‘Avatar: The Way of Water’ và ‘Top Gun: Maverick’ so kè nhau tranh Oscar

Các nhà phê bình, nhà báo và nhiều thành viên khác trong ngành công nghiệp điện ảnh đã được xem đợt chiếu đầu tiên Avatar: The Way of Water vào tuần qua. Với hình ảnh 3D, khán giả không thể không bị nhấn chìm trong thế giới đầy màu sắc.

Nhìn lại mùa Oscar năm 2009, khi Avatar chịu khuất phục trước bộ phim chiến tranh làm nên lịch sử The Hurt Locker của nữ đạo diễn đầu tiên đoạt giải Oscar - Kathryn Bigelow. Mùa giải đó là năm đầu tiên giải Oscar mở rộng danh sách phim hay nhất từ ​​5 lên 10 đề cử. Kết quả là, thiên anh hùng ca hành động của Cameron chỉ nhận ba tượng vàng: thiết kế sản xuất, kỹ xảo điện ảnh và hiệu ứng hình ảnh.

Trong khi đó, Top Gun: Maverick vừa được National Board of Review (NBR) bình chọn là phim hay nhất hôm 8.12.





Những người chiến thắng lớn về diễn xuất giải NBR bao gồm Colin Farrell - Nam diễn viên chính xuất sắc cho The Banshees of Inisherin. Dương Tử Quỳnh nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim Everything Everywhere All at Once. Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Steven Spielberg qua phim The Fabelmans. Brendan Gleeson và Janelle Monae lần lượt nhận giải Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc qua phim The Banshees of Inisherin và Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Với thời lượng dài đến 191 phút, Avatar: The Way of Water chắc chắn sẽ thu hút nhiều đề cử Oscar. Thật khó để nói Avatar: The Way of Water chắc chắn đoạt giải Oscar Phim hay nhất, bất chấp những lời khen ngợi trên mạng xã hội. Ngoài Avatar: The Way of Water, Black Panther: Wakanda Forever và Top Gun: Maverick, còn có Glass Onion: A Knives Out Mystery đầy hi vọng nhận giải Phim hay nhất.