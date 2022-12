Hôn nhân hạnh phúc của nữ chính ‘Avatar’ Zoe Saldana

Zoe Saldana là ngôi sao đắt giá bậc nhất màn ảnh rộng quốc tế khi xuất hiện ở 3 trong số 5 bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại (Avatar, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame). Cùng với đó, các tác phẩm có sự tham gia của minh tinh sinh năm 1978 đến nay đã thu về hơn 11 tỉ USD trên toàn thế giới, một thành tích mà hiếm có ngôi sao nào chạm tới. Trong năm 2022, người đẹp da màu trở lại màn ảnh qua The Adam Project, From Scratch và đang gây sốt phòng vé với Avatar: The Way of Water. Đằng sau hào quang của một ngôi sao được săn đón nhất nhì màn ảnh, Zoe Saldana có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ bên Marco Perego.

Tình yêu ‘sét đánh’

Trước khi gặp gỡ Marco Perego, Zoe Saldana được biết đến với những mối tình lâu dài. Cô từng có 11 năm gắn bó với vị hôn phu cũ Keith Britton, trải qua mối tình kéo dài khoảng 1 năm với tài tử Bradley Cooper. Không lâu sau khi chia tay Cooper vào đầu năm 2013, minh tinh 7X tình cờ gặp Marco Perego trên một chuyến bay đến New York (Mỹ). Khoảnh khắc chạm mặt nam nghệ sĩ người Ý, ngôi sao Hollywood biết mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Nhiều năm về sau, ngôi sao loạt phim Vệ binh dải ngân hà kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh ấy với USA Today: “Lúc đó là khoảng 6 giờ 30 sáng, tôi đang trên chuyến bay tới New York. Tôi đã rung động khi nhìn thấy anh ấy, Marco cũng quay mặt lại ngay lúc đó bởi anh ấy cũng rung động”. Nữ diễn viên thừa nhận cô vốn hoài nghi về tình yêu “sét đánh” vì bản thân là người lí trí nhưng khoảnh khắc đầu tiên gặp chồng tương lai, người đẹp đã cảm nhận được thứ tình yêu khó tin đó.

Sau lần gặp gỡ tình cờ, Zoe Saldana - Marco Perego nhanh chóng trở thành một cặp. Đến tháng 4.2013, người ta bắt đầu nhìn thấy họ xuất hiện cùng nhau tại Los Angeles (Mỹ). Thời điểm ấy, các tay săn ảnh đã chụp được cảnh đôi tình nhân lái xe rời khỏi nhà hàng sau một buổi hẹn hò. Cũng kể từ đó, những hình ảnh tình tứ của hai người đều đặn xuất hiện trên mặt báo.

Mùa hè năm ấy, họ đã lặng lẽ về chung nhà bằng một đám cưới bí mật. Chia sẻ về quyết định kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò, nữ chính Avatar nói với Marie Claire: “Tôi chỉ làm theo những gì con tim mách bảo, những gì trái tim tôi cảm nhận. Vì vậy, kể từ giây phút tôi gặp chồng mình, chúng tôi đã quyết định sẽ ở bên nhau”.

Từ những mối quan hệ đổ vỡ trước đó, Zoe Saldana học được cách buông bỏ những thứ không phù hợp với mình. “Nếu bạn không hài lòng với một người, hãy rời đi và chờ đợi đến khi bạn tìm thấy một người khiến bạn cảm thấy hài lòng với chính mình mỗi ngày và họ không đợi bạn thay đổi mà trưởng thành”, minh tinh sinh năm 1978 tâm sự. Và với cô, Marco Perego là một người như thế. Trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, ngôi sao người Mỹ chia sẻ bạn đời là người đã thay đổi suy nghĩ của cô về việc kết hôn và mọi chuyện diễn như một cái chớp mắt. “Ngay sau khi chúng tôi quyết định sẽ kết hôn, chúng tôi không chờ đợi thêm mà làm điều ấy ba tuần sau đó. Mọi thứ diễn ra rất, rất nhanh”, cô nói.

Zoe Saldana nói cô và Marco Perego là hai người thuộc về nhau. “Kể từ khi ở bên Marco, tôi đã hạ thấp mọi sự phòng bị. Khi chúng tôi có con với nhau, tôi nhìn chồng mình và nhận ra: Anh ấy sinh ra để dành cho tôi và tôi cũng vậy. Hiện tại, tôi cảm thấy mãn nguyện khi ở bên người mình yêu”, minh tinh 7X nói với People trong cuộc phỏng vấn hồi 2015.

Cuộc hôn nhân êm đềm hơn 9 năm

Cuộc sống hôn nhân của họ cứ thế trôi qua êm đềm và lặng lẽ. Tháng 11.2014, đôi vợ chồng nổi tiếng đón cặp song sinh Cy Aridio - Bowie Ezio và chào đón con trai thứ ba tên Zen Anton vào đầu năm 2017. Cả ba đứa trẻ đều mang họ chung của cha mẹ là Perego-Saldana. Sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi trên phim trường, nữ diễn viên Star Trek hạnh phúc khi được trở về với tổ ấm nhỏ của mình, nơi có 3 nhóc tì kháu khỉnh cùng người chồng tuyệt vời.





Marco Perego nổi tiếng là người thấu hiểu và hết sức yêu chiều “nửa kia” của mình. Tháng 11.2013, nam nghệ sĩ người Ý được phát hiện có một hình xăm mới trên cánh tay trái, đó là khuôn mặt của Saldana. Nữ diễn viên gọi đó là điều lãng mạn nhất. “Tôi không ngăn cản anh ấy nhưng đã cố gắng thuyết phục anh ấy đừng làm vậy. Tôi từng làm những điều điên rồ hơn thế và tôi khá chắc rằng ông xã mình cũng thế”, cô nói với People.

Không dừng lại ở việc “đánh dấu chủ quyền” bằng hình xăm, Marco Perego còn lấy họ của vợ sau khi cả hai kết hôn (trở thành Marco Perego-Saldana) mà không quan tâm đến việc bị gièm pha. Bản thân Zoe Saldana cũng ủng hộ quyết định của ông xã sau khi không thể làm lung lay quyết định của anh. Người đẹp chia sẻ bản thân thấy tự hào khi chồng lấy họ của mình và bày tỏ: “Phái nam sẽ không ngừng tồn tại khi lấy họ của bạn đời. Ngược lại, họ sẽ được nhớ đến như một người đàn ông dám thay đổi. Tôi biết các con trai của chúng tôi sẽ tôn trọng và ngưỡng mộ cha của chúng hơn vì điều đó”. Zoe Saldana cũng chia sẻ cô và ông xã duy trì mối quan hệ cho và nhận, dành sự tôn trọng cho đối phương đồng thời luôn tìm thấy những sự đồng điệu trong cuộc sống.

Không chỉ cùng vun đắp tình cảm vợ chồng, cặp đôi còn san sẻ việc chăm sóc, nuôi dạy 3 con. Các nhóc tì nhà Perego-Saldana được học ba ngôn ngữ khác nhau: tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Cùng với đó, Zoe Saldana chia sẻ phong trào Time's Up đã truyền cảm hứng cho vợ chồng cô nuôi dạy con cái trong một môi trường không phân biệt giới tính.

Ngoài ra, Zoe Saldana - Marco Perego luôn muốn giữ các con tránh xa sự chú ý của truyền thông. Nữ diễn viên Hollywood chia sẻ với People hồi tháng 3.2017: “Marco và tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của bọn trẻ. Hiện chúng vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ và chưa thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho chính mình nên đây là cách mà hai vợ chồng lựa chọn. Trong lúc chờ đợi đến lúc bọn trẻ có thể tự đưa ra quyết định riêng, chúng tôi cần bảo vệ cuộc sống của các con”. Cô cũng chia sẻ thêm: “Trong tất cả những điều mà tôi cần làm ở hiện tại, con cái là ưu tiên quan trọng nhất và tôi biết rằng chồng tôi cũng nghĩ như vậy”.

Trong một bài đăng chia sẻ hồi tháng 5.2022, Zoe Saldana chia sẻ Marco Perego và ba con trai là những người mà cô thực sự yêu thương và muốn ở bên nhất. “Nếu có lúc nào đó thời gian ngừng trôi và cuộc đời của tôi được thiết lập lại, tôi vẫn sẽ chọn chồng con. Dù được chọn lại hàng triệu lần, tôi vẫn sẽ chọn 4 người ấy, những người mà tôi yêu thương, tôi yêu họ đến vô cực”, sao phim Avengers: Infinity War chia sẻ.

Việc lập gia đình, làm mẹ cũng giúp Zoe Saldana chuyển đổi tâm lý của nhân vật Neytiri từ một cô gái tự do ở Avatar (2009) trở thành một phụ nữ có gia đình, một người mẹ của 4 đứa con trong phần hậu truyện Avatar: The Way of Water vừa ra mắt.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Radio Times, minh tinh 44 tuổi bộc bạch rằng vai trò của một người mẹ đã mang lại cho cô cảm giác thấu hiểu sâu sắc với hoàn cảnh của cặp nhân vật chính và lý do họ làm mọi cách để bảo vệ gia đình của mình. “Khi bạn yêu một thứ gì đó hơn cả mạng sống của mình, nỗi sợ mất đi thứ đó, nỗi sợ về mối nguy hiểm đe dọa đến sự an toàn của nó sẽ làm bạn tê liệt. Tình yêu với thứ đó sẽ đẩy rất nhiều thứ từng là ưu tiên hàng đầu trong đời bạn xuống vị trí thứ hai. Vì vậy, tôi đã dùng những trải nghiệm trong cuộc sống cá nhân của mình để đưa vào nhân vật Neytiri”, nữ diễn viên bộc bạch.