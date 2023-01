Diễn viên Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy tiếp tục đại thắng tại Critics Choice Awards 2023

Quan Kế Huy đang tiếp tục thống trị mùa giải thưởng khi giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Critics Choice Awards lần thứ 28 diễn ra ở Los Angeles ngày 15.1 qua vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once.

“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn”, Huy nói khi nhận giải thưởng. “Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để không khóc tối nay”, anh nói tiếp khi bạn diễn Dương Tử Quỳnh được nhìn thấy đang khóc trên sân khấu. “Kể từ khi bộ phim của chúng tôi ra mắt, mọi người đã đối xử tốt với tôi đến mức thật khó để không xúc động”.

“Các nhà phê bình không chỉ giúp khán giả tìm thấy bộ phim nhỏ của chúng tôi mà còn giúp khán giả nhớ đến tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó”, Quan Kế Huy phát biểu.

Những nghệ sĩ được đề cử cùng hạng mục với Quan Kế Huy là Paul Dano (phim The Fabelmans), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Judd Hirsch (The Fabelmans), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) và Brian Tyree Henry (Causeway).





Quan Kế Huy (51 tuổi) lần đầu tiên bước chân vào Hollywood từ khi còn nhỏ tuổi trong các bộ phim như Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985). Anh nói với People vào tháng 4.2022 rằng việc xem phim Crazy Rich Asians năm 2018 khiến anh muốn đóng phim trở lại sau nhiều năm thành công đằng sau máy quay với tư cách là trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế.

“Tôi rất vui khi làm việc phía sau máy quay nhưng tôi muốn được đóng phim cùng với các diễn viên châu Á. Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ Everything Everywhere All at Once được viết cho tôi. Tôi hiểu từng nhân vật trong phim”, Quan Kế Huy nói với People về nhân vật Waymond Wang anh đóng trong Everything Everywhere All at Once - một người chồng yêu thương luôn cố gắng giúp đỡ vợ (Dương Tử Quỳnh đóng).

Ngoài Quan Kế Huy, các giải thưởng khác của Critics Choice Awards 2023 - Giải Lựa chọn của giới phê bình điện ảnh gồm Phim hay nhất: Everything Everywhere All at Once, Nam diễn viên chính xuất sắc: Brendan Fraser (The Whale), Nữ diễn viên chính xuất sắc: Cate Blanchet (Tar), Đạo diễn xuất sắc: Daniel Kwan-Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Kịch bản gốc hay nhất: Daniel Kwan-Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)…