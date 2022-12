Nhân vật Neytiri do Zoe Saldana đóng sẽ đến trái đất trong 'Avatar 5’

Các phần tiếp theo của Avatar cuối cùng có thể mang người Na’vi đến trái đất.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nhà sản xuất Jon Landau đã xác nhận rằng phần 5 của Avatar được lên kế hoạch thực hiện, sẽ để nhân vật Neytiri người Na'vi do Zoe Saldana đóng đến trái đất.

Landau nói: “Tôi không định nói về phần này nhưng sau đó tôi có nghe rằng James Cameron tiết lộ một chút về nó. Trong phần 5 có câu chuyện liên quan việc đến trái đất. Và chúng tôi làm để mở rộng tầm mắt của mọi người, mở rộng tầm mắt của Neytiri về những gì tồn tại trên trái đất”.

Landau tiếp tục giải thích rằng cốt truyện trong tương lai của loạt phim Avatar sẽ liên quan đến việc Neytiri hiểu ra rằng không phải tất cả con người từ trái đất đều là một phần của tổ chức tội phạm trong bộ phim đang kể về hành tinh Pandora - quê hương cô - để lấy tài nguyên thiên nhiên.

“Không phải tất cả con người trên trái đất đều xấu. Không phải tất cả người Na'vi đều tốt. Và chúng tôi muốn cho Neytiri thấy điều đó”, nhà sản xuất xác nhận.





Trong khi phần phim Avatar thứ 3 và 4 đang trên đà hoàn thiện quá trình sản xuất, tầm nhìn của James Cameron về Avatar 5 phần lớn phụ thuộc vào thành công của bộ phim mới Avatar: The Way of Water. Landau giải thích rằng loạt phim muốn kéo dài thời gian trước khi có khả năng đưa Neytiri đến thế giới quê hương của Jake Sully (Sam Worthington đóng).

Landau nói thêm rằng đội ngũ sản xuất series Avatar muốn “mọi người bước ra khỏi bộ phim này với một giải pháp đầy cảm xúc, kêu gọi bảo vệ hành tinh xanh, khao khát được quay trở lại với những nhân vật trong phim” sau Avatar: The Way of Water.

Vào tháng 11.2022, James Cameron nói với The Hollywood Reporter rằng ông sẽ làm thêm 5 hoặc 6 phần phim Avatar nữa trước khi nghỉ hưu. Vị đạo diễn 68 tuổi cũng tiết lộ ông lên kế hoạch cho Avatar 6 và 7, đồng thời xác nhận khi đó ông sẽ bước sang tuổi 89. “Rõ ràng là tôi không thể làm phim Avatar vô thời hạn”, Cameron nói.

Để tiếp tục di sản của mình và câu chuyện về người Na'vi, đạo diễn cho biết ông “sẽ phải đào tạo ai đó”. Avatar: The Way of Water ra rạp toàn cầu vào ngày 16.12.