Tranh cãi phát ngôn diễn viên phim Marvel không phải ngôi sao điện ảnh

Mới đây, trên sóng podcast chương trình 2 Bears, 1 Cave, “quái kiệt” Quentin Tarantino gây tranh cãi khi có nhận xét tiêu cực về vũ trụ điện ảnh Marvel. Nam đạo diễn nhận xét Hollywood đang bị “Marvel hóa”, song, nó cũng đang khiến công chúng nhầm lẫn về khái niệm ngôi sao điện ảnh. Đạo diễn Pulp Fiction chỉ ra rằng có nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng và được gọi là ngôi sao điện ảnh sau khi hóa thân thành các siêu anh hùng MCU.

“Nhưng họ không phải là ngôi sao điện ảnh. Captain America mới là ngôi sao hay Thor là ngôi sao. Tôi không phải là người đầu tiên nói điều đó. Tôi nghĩ điều đó đã được nói hàng tỉ lần rồi... Nhưng với phim Marvel, các nhân vật mới là ngôi sao chứ không phải các diễn viên hóa thân thành nhân vật đó”, Quentin Tarantino nhận định.

Bên cạnh đó, đạo diễn kì cựu cho biết ông không ghét phim Marvel. Tuy nhiên, sự thống lĩnh của vũ trụ điện ảnh này đang khiến thị trường điện ảnh trở nên thiếu đa dạng hơn bao giờ hết. Vì phim Marvel là tất cả những gì khán giả, nhà sản xuất hay các nhà làm phim hứng thú. Chúng không còn chừa chỗ cho bất kì dòng phim khác phát triển. Hồi đầu tháng, trong một cuộc trò chuyện với The Video Archives, Quentin Tarantino cho rằng chúng ta đang ở trong thời kì tồi tệ nhất của Hollywood.





Bình luận của nam đạo diễn đang làm dấy lên nhiều luồng tranh luận khác nhau trên mạng xã hội. Đến Simu Liu, người thủ vai siêu anh hùng Shang Chi trong bom tấn Marvel Shang Chi and the legend of the ten rings cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước nhận định của Quentin Tarantino. Anh thẳng thắn viết trên Twitter: “Tôi thật lòng ngưỡng mộ Martin Scorsese và Quentin Tarantino. Họ là quái kiệt, là những nhà làm phim thiên tài. Nhưng họ không thể chĩa mũi dùi vào tôi hay bất cứ ai. Tôi nghĩ chẳng có studio làm phim nào hoàn hảo cả. Nhưng tôi thấy rất biết ơn khi được hợp tác với một đơn vị luôn nỗ lực cải thiện tính đa dạng văn hóa trên màn ảnh bằng cách tạo ra nhiều siêu anh hùng đa sắc tộc. Nếu "cánh cổng điện ảnh" được "canh giữ" bởi Quentin Tarantino và Martin Scorsese, chắc tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành ngôi sao đóng chính trong một bộ phim trị giá hơn 400 triệu USD. Thời hoàng kim (Golden Age) của Hollywood cũng tuyệt đấy, nhưng đầy rẫy người da trắng”.

Trong những năm gần đây, đạo diễn Quentin Tarantino nhiều lần công khai chỉ trích vũ trụ điện ảnh Marvel. Đạo diễn từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sẽ không bao giờ nhận lời chỉ đạo sản xuất phim Marvel. Martin Scorsese cũng là nhà làm phim kì cựu có cái nhìn rất khắt khe về MCU. Ông đánh giá phim Marvel là “phi điện ảnh”.