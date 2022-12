Sam Worthington nghiện ngập sau khi lên đỉnh danh vọng trong ‘Avatar’ 13 năm trước

Bộ phim khoa học giả tưởng Avatar của James Cameron kiếm được con số doanh thu kỷ lục: 2,9 tỉ USD sau khi ra mắt năm 2009. Qua một đêm, bộ phim đã biến Sam Worthington trở thành một trong những ngôi sao nóng bỏng nhất ở Hollywood và Jack Sully là vai diễn mà hầu như nam diễn viên nào cũng mong muốn. Nhưng đó không phải là nơi mà câu chuyện kết thúc. Thay vào đó, trải nghiệm Avatar khiến Sam Worthington, khi đó còn rất trẻ, mất kiểm soát cuộc sống của mình.

Đây là một câu chuyện quen thuộc trong ngành công nghiệp điện ảnh khi mà các ngôi sao Hollywood thường phát hiện ra rằng để có danh tiếng và vận may mà họ từng vô cùng khao khát thì buộc phải trả giá đắt. Worthington, nay đã 46 tuổi, gần như hy sinh mọi thứ để cai nghiện. Lần đầu tiên anh trải lòng về chuyện rượu chè và sự ghê tởm bản thân.

Ngôi sao nghiện ngập

Sam Worthington nói rằng, sau Avatar, anh biết các thành phố trên khắp thế giới không phải về cảnh đẹp hay tượng đài, mà là các quán bar yêu thích. Trước chuyến bay với ghế hạng nhất, anh luôn uống 4 hoặc 5 ly rượu. Vợ anh, Lara, nói rằng cô chưa bao giờ thấy ai uống nhiều như vậy trước khi máy bay cất cánh. Theo Worthington: “Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Tôi không thích con người của mình. Uống rượu đã giúp tôi vượt qua ngày dài”.

Anh bắt đầu uống rượu vào mỗi buổi sáng. “Cứ 10 người thì có 9 người không biết tôi nghiện ngập. Họ có thể ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, nhưng khi họ nhìn, họ không thể biết được. Tôi vẫn đang làm công việc của mình”, Worthington nói tiếp. Rượu khiến anh trở nên thất thường, gây nguy hiểm cho sự nghiệp, có thể khiến anh phải trả giá bằng mạng sống.

Giờ đây, sau 8 năm, Sam Worthington đang ở một vị trí tốt hơn xưa nhiều khi anh một lần nữa xuất hiện vào thời điểm Avatar: The Way of Water ra rạp vào ngày 16.12, trị giá 350 triệu USD là một trong những phần tiếp theo lớn nhất và cũng là vụ cá cược rủi ro nhất ở Hollywood.

James Cameron đã chỉ ra rằng Avatar: The Way of Water cần phải là “bộ phim có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư trong lịch sử” thì mới hòa vốn khi khởi chiếu vào thời điểm hệ thống rạp phim đang sa sút doanh thu trầm trọng. Nếu bộ phim thành công lớn như các nhà phân tích phòng vé dự đoán, nó có thể vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh; còn nếu thất bại, tương lai của điện ảnh sẽ đen tối hơn rất nhiều.

Giống như Avatar cách đây 13 năm đã vượt ra ngoài ranh giới của việc làm phim để tạo ra một thứ gì đó mang tính cách mạng, phần tiếp theo Avatar: The Way of Water cũng hy vọng sẽ đánh dấu một bước tiến trong lĩnh vực này. Quá trình quay phim diễn ra trong hơn 5 năm, yêu cầu Sam Worthington và các bạn diễn của anh quay nhiều cảnh dưới nước. Họ không chỉ thực hiện phần 2 Avatar mà còn quay các phần tiếp theo mà theo Cameron, hy vọng sẽ đánh dấu một câu chuyện dài gồm 5 phim về gia tộc Sully.

Avatar: The Way of Water cũng đánh dấu sự trở lại của Worthington với hào quang mà anh tránh xa trong những năm gần đây vì tập trung vào các phim nhỏ hơn như The Shack và các vai phụ trong phim truyền hình ngắn tập như Under the Banner of Heaven.

Trong 13 năm giữa hai phần trong loạt phim Avatar, Worthington kết hôn và có ba con trai. Anh thú nhận, gần như mọi thứ đều xoay quanh chúng, thậm chí cả quyết định chuyển từ Úc đến New York (Mỹ) sống vì đây là nơi luật nghiêm ngặt hơn về các tay săn ảnh có nghĩa là anh có thể bảo vệ quyền riêng tư của con mình tốt hơn.

Avatar: The Way of Water phản ánh một số thay đổi trong cuộc sống của Sam Worthington. Jake Sully, vị cứu tinh của nhóm người ngoài trái đất được gọi là Na'vi, cũng đã ổn định cuộc sống và có con.

Cameron nhận định: “Có một sự đồng điệu giữa Sam và nhân vật. Trong phần phim đầu tiên, Sam đóng vai một chàng trai sẵn sàng làm bất cứ điều gì và thực hiện những hành động dũng cảm. Nhưng một anh chàng có con không đưa ra quyết định tương tự. Anh ấy không phải là kiểu chiến binh thần thoại như ở cuối phần phim đầu tiên”.

Ngay sau khi Avatar ra mắt, Worthington thấy mình thoát khỏi bóng tối và được Hollywood “phong vương”. Anh đẹp trai, có sức hút màn bạc, vì vậy, trong một thời gian, làn sóng hâm mộ đã mang Worthington, con trai của một công nhân nhà máy điện, đi xa hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Trước khi Avatar xuất hiện, Worthington lọt vào vòng chung khảo casting cho vai James Bond trong Casino Royale. Anh bay tới London, ghi hình trong bộ lễ phục và được Barbara Broccoli, nhà sản xuất loạt phim 007 làm phiền, đến phòng khách sạn của anh trước buổi casting để đích thân cắt tóc cho phù hợp với hình ảnh siêu điệp viên cô mong muốn.

Worthington nhớ lại: “Tôi có thể đóng vai James Bond như một sát thủ nhưng không thể hạ gục được cuộc sống của mình”.

Sau Avatar, Worthington được chọn vào vai người máy trong Terminator Salvation, đóng vai Perseus trong series phim Clash of the Titans. Anh suýt được mời đóng bộ phim siêu anh hùng Green Lantern năm 2011 nhưng sự thẳng tính khiến anh phải trả giá. Cuối cùng Ryan Reynolds được chọn.

Khi Worthington đang thử sức cho vai diễn trong Avatar, anh có một bản lý lịch nhẹ nhàng, chỉ đóng vai chính trong một số bộ phim của Úc và xuất hiện chớp nhoáng trong các phim như Hart's War. Nhưng anh có tính cách bốc đồng, thu hút sự chú ý của Cameron. Khi thử vai Jake Sully cho Avatar, dự án được giữ bí mật đến mức Worthington không biết bộ phim nói về cái gì hay ai đạo diễn. Anh được yêu cầu đọc một cảnh có nhân vật tên là Jake Sully đến một hành tinh hư cấu. Bực bội với chuyện này, Worthington không đọc lời thoại, thay vào đó chọn cách nhổ kẹo cao su vào máy quay để thể hiện sự thách thức.

“Tôi tức giận”, anh nhớ lại. “Nó giống như, 'Bạn không nói với tôi bất cứ điều gì. Đây là một sự lãng phí thời gian'. Sau đó, khi họ nói, 'James Cameron muốn gặp bạn, và đây là vì bộ phim của ông ấy', tôi chỉ nói, 'Ôi chết tiệt, tôi sắp gặp rắc rối rồi đây'”.

Thay vào đó, phản ứng kỳ lạ của anh khiến gây ra tranh cãi với các diễn viên nổi tiếng hơn nhiều. Thái độ đó khiến Cameron thấy rất hấp dẫn, thúc đẩy Sam Worthington trải qua quá trình thử giọng kéo dài hàng tháng.





Ngay trước khi đến casting cho Avatar, Worthington đã bán tất cả tài sản của mình và chuyển ra khỏi căn hộ chung cư. Anh trang bị cho chiếc xe hatchback của mình nệm và đã sống trên đường đi. Worthington nói: “Tôi bán hết mọi thứ mình sở hữu cho bạn bè. Tôi cần phải thoát ra cuộc sống hiện tại. Tôi đang sống ở Sydney và mỗi lần đến quán bar, mọi người đều nhận ra. Tôi đã nổi loạn để chống lại điều đó”.

Được giải phóng và ít bị ràng buộc, Worthington lao mình vào vai Jake Sully. Anh không bao giờ phàn nàn khi hãng phim đưa anh đến Los Angeles để tham gia vô số buổi thử giọng. Anh ở trong khách sạn với chế độ công tác phí như ngủ trong xe. Và Worthington trở nên thân thiết với Cameron, người điều khiển máy quay khi họ thực hiện các phân cảnh. Vị đạo diễn tin rằng Worthington có thể vạch ra quá trình tiến hóa của Sully từ một kẻ càu nhàu thô lỗ trở thành thủ lĩnh đội quân đầy cảm hứng.

Cameron nói: “Tôi gặp chút khó khăn vì anh ấy có chất giọng lạ. Tôi đã casting rất nhiều diễn viên, những cái tên khá ấn tượng. Nhưng Sam là người đã khiến tôi muốn theo anh ấy vào trận chiến. Anh ấy khiến tôi cùng muốn xuống địa ngục. Các diễn viên khác không bao giờ thực hiện được điều đó”.

Bất chấp sự dè dặt của hãng phim về việc giao vai chính trong bộ phim trị giá 237 triệu USD cho một ẩn số, Worthington đã thử sức. Nhà sản xuất phim Avatar Jon Landau cho biết: “Chúng tôi mất vài ngày để liên lạc với Sam vì anh ấy đang ở đâu đó trên đỉnh núi mà không có điện thoại. Con người Sam là thế”.

Việc quay phim Avatar hoàn thành một cách sáng tạo vai diễn nhưng việc phổ biến, quảng bá phim ra thế giới bằng cách ngồi trả lời phỏng vấn dài bất tận và bước trên thảm đỏ tỏ ra khó khăn đối với Worthington.

Zoe Saldaña, bạn diễn của Worthington trong phim nhớ lại: “Chúng tôi không thể chuẩn bị gì cho buổi ra mắt phim. Việc quay Avatar rất riêng tư và thoải mái. Trong khi phát hành nó hoàn toàn ngược lại. Đó không phải là một môi trường dễ dàng cho Sam. Tôi ngưỡng mộ anh ấy, nhưng Sam giỏi việc trên trường quay hơn là trong môi trường công cộng, tiếp xúc giới truyền thông”.

Khi danh tiếng ở Hollywood tăng lên, Sam Worthington trở nên phẫn nộ vì mất quyền riêng tư. Anh đụng độ với các tay săn ảnh, bị bắt vào năm 2014 vì đấm một nhiếp ảnh gia. Worthington nhìn nhận: “Tôi sẽ phát điên lên khi ai đó yêu cầu tôi chụp ảnh hoặc chụp ảnh tôi. Nếu ai đó tiếp cận tôi, sự lo lắng sẽ tăng vọt”.

Đáp lại, anh càng uống nhiều hơn. “Tôi là một kẻ say tình cảm. Tôi trở nên dễ xúc động và thất thường hơn khi uống rượu. Chính xác thì tôi không nghĩ mình xấu tính, nhưng tôi hiếu chiến, nóng nảy”, Worthington nói thêm.

Cuối cùng, Lara Worthington phải đưa ra tối hậu thư cho chồng. “Anh có thể làm những gì anh muốn, nhưng em không cần phải ở quanh đây”, cô nói với anh. Worthington hiểu rằng điều đó được nói bằng tình yêu thương, chứ không phải giận dữ hay thất vọng, và điều đó đã kéo anh ra khỏi bờ vực.

Kể từ khi bỏ rượu, Worthington cũng có một thái độ mới về những vai diễn mà anh đảm nhận. Anh không còn theo đuổi những bộ phim của hãng lớn chỉ để trở thành nam chính.

Quyết định đó đã khiến Worthington thực hiện một số công việc thú vị nhất trong sự nghiệp của mình - đóng vai đại úy quân đội trong bộ phim truyền hình về Thế chiến thứ hai Hacksaw Ridge; xuất hiện cùng với Harvey Keitel với tư cách là một nhà văn trong Lansky và đồng đóng vai một người Mormon giết cháu gái và chị dâu của mình trong Under The Banner of Heaven. Đó là lần xuất hiện cuối trước Avatar: The Way of Water, trong đó Worthington truyền cảm hứng cho người xem khi đồng cảm với một người đàn ông mang cảm giác lạc lõng và căm ghét bản thân khiến anh ta làm điều không tưởng.

Ngôi sao Andrew Garfield, người đã xuất hiện cùng Worthington trong Hacksaw Ridge năm 2016 và Under the Banner of Heaven năm 2022, cho biết anh nhận thấy sự thay đổi ở nam diễn viên: “Tôi cảm thấy cách tiếp cận công việc của Sam thay đổi”.

Worthington cho biết anh cũng đang học cách tiết chế những cảm xúc sôi sục trên trường quay và giữ chúng trước máy quay. Anh nói: “Ở độ tuổi 30, tôi còn trẻ và kiêu ngạo. Càng lớn tuổi, bạn càng bình tĩnh hơn. Khi còn trẻ, tôi hay la hét, nóng nảy và kiên quyết với những ý tưởng của mình. Nếu bạn nhượng bộ một chút, thỏa hiệp khi giao tiếp, bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó tốt hơn bất cứ thứ bạn nghĩ ra”.

Worthington sẽ tiếp tục xuất hiện trong 4 phần phim Avatar tiếp theo, dự kiến ​​sẽ ra mắt từ nay đến năm 2027. Khi không ở hành tinh Pandora, Worthington sẽ đóng trong Horizon của Kevin Costner.

Phần lớn cảnh quay của Avatar: The Way of Water diễn ra dưới nước. Tất cả những gì thuộc về kỹ năng bơi và lặn được đưa ra như một thử thách diễn xuất cho Worthington và các bạn diễn. Mọi người đều được dạy cách lặn tự do. Kate Winslet, một nhân vật mới trong phim, có thể nín thở trong 7 phút; Saldana giữ được 5 phút và Worthington nói đùa rằng anh ấy đã làm được “15 giây”.

Quá trình quay Avatar: The Way of Water bắt đầu vào năm 2017 và phần lớn cảnh quay diễn ra trong một bể chứa khổng lồ, dài 36 m, rộng 18 m và sâu 9 m được xây dựng ở bãi biển Manhattan để sản xuất phim. Cameron và đoàn phim phát triển công nghệ cho phép họ thực hiện công việc ghi lại diễn xuất dưới nước. Worthington cùng dàn diễn viên học cách diễn trong môi trường nước. Điều đó có nghĩa là, Worthington không chỉ tìm ra cách thể hiện cơn thịnh nộ, tổn thương, tình yêu và những cảm xúc khác khi bơi, mà còn tham gia vào một cảnh chiến đấu phức tạp ở độ sâu âm u, trong đó hai kẻ thù tấn công nhau bằng những cú siết cổ.

Worthington nói: “Chúng tôi đang làm một việc chưa từng được thực hiện trước đây. Nhưng James và tôi hợp nhau vì tôi không biết sợ. Nếu ông ấy yêu cầu, tôi sẽ bắt tay vào làm”.

Sam Worthington thích dành phần lớn thời gian của mình dưới nước, lấy oxy dưới nước giữa các lần quay, thay vì nổi lên. Worthington cho biết toàn bộ trải nghiệm khi làm phim Avatar: The Way of Water gói gọn mọi thứ anh ấy yêu thích khi đóng phim.

Sam Worthington thú nhận rằng anh lo lắng về buổi chụp hình sắp tới. “Tôi ghét bị chụp ảnh”, anh nói, “Tôi dành phần lớn sự nghiệp của mình để cố gắng phớt lờ máy ảnh”.