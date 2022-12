Biên kịch 'Avatar: The Way of Water' tiết lộ kịch bản trong những phần tiếp theo

Jaffa và Silver từng thổi luồng sinh khí mới vào các loạt phim khoa học viễn tưởng đã có tiếng như: Rise of the Planet of the Apes (2011), Jurassic World (2015). Nhưng những gì Cameron đề xuất với Silver và Jaffa để tạo ra một Avatar mới không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận. Trong khi nhà làm phim đã chỉ đạo hai trong số những phần tiếp theo được đánh giá là hay nhất mọi thời đại là Aliens (1986) và Terminator 2: Judgment Day (1991), ông chưa bao giờ tạo ra một series điện ảnh ngay từ tập phim đầu.

Tầm nhìn ban đầu của James Cameron là mở rộng thế giới của Avatar qua 3 bộ phim nữa. Vì vậy, ông đã tập hợp một nhóm biên kịch để hỗ trợ: Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman (biên kịch phim War of the Worlds) và Shane Salerno (phim Savages).

Jaffa nói với tờ Variety qua một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi sẽ tham gia chương trình đào tạo Avatar một thời gian để lấy ‘bằng thạc sĩ’ về mọi thứ ở Pandora”.

“Chúng tôi đã gặp nhau trong 6 tháng”, Silver nói thêm. “Bộ phim quá lớn và quá thú vị, chiếm cả căn phòng để sắp xếp tất cả những tư liệu tuyệt vời này thành ba bộ phim mà mỗi bộ phim sẽ là một cá nhân nhưng vẫn xuyên suốt câu chuyện về tất cả các nhân vật khác nhau trong thế giới mở rộng này”.

Avatar có đến 5 phần thay vì 4

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của cả hai biên kịch kể từ khi phát hành Avatar: The Way of Water, Jaffa và Silver đã trò chuyện với Variety về một số quyết định sáng tạo lớn nhất và táo bạo nhất mà họ đã đưa ra với James Cameron về những gì cuối cùng đã tạo nên Avatar: The Way of Water, bao gồm cả việc đưa Sigourney Weaver trở lại vai con gái Na'vi - nhân vật về người đã khuất của cô ấy trong Avatar, tạo ra mối liên kết tình cảm sâu sắc giữa một người Na'vi và một tulkun - chú cá voi Pandoran và vì sao nhóm lại viết 4 phần phim Avatar thay vì 3.

Jaffa, Silver, Friedman và Salerno có cuộc gặp đầu tiên với James Cameron vào tháng 7.2013 tại văn phòng sản xuất Avatar ở Manhattan Beach, California.

Jaffa và Silver đều thể hiện sự đánh giá cao về trải nghiệm rất khác thường khi làm việc với Cameron – người có tầm nhìn sâu rộng về hành tinh Pandora, câu chuyện Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) và gia đình họ chống lại những nỗ lực chiếm hữu thuộc địa tàn bạo của Cơ quan Quản lý Phát triển Tài nguyên Trái đất, còn gọi là RDA.

Hai tuần đầu tiên được nhóm biên kịch dành để nói về Avatar năm 2009 và giải thích lý do tại sao khán giả biến nó thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sau đó, Cameron đưa cho mọi người “ba hoặc bốn tập hồ sơ” ghi chú về ý tưởng của ông cho các bộ phim tiếp theo - tổng cộng khoảng 800 trang.

Nhóm họp hằng ngày bắt đầu từ 9 giờ sáng. “Đôi khi James gọi dậy lúc 4 giờ 30 và đôi khi 6 giờ 30. Bạn biết đấy, tùy thuộc vào lịch trình của ông ấy và mức độ mệt mỏi của tất cả chúng tôi”, Jaffa nói. “Sau khi chúng tôi thấm nhuần cơ bản mọi thứ, bảng trắng được mang vào phòng và chúng tôi bắt đầu vạch ra các nhân vật, các thành viên trong gia đình, các câu chuyện... Bảng trắng ở khắp mọi nơi, có thể lật lên và viết cả ở mặt bên kia”.

Trong Avatar, Jake Sully gia nhập gia tộc Omaticaya và học cách sống trong khu rừng nhiệt đới Pandoran xanh tươi. Còn Avatar: The Way of Water đưa gia đình Sully đến các đại dương, nơi tất cả họ học hỏi từ gia tộc Metkayina về cách sống hòa hợp với sinh vật biển ở đó.

Giống như phần đầu, Avatar: The Way of Water lấy cảm hứng đáng kể từ các nền văn hóa bản địa trên trái đất, đặc biệt từ người Polynesia, người Maori.

Khoảng Giáng sinh năm 2013, Cameron đã giao cho các nhà biên kịch những bộ phim riêng lẻ mà họ sẽ làm cùng với ông ban đầu là: Jaffa và Silver viết kịch bản Avatar 2 (The Way of Water), Friedman là Avatar 3 và Salerno viết Avatar 4.

Họ đi theo từng đường riêng và mỗi người bắt đầu tập trung vào bộ phim của mình, viết kịch bản và gửi lại cho Cameron, người sẽ thực hiện các thay đổi hoặc ghi chú rồi gửi lại cho từng biên kịch.





Vấn đề khó chịu nhất đối với Jaffa và Silver là bộ phim của họ không chỉ phải giới thiệu lại Jake và Neytiri, mà còn đưa khán giả đến với tốc độ của 14 năm đã trôi qua kể từ phần phim đầu tiên, bao gồm cả việc giới thiệu bốn đứa con của họ: Neteyam (James Flatters đóng), Kiri (Sigourney Weaver), Lo'ak (Britain Dalton) và Tuk (Trinity Jo-Li Bliss). Sau đó là sự trở lại của RDA với Pandora, sự hồi sinh của Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) với tư cách là một “người tái tổ hợp” Na'vi, và sự ra đời của con trai Quaritch là Spider (Jack Champion) - người đã sống với người Na'vi từ khi còn bé.

James Cameron chính thức chia Avatar 2 thành hai phần phim. “Bạn biết đấy, điều đó đã mang lại hiệu quả tuyệt vời cho chúng tôi”, Jaffa cười khúc khích nói. Các bộ phim của Friedman và Salerno được đẩy vào tương lai, lần lượt là Avatar 4 và Avatar 5. Jaffa và Silver đã thêm Avatar 3 vào nhiệm vụ viết kịch bản của họ.

Lúc đầu, Jaffa và Silver đề nghị thử cắt bớt kịch bản nhưng Cameron không nghe. “Ông ấy nói, 'Không, chúng ta hãy đi theo con đường mà chúng ta đã tạo ra và tiếp tục viết'”, Jaffa cho biết.

Trong tất cả những ý tưởng sáng tạo mà Cameron đưa ra trong cuộc gặp đầu tiên của họ, một trong những ý tưởng dễ gây bối rối nhất là quyết định đưa Sigourney Weaver trở lại vai Kiri, cô con gái tuổi teen của Tiến sĩ Grace Augustine, nhân vật con người của Weaver trong Avatar. Trong phần phim đầu tiên, Grace chết vì vết thương do đạn bắn, nhưng chỉ sau khi Jake và Neytiri cố gắng cứu cô bằng cách sử dụng Eywa, vị thần sinh học của Pandora, để chuyển tâm trí và linh hồn của Grace từ cơ thể con người sang người Na'vi. Nỗ lực không thành công, nhưng đối với Avatar 2, Cameron nghĩ, “Điều gì sẽ xảy ra nếu hình đại diện của Grace sau đó sinh ra một đứa trẻ?”.

“Có một sự thay đổi rất nhanh. Tôi không biết họ đã làm những hình ảnh như thế nào cho dù đó là khuôn mặt của nhân vật hay bối cảnh”, Jaffa nói.

Một bước ngoặt lớn khác mà Cameron giới thiệu với các nhà biên kịch ngay từ đầu là sự trở lại của Quaritch - người bị Neytiri giết trong Avatar - trong một cơ thể người Na'vi.

Đồng quan điểm, Jaffa nói thêm rằng sự hiện diện của Quaritch trong phim cũng nói lên quá trình sáng tạo nghiêm ngặt mà phòng biên kịch đã cùng nhau phát triển.

Điều đó bao gồm nhân vật Miles, hay còn gọi là Spider (Nhện), con trai loài người của Quaritch và là em họ nhận nuôi của gia đình Sully. Avatar: The Way of Water không tiết lộ bất cứ điều gì về mẹ của Spider, nhưng danh tính của bà đã được đội ngũ biên kịch viết rất nhiều. “Có cả một câu chuyện đằng sau nhân vật đó”, Jaffa cho biết. “Chúng tôi nói rất nhiều về mẹ anh ấy. Cô ấy không cần phải là một nhân vật trong kịch bản hay trong phim, nhưng chúng tôi phải hiểu mối quan hệ của cô ấy với Quaritch và việc Spider đã bị bỏ lại ở Pandora như thế nào”.

Thay vào đó, Avatar 2 khám phá mối quan hệ giữa Quaritch và Spider, sau khi đơn vị của Quaritch bắt được Spider và bắt đầu sử dụng anh ta làm người dẫn đường lẫn phiên dịch. Kết phim ẩn chứa cảm xúc đối kháng của Quaritch đối với người Na'vi và đặc biệt là lòng căm thù của Spider đối với cha mình và mọi thứ mà anh ta đại diện.

Khoảnh khắc có thể gây tranh cãi nhất trong Avatar 2 là khi Spider chọn cứu Quaritch khỏi chết đuối - một quyết định đã khiến một số khán giả bày tỏ sự không hài lòng. Jaffa và Silver hiểu phản ứng đó và hoan nghênh điều đó.

Jaffa và Silver ước tính rằng họ đã viết Avatar 2 trong khoảng một năm, hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, Cameron không bắt đầu sản xuất phim cho đến năm 2017 vì chờ quay liên tiếp Avatar 2 và Avatar 3, nên chỉ kết thúc quá trình sản xuất vào tháng 9.2020.

Mỗi phần phim Avatar đều được thiết kế để đứng độc lập đồng thời kể một câu chuyện khác nhưng vì Avatar 2 và Avatar 3 ban đầu được dự định là một phim nên có lẽ sẽ có mối liên hệ chặt chẽ.