'Fabelmans', 'Banshees' giành giải thưởng cao nhất Quả cầu vàng 2023

The Fabelmans là câu chuyện dành cho lứa tuổi mới lớn dựa trên những năm niên thiếu của Steven Spielberg, được vinh danh là phim chính kịch hay nhất. The Banshees of Inisherin kể về những người bạn thù địch trên một hòn đảo ở Ailen giành giải phim ca nhạc/hài hay nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay.

Các giải thưởng này nhiều khả năng mang lại cho cả hai bộ phim một tượng vàng Oscar - Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ diễn ra vào tháng 3.2023.

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Steven Spielberg (phim The Fabelmans); Kịch bản hay nhất trao cho Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin); Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc phim chính kịch: Austin Butler (Elvis), Cate Blanchett (Tár); Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc phim ca nhạc/hài: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once)…

Những người nổi tiếng và đài truyền hình NBC đã từ bỏ Quả cầu vàng 2022 do Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) tổ chức vì những sai sót liên quan đến đạo đức.





Số lượng thành viên lớn hơn, đa dạng hơn và những thay đổi khác của HFPA đã thuyết phục được nhiều ngôi sao điện ảnh và truyền hình ủng hộ buổi lễ trao giải năm nay.

Khoảng 200 nhà báo và những người khác từ ngành công nghiệp điện ảnh khắp thế giới đã bình chọn cho Quả cầu vàng 2023. Thành phần bình chọn có gần 52% thuộc đủ màu da, trong đó có 10% là người da đen, theo HFPA.