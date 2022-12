James Cameron tiết lộ hành trình 13 năm sáng tạo 'Avatar 2'

Buổi ra mắt phim quy tụ dàn sao đình đám như Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Andy Serkis... Xuất hiện cùng các diễn viên, đạo diễn James Cameron lần đầu tiên bộc bạch về quá trình hơn một thập niên đi tìm chất liệu và chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho Avatar 2. Nhà làm phim sinh năm 1954 chia sẻ với trang Deadline: “Đầu tiên, tôi thực hiện những cuộc thăm dò đại dương trong nhiều năm liền (sau phần đầu chiếu năm 2009 - PV). Rồi chúng tôi cân nhắc cẩn thận việc tiếp tục thương hiệu này, sau đó ê kíp ngồi lại viết liền tù tì 4 kịch bản, và công việc này chiếm của chúng tôi nhiều năm ròng nữa”. Thời gian quay kỳ công cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19 càng khiến dự án trễ hẹn khán giả nhiều lần.





Avatar: The Way of Water là phần tiếp theo của “cơn địa chấn” Avatar (tổng doanh thu 2,92 tỉ USD toàn cầu), kể tiếp câu chuyện của gia đình Jake Sully (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldana), một tộc người trên hành tinh Pandora giả tưởng. Phần 2 xoáy vào câu chuyện ở các vùng biển của Pandora, lúc này, gia đình Jake Sully đối diện với những biến cố mới khiến họ một lần nữa đứng dậy đấu tranh.

Các nhà phê bình phim dành “mưa lời khen” cho “con cưng” của James Cameron và Hãng 20th Century Studios. Kịch bản phim do nhà làm phim này và biên kịch Jon Landau chấp bút, tiêu tốn ngân sách đến 250 triệu USD sản xuất. Bù lại, sự đầu tư công phu về hình ảnh lẫn việc khắc phục “sạn” trong nội dung phần đầu giúp cho phim được khen là “tuyệt tác về kỹ xảo”, “thôi miên” người xem, theo The Hollywood Reporter. Bên cạnh tạp chí này, các trang như Collider, Digital Spy, The Atlantic, EW… đều gặp nhau ở điểm chung là tấm tắc phim choáng ngợp về phần hình ảnh và không khiến người xem hụt hơi dù thời lượng phim kéo dài 3 tiếng 10 phút. Avatar: The Way of Water dự kiến chiếu trên toàn thế giới vào ngày 16.12 tới.