‘Avatar: The Way of Water’ đối mặt với thị trường điện ảnh thay đổi

Câu hỏi lớn của Hollywood về Avatar: The Way of Water là liệu phần tiếp theo của bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại có thể thu hút đủ khán giả để bù lại chi phí sản xuất và tiếp thị khổng lồ hay không. Đạo diễn James Cameron thừa nhận ông không chắc chắn.

“Liệu chúng ta có thể sinh lãi trong một thị trường đã thay đổi không? Hay chúng ta chỉ là con khủng long cuối cùng chết sau khi sao chổi đâm vào? Tôi không thể nói với bạn điều đó ngay bây giờ”, James Cameron nói với hãng tin Reuters trước khi bộ phim ra mắt toàn cầu vào ngày 16.12.

Nhà phân phối Walt Disney chưa tiết lộ kinh phí thực hiện The Way of Water nhưng tờ The Hollywood Reporter cho biết chỉ riêng khâu sản xuất đã tiêu tốn hơn 350 triệu USD, nằm trong số những bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh.

Các hãng phim chia doanh thu bán vé với các rạp chiếu phim. James Cameron nói với tạp chí GQ rằng The Way of Water cần kiếm được 2 tỉ USD mới hòa vốn. Chỉ có 4 phim ngoài Avatar gồm cả Titanic của Cameron mới vượt qua ngưỡng đó.

Phần đầu Avatar mê hoặc khán giả với công nghệ 3D tiên phong làm sống động hành tinh Pandora tươi tốt và những người Na'vi màu xanh cao 2,75 m. Bộ phim ra rạp năm 2009 đạt doanh thu cao nhất lịch sử với 2,9 tỉ USD tiền bán vé toàn cầu.

Đoạn trailer dài của phần thứ hai đặt ra câu hỏi liệu khán giả có còn nhớ câu chuyện của phần trước và hứng thú xem nó tiếp tục hay không.

Shawn Robbins, nhà phân tích hàng đầu của Boxoffice Pro, cho biết: “Nhìn nhận chung là bộ phim đầu tiên không gắn liền với phần 2 vì không cung cấp cho người hâm mộ một loạt các phần tiếp theo nhanh chóng”.

Avatar được quảng cáo là một trong những viên ngọc quý trong thương vụ trị giá 71 tỉ USD mà Disney mua lại của 21st Century Fox vào năm 2019. Một tài sản mà hãng có thể nâng lên cấp độ nhượng quyền cùng với Star Wars và Marvel. James Cameron đã quay phần 3 và một phần của phần 4 Avatar.

Đạo diễn cho biết việc khán giả có thể không còn quan tâm đến Avatar là một “lo ngại rất chính đáng”. Nhưng đối với ông, những lo lắng đó đã biến mất khi trailer đầu tiên của Avatar: The Way of Water trình làng hồi tháng 5.2022, đạt 148 triệu lượt xem trong 24 giờ. Ông nói: “Điều khiến tôi lo lắng là thị trường đã bị thu hẹp lại, do tác động kép của phát trực tuyến và đại dịch”.





Doanh thu phòng vé xem phim năm nay của Mỹ và Canada thấp hơn 34% so với mức của năm 2019.

Trong Avatar: The Way of Water, hai diễn viên Sam Worthington và Zoe Saldana trở lại với vai Jake Sully và Neytiri 10 năm sau, hiện là cha mẹ của năm đứa con.

Cuộc sống yên bình của họ bị gián đoạn khi kẻ ác Sky People quay lại truy lùng Jake. Gia đình Sully tìm nơi ẩn náu với gia tộc Metkayina dưới đại dương và phải nhanh chóng học cách sống dưới nước.

Lần này, định dạng 3D sẽ giới thiệu những sinh vật giống như cá voi khổng lồ, cá bay lớn và các động vật khác tràn ngập vùng biển của Pandora.

Tuy nhiên, khán giả đã chán 3D từ giữa những năm 2010. Một số không thích đeo kính 3D hoặc phản đối việc trả phụ phí vé 3D. Giờ đây, chỉ có phim siêu anh hùng Marvel và một số phim khác ra rạp với tùy chọn 3D. Chỉ 10% người mua vé chọn định dạng đó, Robbins cho biết. Đối với Avatar: The Way of Water, khán giả sẽ có lựa chọn 3D hoặc 2D truyền thống.

Shawn Robbins rất lạc quan vì James Cameron được biết đến là người “thực hiện những vụ cá cược lớn của mình. Ông ấy luôn có cảm giác tốt về những gì khán giả đang tìm kiếm”.

Vào cuối tuần đầu công chiếu, Robbins dự đoán Avatar: The Way of Water sẽ thu về ít nhất 150 triệu USD tại các rạp chiếu ở Mỹ. Hai phần ba tổng doanh thu phòng vé của phim có thể sẽ đến từ bên ngoài nước Mỹ.

Robbins tính toán con số doanh thu cuối cùng sẽ phụ thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Trong khi phần đầu của Avatar gây được tiếng vang lớn với khán giả Trung Quốc và phần tiếp theo được phép chiếu ở đó, nhiều rạp chiếu phim ở Trung Quốc vẫn đóng cửa theo chính sách “không Covid” của chính phủ.