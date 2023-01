'Avatar: The Way of Water' gần chạm mốc 2 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu

Đang chiếu tại 3.790 rạp, Avatar: The Way of Water thu thêm 4,6 triệu USD vào cuối ngày 20.1, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 582 triệu USD.

Phần tiếp theo của Avatar kiếm được nhiều hơn phần tiền nhiệm năm 2009 tại Bắc Mỹ tính đến thời điểm này. Tổng doanh thu nội địa cho phần tiếp theo sẽ vượt ngưỡng 600 triệu USD vào ngày 23.1, đưa bộ phim trở thành tác phẩm có doanh thu cao thứ 12 mọi thời đại ở Bắc Mỹ.

Trên phạm vi toàn cầu, Avatar: The Way of Water chính thức vượt qua Spider-Man: No Way Home để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ sáu mọi thời đại, thu về 1,928 tỉ USD. Theo ước tính bộ phim sẽ vượt qua mốc 2 tỉ USD trong vài ngày tới, điều mà chỉ có 5 bộ phim đạt được từ trước đến nay là Avatar (2,9 tỉ USD), Avengers: Endgame (2,79 tỉ USD), Titanic (2,2 tỉ USD), Star Wars: The Force Awakens (2,069 tỉ USD) và Avengers: Infinity War (2,04 tỉ USD).

Vị trí thứ hai về doanh thu tuần qua thuộc về Puss in Boots: The Last Wish của Universal. Sau khi mở màn có phần yên ắng, sản phẩm của DreamWorks đã “cháy hàng” trong những tuần gần đây do được hưởng lợi từ việc thiếu sự cạnh tranh từ các phim dành cho khán giả gia đình. Tổng doanh thu ở Bắc Mỹ của phim hoạt hình này sẽ đạt 127 triệu USD vào ngày 23.1.

Missing là phim mới do Sony Pictures phân phối, thu về 3,4 triệu USD trong ngày đầu công chiếu và đang hướng tới vị trí thứ ba trên các bảng xếp hạng Bắc Mỹ. Ngân sách sản xuất phim này chỉ vỏn vẹn 7 triệu USD.





Missing - phần tiếp theo của Searching năm 2018 - là câu chuyện về một thiếu niên (Storm Reid) đang tìm kiếm mẹ mình (Nia Long). Bộ phim được kể thông qua các thiết bị màn hình của các nhân vật, nghiền ngẫm nhật ký internet và các cuộc trò chuyện bằng tin nhắn. Nick Johnson và Will Merrick lần đầu làm đạo diễn phim này.

A Man Called Otto dự kiến ​​thu về 9 triệu USD vào cuối tuần. Đó là một tin tuyệt vời cho ngôi sao Tom Hanks, trở thành một trong những bộ phim dành cho người lớn hiếm hoi tìm được lượng khán giả đáng kể tại phòng vé. Dự kiến tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ sẽ đạt 35 triệu USD vào ngày 23.1.

Cuối cùng, bộ phim kinh dị M3GAN của Universal cũng dự đoán đạt khoảng 9 triệu USD vào cuối tuần này, sụt giảm 50% so với lần ra mắt trước đó. Bộ phim hợp tác sản xuất giữa Blumhouse và Atomic Monster đẩy tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 70 triệu USD vào cuối tuần.

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, tính đến nay doanh thu của Avatar: The Way of Water tại Việt Nam đạt 267,3 tỉ đồng.