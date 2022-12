Phần tiếp theo của 'Avatar' ra mắt ở London gây choáng

Những nhận xét đầu tiên dành cho Avatar: The Way of Water dài 3 giờ 10 phút vô cùng tích cực, với nhiều nhà báo một lần nữa họ bị choáng ngợp bởi trí tưởng tượng vô tận và hiệu ứng hình ảnh của James Cameron.

Erik Davis của tờ Fandango viết: “Thật vui khi nói rằng Avatar: The Way of Water là một hiện tượng. Hoành tráng hơn, hay hơn và nhiều cảm xúc hơn Avatar, bộ phim thật ngoạn mục về hình ảnh, trực quan và vô cùng hấp dẫn. Câu chuyện, cảnh tượng, tâm linh, vẻ đẹp - đây là cách làm phim và cách kể chuyện tuyệt vời nhất”.

Người dẫn chương trình Happy Sad Confused - Josh Horowitz say sưa nói, “James Cameron một lần nữa cho các nhà làm phim thấy tác phẩm được thực hiện như thế nào. Tôi đã nói điều đó cả ngàn lần rồi. Đừng bao giờ nghi ngờ anh ấy. Avatar: The Way of Water là cách mà một phim bom tấn hoành tráng cần làm”.

“Tôi tin rằng James Cameron nâng cao tiêu chuẩn hiệu ứng để tạo ra những hình ảnh thật tuyệt vời. Hết khung hình tuyệt đẹp này đến khung hình khác”, Peri Nemiroff của Collider nhận định.

Avatar: The Way of Water một lần nữa tập trung vào Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana), giờ là cha mẹ, những người buộc phải bảo vệ gia đình mình khỏi mối đe dọa mới đối với Pandora. Dàn diễn viên còn có Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet...

Ngay cả trước khi được trình chiếu, phim đã nhận được phản ứng nồng nhiệt đầu tiên từ không ai khác ngoài đạo diễn nổi tiếng Guillermo del Toro. Người chiến thắng giải Oscar đã viết trên Twitter rằng phần tiếp theo của Avatar là “một bộ phim đáng kinh ngạc, chứa đầy những khung cảnh hùng vĩ, đậm cảm xúc với quy mô hoành tráng. James Cameron là bậc thầy ở đỉnh cao quyền lực”.

Avatar: The Way of Water đưa khán giả trở lại thế giới Pandora đầy mê hoặc, nơi trong phần phim đầu tiên, những người Na'vi da xanh bản địa chiến đấu với loài người thực dân để giành lấy tài nguyên thiên nhiên.





Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau, Avatar: The Way of Water mô tả cuộc sống yên bình của họ trong khu rừng giống như thiên đường bị gián đoạn bởi sự trở lại của “Sky People”, tên mà người Na'vi gọi những kẻ đang đuổi theo Sully. Để bảo vệ gia đình và bộ tộc, Sully, Neytiri và các con của họ chạy trốn đến một vùng lãnh thổ xa xôi và tìm nơi ẩn náu với gia tộc Metkayina dưới đại dương.

Cơ thể và kỹ năng của họ phù hợp với cuộc sống trong rừng, gia đình phải nhanh chóng học cách sống dưới nước khi đối mặt với mối đe dọa cận kề của kẻ thù.

Tài tử Sam Worthington nói với Reuters tại buổi ra mắt thế giới của bộ phim: “Đây là thành quả lao động của tình yêu thương trải dài hơn một thập kỷ, vì vậy thật tuyệt khi cuối cùng cũng có thể chia sẻ điều này. Một câu chuyện đau lòng, hùng tráng, rất mạnh mẽ, hy vọng rằng phim sẽ kết nối với khán giả vì không chỉ là bản sao của câu chuyện đầu tiên”.

Saldana cho biết việc đóng lại vai Neytiri khiến cô rất xúc động: “Thật thú vị, nhưng cũng rất đáng sợ vì rõ ràng James Cameron đã đặt cược chính mình, điều đó có nghĩa là mọi người sẽ phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn mới.

Phát hành vào năm 2009, Avatar là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 2,9 tỉ USD tiền bán vé toàn cầu. Bốn bộ phim Avatar được lên kế hoạch sản xuất cho đến năm 2028.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến vì từng đọc cả bốn kịch bản...”, nhà sản xuất Jon Landau cho biết, đồng thời tiết lộ thêm phần ba gần như đã được quay xong.

Avatar: The Way of Water khởi chiếu tại các rạp trên toàn cầu trong đó có Việt Nam từ ngày 16.12.2022.