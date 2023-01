Cuộc sống tăm tối, trầm lặng của Sam Worthington sau ánh hào quang ‘Avatar’

Bế tắc ngay trên đỉnh danh vọng

Trước khi giành cơ hội đóng bom tấn Avatar của đạo diễn lừng danh James Cameron, Sam Worthington là nam diễn viên Úc sở hữu gia tài phim ảnh khiêm tốn. Anh chỉ đóng chính trong một vài bộ phim ở quê nhà và xuất hiện chớp nhoáng trong dự án Hollywood Hart's War. Nghệ sĩ sinh năm 1976 từng cố gắng tham gia quá trình thử vai James Bond trong Casino Royale (2006) nhưng cuối cùng để vuột mất vai diễn mang tính biểu tượng này vào tay Daniel Craig.

Không lâu trước lúc tham gia dự án Avatar, nam diễn viên trẻ đã bán hết tất cả tài sản của mình, chuyển ra khỏi căn hộ rồi trang bị một chiếc xe hơi và sống chuỗi ngày tự do, vô định trên đó. Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 12.2022: “Tôi đã bán mọi thứ mình sở hữu cho bạn bè vì không thích con người mình. Tôi thấy mình cần phải thoát ra. Khi ấy tôi đang sống ở Sydney, mỗi lần đến quán bar, mọi người ở đó đều nhận ra tôi. Tôi đã nổi loạn chống lại điều đó”.

Thế rồi, Sam Worthington vô tình có cơ hội tham gia vào quá trình casting dự án Avatar. Tính cách nóng nảy, thẳng thắn, có chút bốc đồng và muốn thoát khỏi những điều nhàm chán của chàng diễn viên ít tên tuổi đã khiến James Cameron chú ý. “Tôi đã quan sát rất nhiều diễn viên, có những cái tên mà các bạn sẽ khá ấn tượng. Nhưng với Sam, cậu ấy là người khiến tôi muốn lao theo vào trận chiến… các diễn viên khác không bao giờ làm được điều đó”, nhà làm phim lừng danh chia sẻ. Bất chấp việc hãng phim đang hồ nghi, dè dặt khi giao vai chính của dự án trị giá tới 237 triệu USD cho một ẩn số, Sam Worthington đã được nhận vai.

Năm 2009, Avatar được trình làng rồi nhanh chóng trở thành cơn sốt tại phòng vé toàn cầu và thu về hơn 2,9 tỉ USD, trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành công vang dội của bộ phim cũng đưa Sam Worthington từ một diễn viên ít tên tuổi trở thành ngôi sao toàn cầu. Thế nhưng, sự nổi tiếng quá đỗi bất ngờ và choáng ngợp này khiến nam diễn viên trẻ mất kiểm soát cuộc sống riêng tư. Ngôi sao người Úc căng thẳng trước sự săn đón khủng khiếp mà truyền thông và công chúng dành cho mình.

Tâm sự với Variety, Sam thừa nhận sau Avatar, anh đã có cơ hội biết đến nhiều thành phố ở khắp thế giới. Thế nhưng, điều mà ngôi sao đình đám này nhớ đến không phải những kỳ quan, tượng đài, những nét văn hóa độc đáo mà lại là các quán bar yêu thích. Cuộc sống của Sam Worthington bắt đầu chìm sâu trong men rượu và không thể thoát ra suốt thời gian dài.

Nam diễn viên kể trước mỗi chuyến bay, anh thường uống 4, 5 ly rượu vang và khiến vợ ngỡ ngàng vì chưa thấy ai nốc nhiều rượu đến vậy trước khi lên máy bay. “Tôi không thích con người của mình. Uống rượu giúp tôi vượt qua ngày dài”, tài tử bộc bạch. Sam kể bản thân thường uống rượu vào buổi sáng và những người gặp anh đều có thể ngửi thấy mùi rượu nhưng không biết anh là kẻ nghiện ngập vì anh vẫn đang làm công việc của mình. “Tôi là một kẻ say cảm xúc, càng uống, tôi càng trở nên dễ xúc động và thất thường. Tôi không nghĩ mình là kẻ xấu tính nhưng tôi là một kẻ nóng nảy và hiếu chiến”, ngôi sao 7X thừa nhận.

Chuỗi ngày bê bết trong men rượu biến Sam Worthington hành xử thất thường, đe dọa đến sự nghiệp, mối quan hệ riêng tư và khiến tài tử suýt phải trả giá bằng cả mạng sống. Sau khoảng thời gian tồi tệ, Lara Worthington đã thức tỉnh chồng bằng việc tuyên bố: “Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng em không cần phải chịu đựng những thứ này”. Sam hiểu ra rằng lời nói ấy xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm chứ không phải giận dữ hay thất vọng, cuối cùng, câu nói đã đưa anh từ bờ vực sụp đổ trở lại cuộc sống bình thường. Đến nay, đã 8 năm kể từ khi chàng Jake Sully của Avatar tỉnh táo và trở lại với lối sống lành mạnh, tích cực.

Ngoài ra, thành công của Avatar cũng buộc Sam Worthington phải có những bước đi khôn ngoan và đột phá hơn. Sau siêu phẩm tỉ đô này, tài tử Úc tham gia hàng loạt dự án mới, nổi bật trong đó là "bom tấn" Clash of the Titans (2010) và Wrath of the Titans (2012). “Những dự án mà tôi thực hiện ngay sau Avatar là những bộ phim hoành tráng nhưng có lẽ tôi nên tìm những tác phẩm khai thác sâu vào thân phận con người. Tôi thấy nhàm chán với những gì mình đang làm. Nếu bản thân nhàm chán thì tôi chắc chắn sẽ khiến khán giả nhàm chán”, ngôi sao sinh năm 1976 nói với Variety.

Đó là lý do sau khi bỏ rượu, Sam Worthington đã thay đổi cách chọn vai diễn, anh không còn theo đuổi những dự án của các hãng phim lớn và hóa thân thành những hình tượng chung chung. Chính quyết định ấy đã đem đến cho ngôi sao tài năng những vai diễn mà anh cho là thú vị nhất trong sự nghiệp của mình. Tài tử chọn những dự án quy mô nhỏ hơn, có chiều sâu hơn, đòi hỏi khắc họa tính cách nhân vật phức tạp hơn từ đó được đánh giá cao với các bộ phim: Hacksaw Ridge, Lansky, Under the Banner of Heaven…





Trải qua nhiều thăng trầm, Sam Worthington không còn bốc đồng, bất cần và nóng nảy mà đang học cách tiết chế cảm xúc. “Ở độ tuổi 30, tôi còn non trẻ và kiêu ngạo. Càng nhiều tuổi, tôi càng trở nên điềm tĩnh hơn. Thời trẻ, tôi hay la hét, nóng nảy và kiên quyết giữ những ý tưởng của mình. Giờ đây, tôi nhận ra rằng nếu nhượng bộ một chút, chịu thỏa hiệp một chút và cùng giao tiếp để tìm được tiếng nói chung thì bạn sẽ khám phá ra những điều tốt hơn bất kỳ thứ gì mình nghĩ ra”, anh bộc bạch.

Siêu sao ghét sự chú ý

Là ngôi sao toàn cầu, sự nghiệp và đời tư của Sam Worthington luôn là đề tài được truyền thông lẫn công chúng đem ra “mổ xẻ”. Tuy nhiên, tài tử 46 tuổi chỉ nói về công việc và giữ cho thế giới riêng tư của mình tránh xa sự chú ý của dư luận.

Ngôi sao loạt phim Avatar xác nhận hẹn hò người mẫu Lara Bingle (nay là Lara Worthington) vào năm 2013. Cặp sao âm thầm tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12.2014 trước sự chứng kiến của khoảng 10 thành viên gia đình và bạn bè thân thiết. Đôi vợ chồng nổi tiếng đón con trai đầu lòng Rocket hồi 2015, có thêm quý tử thứ hai Racer vào năm 2016 và sinh cậu út River năm 2020.

Suốt những năm qua, Sam và Lara giữ kín hình ảnh của các con. “Chúng tôi đề cao sự riêng tư của mình và các con. Cả hai sớm quyết định đem đến cho bọn trẻ nhiều sự riêng tư nhất có thể”, nữ người mẫu sinh năm 1987 nói với tạp chí Stellar. Cô chia sẻ thêm: “Cả tôi và ông xã đều hiểu chụp hình là công việc cần thiết của nghề chúng tôi nhưng việc chụp hình các con mà không có sự đồng ý của hai vợ chồng tôi là điều không thể chấp nhận được”. Trò chuyện với Variety, Sam Worthington cho biết anh và bà xã quyết định chuyển từ Úc đến New York (Mỹ) không chỉ để tập trung cho sự nghiệp của họ mà còn để bảo vệ cuộc sống riêng tư cho các con bởi nơi đây có quy định nghiêm ngặt hơn dành cho các tay săn ảnh.

Sam Worthington cực kỳ ghét sự chú ý và có thù với máy ảnh. Thời điểm bộ phim Avatar đầu tiên hoàn thành và sắp được trình làng, việc xuất hiện trong chuỗi hoạt động quảng bá tác phẩm trở thành một thách thức đối với anh. Ngay cả Zoe Saldana - bạn diễn của Sam, cũng phải công nhận điều đó: “Khoảng thời gian quay Avatar rất riêng tư và thoải mái nhưng quá trình phát hành bộ phim hoàn toàn ngược lại. Đó không phải là môi trường dễ dàng cho Sam. Tôi ngưỡng mộ anh ấy nhưng Sam giỏi hơn trong công việc và hợp với trường quay hơn là đứng trước công chúng”.

Khi vị thế của Sam Worthington tăng chóng mặt ở Hollywood, tài tử Úc đã trở nên khó chịu và phẫn nộ vì mất đi sự riêng tư. Nam diễn viên mệt mỏi với việc trở thành đề tài bàn tán, bị cánh paparazzi rình rập. Năm 2014, ngôi sao 7X từng bị bắt vì hành hung một tay săn ảnh đang đeo bám mình. “Tôi sẽ phát điên lên khi ai đó yêu cầu tôi chụp ảnh hoặc chụp ảnh tôi. Nếu ai đó tiếp cận tôi, sự lo lắng của tôi sẽ tăng vọt”, ông bố ba con chia sẻ với Variety. Sam yêu thích sự riêng tư và tự do đến nỗi thời điểm được chọn đóng chính Avatar, đoàn làm phim phải mất nhiều ngày mới có thể báo tin cho nam nghệ sĩ vì khi ấy anh đang dạo chơi trên đỉnh núi nào đó mà không có điện thoại. “Đó là mới chính là con người của Sam”, Jon Landau - nhà sản xuất của Avatar, chia sẻ.

Từ cuối năm 2022 đến nay, cái tên Sam Worthington gây chú ý trở lại khi anh tái xuất màn ảnh rộng với Avatar: The Way of Water. Việc trở thành một người chồng, người cha ở ngoài đời thực đã giúp Sam thoát khỏi hình ảnh một Jake Sully đầy tự do và liều lĩnh để hóa thành một người đàn ông kiên cường bảo vệ gia đình của mình trước mối hiểm họa từ thế giới bên ngoài.

Ngôi sao 46 tuổi chia sẻ toàn bộ trải nghiệm thực hiện Avatar 2 gói gọn mọi thứ mà anh yêu thích khi làm phim. Tuy nhiên, “bom tấn” này một lần nữa đòi hỏi Sam Worthington thực hiện hàng loạt buổi ra mắt và phỏng vấn để quảng bá bộ phim. Dù đã đón nhận điều đó với tâm thế thoải mái hơn nhưng nam diễn viên thừa nhận với Variety trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước rằng anh vẫn lo lắng về những buổi chụp hình. “Tôi ghét bị chụp hình. Tôi dành phần lớn sự nghiệp của mình để cố gắng phớt lờ máy ảnh”, Sam Worthington bày tỏ.

Avatar: The Way of Water đang là bộ phim ăn khách nhất ngoài rạp khi thu về hơn 1,9 tỉ USD sau một tháng công chiếu. Hiện Sam Worthington đang tất bật thực hiện 3 phần phim tiếp theo của loạt phim (dự kiến sẽ lần lượt được ra mắt cho đến năm 2028). Cùng với đó, tài tử 46 tuổi cũng góp mặt trong hàng loạt dự án: Hello Stranger, Breathe, The Georgetown Project, Horizon…