‘Avatar: The Way of Water’ khởi đầu thuận lợi về doanh thu toàn cầu

Tại Mỹ, Avatar: The Way of Water khởi chiếu tại 4.202 rạp vào ngày 16.12. Trong số 17 triệu USD tiền vé xem trước, có 2,63 triệu USD đến từ các suất chiếu Imax 3D. Bộ phim đã ra rạp tại 44 thị trường quốc tế, thu được 50,4 triệu USD ngay ngày đầu công chiếu, không bao gồm doanh thu ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, phim mở màn với 18,5 triệu USD và dự kiến ​​​​sẽ kiếm được 100 triệu USD trong tuần đầu.

Hãng Disney đang hậu thuẫn cho phần tiếp theo Avatar đầy tham vọng, cho biết doanh thu bán vé cao hơn 124% so với Avatar năm 2009, khoảng 70% so với Top Gun: Maverick và 13% so với Jurassic World: Dominion.

Dù Avatar: The Way of Water được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn nhưng có thể không đạt được những con số kỷ lục trong tuần đầu công chiếu. Hãng Disney cũng báo cáo doanh thu ban đầu thấp hơn 12% so với Star Wars: The Force Awakens và 23% so với Spider-Man: No Way Home ở các thị trường tương đương. Hai phim bom tấn này đã ghi được những màn ra mắt hoành tráng.

Avatar: The Way of Water có khởi đầu mạnh nhất ở Hàn Quốc với 3,3 triệu USD, tiếp theo là Pháp 2,9 triệu USD, Đức 2,5 triệu USD và Ý 1,6 triệu USD.

Trước ngày ra mắt, đoàn phim Avatar: The Way of Water công bố doanh thu đặt vé xem trước, bao gồm 1,5 triệu USD ở Mexico, 1,3 triệu USD tại Úc, 1 triệu USD ở Brazil và 4,4 triệu USD tại Mỹ Latin.





Các đợt bùng phát Covid-19 tại Trung Quốc, cũng như việc đóng cửa 23% rạp khiến kỳ vọng doanh thu phòng vé rơi vào tình trạng lấp lửng. Avatar: The Way of Water là một trong số ít phim Hollywood năm nay được phép chiếu ở Trung Quốc, nơi phần đầu từng gây chấn động với 261 triệu USD tiền vé.

Phòng vé quốc tế giữ vai trò quan trọng khi Avatar kiếm được hơn 2 tỉ USD - gần 70% tổng doanh thu bán vé. Avatar: The Way of Water kỳ vọng doanh thu bán vé toàn cầu đạt 400 triệu đến 500 triệu USD sau tuần đầu công chiếu.

Ở Bắc Mỹ, phần tiếp theo của Avatar được dự đoán sẽ thu về từ 150 triệu đến 175 triệu USD tuần đầu ra mắt. Phim cần bám trụ ở các rạp trong thời điểm đầu năm mới. Đó là công thức chiến thắng cho Avatar đầu tiên, ra mắt năm 2009. Avatar có sức mạnh bền bỉ vô song và doanh thu phòng vé cuối cùng tăng lên đến 760 triệu USD ở Bắc Mỹ và 2,92 tỉ USD trên toàn cầu, bao gồm cả những lần phát hành lại sau đó.

Doanh thu Avatar: The Way of Water tại Việt Nam cũng rất khả quan. Chỉ tính riêng suất chiếu sớm hôm 15.12, phim đạt con số 16 tỉ đồng, theo Box Office.