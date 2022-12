'Avatar: The Way of Water' - hình ảnh bắt mắt hơn nhưng thiếu kịch tính

Quá nhiều tính từ có thể dùng để mô tả chất lượng hình ảnh vượt trội của bom tấn Avatar: The Way of Water của đạo diễn lừng danh James Cameron như rực rỡ, đắm chìm, mê hoặc, kỳ vĩ, hoành tráng...

Trong phần tiếp theo, Avatar: The Way of Water dài hơn, thậm chí ngoạn mục đến chóng mặt, James Cameron (68 tuổi) sử dụng công nghệ mới nhất để đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora với hình ảnh 3D siêu nét. Bộ phim có chất lượng quay tuyệt vời với tốc độ khung hình cao tạo cho người xem cảm giác như đang sống cùng không gian với nhân vật.

Avatar: The Way of Water có những cảnh quay khiến khán giả phải hoa cả mắt, quay cuồng và choáng ngợp. Phim lấy bối cảnh ở At'wa Attu, một hòn đảo nhiệt đới rạn san hô. Đây là nơi Jake Sully (Sam Worthington đóng) - thủ lĩnh cuộc nổi dậy của người Na'vi, khởi đầu là một lính thủy đánh bộ Mỹ tật nguyền, rồi trở thành cư dân Pandora, lập gia đình với người vợ Neytiri (Zoe Saldaña) là dân Na’vi, có bốn đứa con - phải ẩn náu khỏi “Người trời” là tập hợp những kẻ tàn ác trong quân đội tham nhũng hiện đang chiến đấu nhằm chiếm đóng Pandora để người dân trái đất có một tương lai sống tốt hơn.

Trên đảo, Jake và gia đình thành lập một liên minh với tộc Metkayina, những người sống hòa thuận với môi trường nước xung quanh, trông rất giống người Na'vi ngoại trừ làn da màu xanh két và những hình xăm giống người Maori.

Avatar: The Way of Water có kinh phí sản xuất được công bố là 350 triệu USD, nghĩa là phim cần phải vào danh sách một trong ba hoặc bốn phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại mới có thể hòa vốn. James Cameron đã nâng tầm không chỉ các kỹ xảo hiệu ứng mà cả dòng chảy vũ đạo trong dàn dựng, đến mức biến Avatar: The Way of Water - giống như Avatar năm 2009 - trở thành một bộ phim đáng phải bỏ tiền xem. Khán giả thế giới sẽ tò mò: cần phải biết cảm giác của chuyến đi mạnh mẽ này như thế nào.

Kịch bản mà James Cameron đồng viết với Rick Jaffa và Amanda Silver là một chuỗi những sự kiện mang lại cho bộ phim yếu tố phiêu lưu-kinh dị cần có nhưng không gì mới so với phần đầu. Trên thực tế, câu chuyện khó có thể kịch tính hơn. “Người trời” một lần nữa do Quaritch (Stephen Lang) lãnh đạo, được tái hiện thành một người Na'vi cau có trong đôi giày bốt chiến đấu cùng mái tóc húi cua đen. Họ săn lùng Jake buộc anh phải trốn thoát cùng gia đình, đến với bộ tộc Metkayina. Quaritch và đội cận vệ của anh ta chỉ huy một con tàu săn lùng, cuối cùng lần ra gia đình Jake. Một cuộc đối đầu lớn diễn ra để dẫn đến cái kết.

Câu chuyện đơn giản này có thể dễ dàng kể qua trong vòng hai giờ thay vì hơn ba giờ. Một bộ phim kết hợp với chuyến dạo chơi trong công viên nước với thực tế ảo. Nói cách khác, đây là phim người thật đóng bằng sức hút của một bộ phim hoạt hình giả tưởng.





Thông điệp về tình yêu thiên nhiên và gia đình

Nếu những gì James Cameron từng tạo nên kiệt tác Titanic diễn ra trên mặt biển thì ngược lại Avatar: The Way of Water lại xảy ra dưới đáy đại dương với những khung hình không thể đẹp hơn. Cũng dễ hiểu bởi James Cameron đặc biệt yêu biển cả. Ông thuộc số rất ít người từng xuống đến rãnh Marianna (ở Thái Bình Dương), nơi sâu nhất trên trái đất, để thám hiểm và quay phim.

Tương tự như Avatar - khi những người Na’vi giữ rừng không cho “Người trời” khai thác cạn kiệt tài nguyên - thì Avatar: The Way of Water cũng là sự đấu tranh của người Na’vi và Metkayina quyết tâm giữ gìn đại dương với những sinh vật đã bao đời sống ở đó. Thông điệp của James Cameron qua 2 phần phim Avatar rất rõ ràng: hãy bảo vệ trái đất - hành tinh xanh nơi chúng ta đang sống ngày càng “tan hoang” do chính con người tàn phá.

Tình cảm gia đình là thứ luôn hiện hữu trong phần 2 của Avatar khi Jake và Neytiri luôn phải bảo vệ đàn con trước sự rình rập của “Người trời”. Mất mát có, đau thương cũng có nhưng trên hết vẫn là tình yêu dành cho mỗi thành viên, giữa cha mẹ, con cái và ngược lại, luôn được khắc họa rõ nét trong Avatar: The Way of Water.

Cái tài của James Cameron chính là vị đạo diễn hiếm hoi trên thế giới vừa có thể tạo ra những bom tấn kinh điển, thu về hàng tỉ USD tiền vé nhưng không hề thiếu “chất nghệ” - thứ mà những nhà làm phim độc lập có thừa nhưng doanh thu bán vé thì không thể. Các tác phẩm của ông đều đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong đó có cả Oscar nhưng cũng bội thu doanh số bán vé như Titanic, Avatar từng đạt được.

Avatar: The Way of Water (tựa Việt Avatar: Dòng chảy của nước) ra rạp toàn quốc từ ngày 16.12.