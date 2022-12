'Avatar: The Way of Water' thu 435 triệu USD trên toàn cầu sau 3 ngày ra rạp

Avatar: The Way of Water khẳng định sự quan tâm của công chúng đối với hành tinh Pandora và mang lại động lực cần thiết cho các rạp chiếu phim đang gặp khó khăn từ sau đại dịch.

Doanh thu bán vé trên đánh dấu tuần mở màn toàn cầu lớn thứ ba trong thời kỳ sau đại dịch. Trước đó Doctor Strange in the Multiverse of Madness (442 triệu USD) và Spider-Man: No Way Home (600 triệu USD).

Tại phòng vé Bắc Mỹ, Avatar: The Way of Water cùng với The Batman đạt doanh thu mở màn lớn thứ năm trong năm. Bộ phim tiếp theo Avatar đạt thành công gần con số doanh thu dự đoán ban đầu từ 150 triệu USD đến 175 triệu USD trong tuần đầu ra rạp. Tuy nhiên, thường thì các bộ phim của James Cameron - thu về hàng tỉ USD tại phòng vé - luôn bắt đầu chậm và tăng dần theo thời gian. Hãng Disney giữ bản quyền Avatar sau khi mua lại từ 20th Century Fox vào năm 2019, hy vọng điều đó sẽ lặp lại.

Avatar: The Way of Water tiêu tốn ít nhất 350 triệu USD để sản xuất và nhiều triệu USD nữa để quảng bá ra thị trường. Cameron nói rằng bộ phim cần phải trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử để hòa vốn.

David A.Gross điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: “Gạt kỳ vọng sang một bên, bộ phim được thiết lập để đạt doanh thu rất cao trong suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm”.

Là phần tiếp theo của bom tấn Avatar có doanh thu cao nhất lịch sử, Hollywood có một số kỳ vọng khá cao dành cho Avatar: The Way of Water. Đây là bộ phim đầu tiên của James Cameron thu về 100 triệu USD chỉ trong ngày cuối tuần đầu tiên công chiếu. Avatar ra rạp năm 2009 chỉ với 77 triệu USD ở Bắc Mỹ trong ngày đầu. Nhưng bộ phim đã có sức mạnh bền bỉ vô song, giữ vị trí số 1 trong 7 tuần liên tiếp và vẫn thu hút khán giả trong nhiều tháng. Nhờ giá vé 3D đắt đỏ và khán giả xem lại, doanh thu bán vé cuối cùng đã tăng lên 760 triệu USD ở Bắc Mỹ, 2,92 tỉ USD trên toàn cầu.

Avatar: The Way of Water sẽ phải “vật lộn” để đạt được chuẩn đó do những hạn chế mà phòng vé đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Phim sẽ không được chiếu ở Nga, nơi Avatar từng thu về 116 triệu USD. Mặc dù đang chiếu ở Trung Quốc, phòng vé của nước này đang gặp phải khó khăn để phục hồi.

Trong thời kỳ đại dịch, chỉ có 3 phim vượt mốc 1 tỉ USD trên toàn thế giới và không phim nào đạt mốc 2 tỉ USD dù Spider-Man: No Way Home đã cán đích với 1,9 tỉ USD.





May mắn cho Avatar: The Way of Water là không có nhiều sự cạnh tranh trong suốt thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, thời lượng dài 192 phút có thể khiến khán giả không muốn xem đi xem lại bộ phim.

Doanh thu của Avatar: The Way of Water đặc biệt cao với định dạng Imax và 3D. 62% doanh thu bán vé đến từ các định dạng cao cấp này. Trên toàn cầu, bộ phim đã kiếm được 48,8 triệu USD chỉ từ Imax, trở thành phim có doanh thu cuối tuần lớn thứ hai từ trước đến nay của Imax và doanh thu mở màn vào tháng 12 cao nhất trong lịch sử.

“Chúng tôi rất vui mừng về những kết quả ban đầu này nhưng chúng tôi dự đoán Avatar: The Way of Water sẽ có một chặng đường dài và thành công khi ngày càng nhiều người trên khắp thế giới đặt vé đến xem câu chuyện và hình ảnh lộng lẫy không thể bỏ qua ở Pandora nơi những gì James Cameron và các cộng sự đã tạo ra”, Rich Gelfond, CEO của Imax nói.

Phần tiếp theo của bộ phim bom tấn khác do Disney phát hành là Black Panther: Wakanda Forever của Marvel trượt xuống vị trí thứ hai sau 5 tuần giữ hạng đầu. Bộ phim hiện thu về 786,5 triệu USD trên toàn thế giới.

Ở vị trí thứ ba, phim kinh dị của Universal Violent Night đạt 5 triệu USD từ 3.528 điểm chiếu. Sau 3 tuần, bộ phim nhận về 34,9 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ.

Các bộ phim của Disney thống trị cuối tuần qua, chiếm 4 trong số 5 vị trí hàng đầu ở Bắc Mỹ, với Strange World ở vị trí thứ tư (thu 2,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 33,7 triệu USD) và bộ phim hài đen tối The Menu của Searchlight giữ thứ hạng năm (1,7 triệu USD từ 1.875 rạp chiếu, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 32,1 triệu USD).

Tại Việt Nam, Avatar: The Way of Water nhận nhiều kỷ lục: vượt mức 70 tỉ đồng sau 3 ngày công chiếu; phim có doanh thu tuần đầu công chiếu cao nhất năm 2022; phim nước ngoài đạt doanh thu cao nhất thời hậu Covid-19; phim có doanh thu mở màn cao thứ 3 ở Việt Nam sau Bố Già và Avengers: Endgame; phim nước ngoài có doanh thu cao thứ 2 ở Việt Nam sau Avengers: Endgame.