qua, phim Avatar 2 của đạo diễn James Cameron vẫn chưa thôi "hạ nhiệt". Ở dịp cuối tuần của tuần thứ 4 ra rạp, phim mang về số tiền nằm trong khoảng từ 40 đến 45 triệu USD (các số liệu vẫn đang được cập nhật), và sẽ thu về nửa tỉ USD tại thị trường Bắc Mỹ, gia nhập câu lạc bộ phim thu 500 triệu USD tại thị trường này cùng 2 bom tấn Spider-Man: No Way Home và Top-Gun: Maverick. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của Avatar 2 là 1,55 tỉ USD.

Doanh thu của cả Avatar 2 và M3GAN dịp cuối tuần đã nâng tỉ lệ tiền vé bán được tại Bắc Mỹ lên trên 67% so với cùng kỳ năm trước, và đây là tín hiệu đáng mừng cho phòng vé.