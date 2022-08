Phim kinh dị ‘Nope’ của Jordan Peele mang thông điệp xã hội đầy cay đắng

Nope là bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng rợn người, đề cập đến nỗi sợ hãi và khiếp sợ về UFO kèm theo thông điệp bất công xã hội. OJ (Daniel Kaluuya) và em gái Emerald (Keke Palmer) gặp khó khăn tài chính khi quản lý trang trại ngựa Haywood's Hollywood Horses ở California thừa kế từ người cha Otis Sr. (Keith David) bất ngờ qua đời đầy bí ẩn. Qua nhiều thế hệ, trang trại đã cho ngành công nghiệp giải trí thuê ngựa nhưng ngày càng thua lỗ do không còn tìm được việc và OJ đang tìm cách bán doanh nghiệp.

Nope mang tâm trạng bất an đầy quyến rũ khiến tác phẩm tạo dấu ấn mới mẻ, là bộ phim kinh dị về UFO đầu tiên. Đây là phim thứ ba của Jordan Peele, sau cơn ác mộng hoang tưởng về chủng tộc mang tính bước ngoặt Get Out và Us.

Tác phẩm kinh dị mới nhất của Jordan Peele chen lẫn những bất an xã hội người da màu đang gánh chịu mà cuộc đời của anh em da đen OJ và Ricky (Steven Yeon) - cậu bé da vàng với ước mơ chinh phục Hollywood bị ám ảnh sau lần con tinh tinh gây ra cái chết trong khi quay phim truyền hình lúc nhỏ - là ví dụ cụ thể.

Peele đưa chiếc đĩa bay giống như một đồng USD cát khổng lồ nhấp nhô trên bầu trời, luôn “đói”, sẵn sàng hút hết những con người vô tội bên dưới. OJ và Emerald quyết định quay phim UFO vì nếu có được những cảnh quay hoàn hảo rồi bán nó cho truyền thông họ có thể trở nên giàu có.





Đó là một phần trong ý tưởng của bộ phim. Và theo một cách nào đó, ý thức về chủng tộc rằng OJ và Emerald quá tin tưởng vào xã hội da trắng để xoay chuyển cuộc đời họ xem chừng khá vô vọng.

Mặc dù Nope có vẻ rời rạc hơn so với Get Out hay Us nhưng yếu tố kinh dị xã hội của nó mới mẻ hơn rất nhiều. Con quái vật - trông như UFO - trong Nope đại diện cho các hãng phim, những tay tư bản của ngành công nghiệp giải trí được nuôi dưỡng bởi những người ham muốn danh vọng, tiền bạc. Con quái vật luôn muốn nuốt sống họ, hút hết tinh lực và thải những gì không “xơi” được ra ngoài.

Nope thành công không thể không nhắc đến diễn xuất của dàn diễn viên. Nam diễn viên từng được đề cử Oscar Daniel Kaluuya có vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, diễn rất ăn ý với Keke Palmer. Trong khi đó, diễn xuất của Steven Yeun ban đầu mang lại cảm giác hơi nhàm chán nhưng sau khi biết qua câu chuyện thời thơ ấu của anh, người xem sẽ hiểu rằng nhân vật này là bài học về sự trải nghiệm nước Mỹ qua bộ phim này. Hai diễn viên phụ, Michael Wincott (vai Antlers) và Brandon Perea (Angel Torres) thể hiện tròn vai, tạo nên sự tự nhiên, không gượng ép trong những phân cảnh họ xuất hiện.

Nope (tựa Việt Không) có kinh phí sản xuất khoảng 70 triệu USD, hiện thu về 133 triệu USD toàn cầu. Phim đang chiếu tại Việt Nam từ 26.8.