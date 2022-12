Hollywood nhìn lại một năm đầy biến động của ngành công nghiệp điện ảnh

Khi bộ phim kinh dị Nope do Jordan Peele đạo diễn ra rạp vào tháng 7.2022, chuỗi rạp phim Alamo Drafthouse có trụ sở tại Texas (Mỹ) đã tổ chức buổi chiếu quảng bá tại một trang trại ngựa ở Hollywood. Rồi bộ phim kinh dị đề cập đến ẩm thực cao cấp The Menu ra mắt vào tháng 11.2022, Alamo Drafthouse cung cấp những bữa tiệc gồm nhiều món, trong đó có hàu hấp và rượu vang cho khách để họ có thể dùng bữa theo phong cách của nhân vật trên màn ảnh. Đó là những chiêu mà Hollywood đã và đang làm để kéo khách đến rạp trong năm qua.

Tìm mọi cách để kéo khán giả đến rạp sau đại dịch

Sarah Pitre, trưởng bộ phận lập trình phim tại Alamo Drafthouse, cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa mọi người quay trở lại xem phim. Chúng tôi đam mê điện ảnh và muốn làm nhiều hơn nữa để tối đa hóa nội dung đang chiếu, bao gồm cả việc xây dựng lại mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi”.

Kết quả là, trong một năm ngành phim ảnh trồi sụt thất thường như tàu ​​lượn siêu tốc, Alamo vẫn vượt trội doanh số trong ngành phát hành phim. Đó là lời nhắc nhở về kiểu kinh doanh cần thiết vào thời điểm mà ngành công nghiệp điện ảnh đang gặp khó khăn và phần lớn nhận lấy thất bại khi tìm lại chỗ đứng sau đại dịch.

Nhìn chung, doanh thu bán vé ở Mỹ đã giảm hơn 30% trong năm 2022 so với mức trước Covid-19, theo Variety. Các nhà phân tích thông báo doanh thu chiếu phim ở Mỹ chỉ đạt hơn 7,5 tỉ USD trong năm 2022. Phần lớn do các hãng phim đã phát hành ít hơn 40 bộ phim trong 12 tháng qua so với năm 2019 khi nỗ lực đưa các dự án trở lại sản xuất giữa cuộc khủng hoảng dịch bệnh khó lường. Lượng phim chiếu rạp sụt giảm đồng nghĩa với doanh thu sụt giảm.

“Đó chắc chắn là một năm phục hồi. Vẫn còn thiếu sản phẩm từ các hãng phim và sẽ mất một thời gian để thay đổi điều đó”, Tealach Hutcheson, Phó chủ tịch mảng phim tại Studio Movie Grill, nói.

Hi vọng doanh thu điện ảnh gia tăng trong năm 2023

Các chủ rạp chiếu phim tin rằng mùa hè năm 2023 sẽ đạt doanh thu bán vé cao hơn, với việc phát hành các phần tiếp theo của The Guardians of the Galaxy và The Fast and the Furious. Tuy nhiên, họ không mong đợi mọi thứ sẽ trở lại mức trước đại dịch cho đến năm 2024.

Đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi đối với ngành điện ảnh từng bị ảnh hưởng nặng nề do ngừng hoạt động quá lâu và thị hiếu thay đổi khi khán giả ngày càng quen hơn với việc xem phim trên các dịch vụ phát trực tuyến. Chuyện này dẫn đến việc đóng cửa và phá sản nhiều công ty chiếu rạp. Cineworld, chủ sở hữu của Regal và là chuỗi rạp phim lớn thứ hai trên thế giới đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 9.2022. Một số nhà quan sát trong ngành cho rằng các chuỗi rạp khác có thể buộc phải làm theo nếu mọi thứ không được cải thiện.

“Bạn sẽ thấy một làn sóng phá sản. Nhiều nhà đầu tư tham gia mua một số rạp trong số này sẽ đóng cửa các phòng chiếu hoạt động kém hiệu quả đồng thời cắt giảm chi phí. Rạp chiếu không biến mất, nhưng sẽ vô cùng khó khăn”, một giám đốc điều hành giấu tên dự đoán.

Ngành công nghiệp điện ảnh trở nên phụ thuộc vào các bom tấn siêu anh hùng để bán vé. Đây là những bộ phim tốn rất nhiều tiền để phân phối trong bối cảnh doanh thu bán vé toàn cầu ngày càng giảm khiến chúng ngày càng khó thu được lợi nhuận. Cuộc chiến Nga và Ukraine đồng nghĩa với việc các bộ phim Hollywood không còn được phát hành ở Nga nữa. Đó là một đòn giáng mạnh khi Nga là một trong 10 thị trường phim lớn nhất thế giới.

Rắc rối hơn nữa, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn đến việc có ít phim Hollywood hơn vào xứ Trung. Thêm nữa khi dịch bệnh Covid-19 gia tăng số ca nhiễm tại đất nước to lớn ở châu Á có thể đã tác động tiêu cực đến kết quả doanh thu của siêu phẩm Avatar: The Way of Water - một trong những bộ phim hiếm hoi của Hollywood được phép phát hành ở Trung Quốc. Đó là vấn đề nan giải bởi vì đối với một bộ phim bom tấn lớn có kinh phí hơn 200 triệu USD nếu phát hành tốt ở một thị trường lớn như Trung Quốc có thể nhận sự khác biệt rõ rệt về lợi nhuận.





Veronika Kwan Vandenberg, Chủ tịch phân phối phim của Universal Pictures International, cho biết: “Vẫn còn rất nhiều cơ hội ở Trung Quốc nhưng không bao giờ là một sự đảm bảo”.

Đó cũng là một năm vận may đã thay đổi, được minh họa rõ nét nhất ở Paramount Pictures. Hãng từng bị loại bỏ phần lớn tư cách là một “tay chơi lớn” sau một thập kỷ thay đổi và bất ổn. Thay vào đó, Paramount Pictures quay trở lại cuộc đua, giành được doanh thu phát hành cao nhất của năm qua Top Gun: Maverick và loạt phim ăn khách khác như Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Smile, Scream... Chỉ có Babylon, bộ phim trị giá 80 triệu USD của đạo diễn Damien Chazelle là thất bại đơn độc tại phòng vé.

Brian Robbins, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Paramount Pictures nhận định: “Đó thực sự là một năm tuyệt vời. Và tôi có cảm giác như chúng tôi đang sống trong một vũ trụ khác”.

Thật vậy, trải nghiệm của Paramount Pictures dường như mở ra một thực tế khác khi hầu hết các hãng phim khác đều phải gánh chịu những thất bại đau đớn. Disney đã bỏ lỡ dấu ấn với hai phim hoạt hình Strange World và Lightyear. Cả hai phim nhiều khả năng lỗ hơn 100 triệu USD mỗi phim. Sự sụp đổ này gây ra rắc rối cho việc sản xuất các bộ phim gia đình, vốn là một trong những nhóm khán giả đáng tin cậy nhất trước khi Covid-19 xảy ra.

Những bộ phim như She Said, Bones and All và The Fabelmans dù nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình nhưng lại thất bại trong việc biến những đánh giá đó thành dòng tiền tại các rạp chiếu. Những bộ phim kể trên vẫn chưa kiếm được 15 triệu USD mỗi phim trên toàn cầu. Đó là một kết quả ảm đạm nghĩa là những bộ phim nhắm đến khán giả trưởng thành, không có hiệu ứng đặc biệt và cảnh hành động, cháy nổ nên chuyển sang các dịch vụ phát trực tuyến để đảm bảo về thương mại tốt hơn.

Trên toàn cầu, 8 trong số những phim có doanh thu cao nhất đều là phần tiếp theo như The Batman. Năm 2022, doanh thu phòng vé tập trung nhiều hơn ở top đầu với 10 phim có doanh thu cao nhất đóng góp hơn 60% tổng doanh thu phòng vé so với 47% của năm 2019.

Greg Foster, một nhà tư vấn phát hành phim cho biết: “Các hãng phim luôn tập trung vào cuộc chạy đua cạnh tranh phim xem tại nhà”.

Và trong khi phòng vé mùa hè năm qua khởi đầu sôi động với Top Gun: Maverick, tiếp nối thành công đó với các phim khác như Jurassic World: Dominion và Minions: The Rise of Gru, thì việc kinh doanh bước vào giai đoạn chậm lại từ tháng 8. Cũng có một vài thành công như Black Panther: Wakanda Forever và Avatar: The Way of Water nhưng rõ ràng là không đủ để nâng toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh lên.

Các giám đốc điều hành rạp ở Hollywood nhìn về phía trước, hi vọng trong những tháng tới sẽ tìm được thêm dịch vụ mới lạ, độc đáo để có thể thu hút đám đông và rạp phim sẽ đóng vai trò cầu nối cho các bộ phim bom tấn tiếp theo.