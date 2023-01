Bom tấn ‘Avatar: The Way of Water’ gặp trở ngại khi chiếu ở Nhật Bản

Dù là phim phát hành rộng rãi ở Nhật Bản, Avatar: The Way of Water vẫn không giành được thứ hạng cao nhất về doanh thu vào cuối tuần đầu tiên phát hành từ 16.12.2022 khi bị phim hoạt hình The First Slam Dunk vượt qua.

Khán giả xem phần tiếp theo Avatar của James Cameron đã lên mạng xã hội để báo về việc hủy chiếu đột ngột và nhân viên rạp xin lỗi về sự cố máy móc sau khi hoàn lại tiền.

Bộ phim Avatar thứ hai - một trong những siêu phẩm tốn kém nhất lịch sử điện ảnh - áp dụng nhiều công nghệ hình ảnh mới nhất, bao gồm định dạng 3D với tốc độ khung hình cao, đòi hỏi xử lý nhanh một lượng lớn thông tin. Dường như phim trở thành nạn nhân của sự cố khi ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản chậm nâng cấp lên các thiết bị hiện đại nhất.

Nhiều rạp chiếu trên khắp nước Nhật đã báo cáo sự cố kỹ thuật, trong đó có rạp ở Nagoya buộc phải giảm tốc độ khung hình 48 khung hình/giây xuống 24 khung hình/giây mới chiếu được phim này, theo hãng tin Bloomberg.

Người hâm mộ đã từ chối các buổi chiếu khác với tốc độ chỉ còn 24 khung hình/giây và được hoàn lại tiền. Một số chuỗi rạp được người hâm mộ cho là có vấn đề, bao gồm United Cinemas Co., Toho Col và Tokyu Corp. đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Không nhiều rạp chiếu hỗ trợ phát Avatar: The Way of Water với tốc độ cao (HFR) là 48 khung hình/giây vì yêu cầu máy chiếu mới nhất hoặc nâng cấp thiết bị hiện có. Thông thường, các rạp phim sẽ biết họ có thể phát định dạng nào và lên kế hoạch cho phù hợp. Nhưng HFR đã được sử dụng quá ít ở Nhật nên có thể gặp trở ngại.





Avatar: The Way of the Water có sẵn ở nhiều định dạng, bao gồm 2D 48 khung hình/giây, 3D 48 khung hình/giây và thông thường 24 khung hình/giây. Với phiên bản 48 khung hình/giây thì phim chỉ sử dụng công nghệ HFR cho các chuỗi hành động. Khán giả từng xem bộ phim ở tốc độ 48 khung hình/giây và rất thích nhưng nói thêm rằng công nghệ quá mới này có thể gây khó khăn cho các rạp chiếu.

Những bộ phim đáng chú ý khác sử dụng HFR là Gemini Man của đạo diễn Lý An và bộ ba The Hobbit. Khi định dạng HFR ra mắt vào năm 2012, tốc độ khung hình cao hoạt động tốt nhất với định dạng 3D vì giúp loại bỏ khả năng mỏi mắt, thậm chí buồn nôn.

Ấn tượng nhất là James Cameron đã tạo ra được bộ phim có tốc độ khung hình cao (HFR) tốt nhất. Một số cảnh phát ở tốc độ 48 khung hình/giây, mang lại hình ảnh mượt mà và chân thực hơn so với 24 khung hình/giây tiêu chuẩn. Điều đó dẫn đến những cảnh hành động 3D tạo cảm giác vô cùng hoành tráng. Đôi khi HFR có thể khiến khán giả quên rằng thế giới hoang dã trên hành tinh tươi tốt Pandora không có thật.

Không giống như một số phim tốc độ khung hình cao mà khán giả từng xem như bộ ba phim Hobbit, Gemini Man và Billy Lynn’s Long Half-Time Walk, phần tiếp theo của Avatar triển khai công nghệ HFR một cách độc đáo. Thay vì sử dụng HFR xuyên suốt toàn bộ phim Avatar: The Way of Water, James Cameron dựa vào công nghệ này cho các phân cảnh hành động chính, trong khi các cảnh hội thoại chậm hơn xuất hiện ở tốc độ 24 khung hình/giây.