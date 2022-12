‘Avatar: The Way of Water’ vượt 850 triệu USD trên toàn cầu sau 10 ngày công chiếu

Cho đến nay, phần tiếp theo Avatar bị trì hoãn nhiều lần của James Cameron đã thu về 253,7 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 600 triệu USD quốc tế.

Bất chấp thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang diễn ra ở Bắc Mỹ và các ca nhiễm Covid-19, cúm mùa gia tăng trên toàn thế giới, phần tiếp theo của Avatar dự kiến ​​sẽ mang về doanh thu cao trong những ngày tới. Đến cuối năm nay, bộ phim bom tấn có kinh phí 350 triệu USD này đang đặt mục tiêu đạt mốc 1 tỉ USD. Đó là tiêu chuẩn mà chỉ có hai phim Top Gun: Maverick và Jurassic World Dominion đạt được vào năm 2022.

Ngoài Bắc Mỹ, Avatar: The Way of Water có doanh thu cao nhất ở Trung Quốc với 100,5 triệu USD, tiếp theo là Hàn Quốc 53 triệu USD, Pháp 52,3 triệu USD, Ấn Độ 37 triệu USD và Đức 35,7 triệu USD. Có một số lý do khiến phần phim tiếp theo sẽ gặp khó khăn trong việc đạt đến đỉnh cao của phần trước có doanh thu phát hành cao nhất lịch sử với 2,97 tỉ USD trên toàn cầu. Thứ nhất, phòng vé trên toàn thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch và các thị trường quan trọng như Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát trở lại của Covid-19. Hơn nữa, phần tiếp theo sẽ không được chiếu ở Nga, nơi phần đầu đã thu về 116 triệu USD.





Imax đã đóng góp một phần đáng kể vào doanh thu bán vé toàn cầu, với 97 triệu USD đến từ các phòng chiếu cao cấp. Giống như Avatar, vé Imax và 3D đắt tiền hơn, dự kiến ​​sẽ tăng tổng doanh thu cho phần 2.

“Avatar: The Way of Water đang cho thấy hấp dẫn mạnh mẽ tại phòng vé toàn cầu mà chúng tôi mong đợi, đặc biệt là với thành tích phi thường trên trường quốc tế, nơi một số thị trường trọng điểm đã tăng doanh thu vào cuối tuần công chiếu. Màn hình Imax vẫn là điểm đến được lựa chọn để trải nghiệm bộ phim có một không hai này”, Rich Gelfond, Giám đốc điều hành của Imax cho biết.