'Avatar: The Way of Water', 'Top Gun: Maverick' có làm nên lịch sử tại Oscar 2023?

10 đề cử Phim hay nhất tại Oscar 2023 bao gồm: Triangle of Sadness của đạo diễn Ruben Östlund (đoạt giải Cành cọ vàng), All Quiet on the Western Front của Edward Berger, Avatar: The Way of Water của James Cameron, Elvis của Baz Luhrmann, Everything Everywhere All at Once của Daniel Kwan và Daniel Scheinert, The Fabelmans của Steven Spielberg, Tár của Todd Field, Top Gun: Maverick của Joseph Kosinski, The Banshees of Inisherin của Martin McDonagh và Women Talking của Sarah Polley.

Trong những "ngựa chiến" toàn phim chính kịch, lịch sử, hài đen... Avatar: The Way of Water và Top Gun: Maverick khác hẳn vì đây là những phần tiếp theo của những thương hiệu đã gây tiếng vang trước đó, đậm chất giải trí và là những "bom tấn" phòng vé. Về doanh thu, Avatar: The Way of Water thu về trên 2 tỉ USD toàn cầu và Top Gun: Maverick thu về trên 1,48 tỉ USD, theo số liệu của Box Office Mojo.

Khá bất ngờ khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS - đơn vị tổ chức giải Oscar) lại gọi tên 2 phần phim tiếp theo ở hạng mục cao quý trong cùng 1 năm. Trong khi đó, những tác phẩm khác như Glass Onion: A Knives Out Mystery của đạo diễn Rian Johnson hay Black Panther: Wakanda Forever của Ryan Coogler - cũng là những phần tiếp theo - lại không được vinh dự ấy. Còn nhớ, phần đầu tiên của Black Panther (chiếu năm 2018) được gọi tên ở đề cử này, là phim siêu anh hùng đầu tiên nhận đề cử Oscar Phim hay nhất.





Top Gun: Maverick nhận tổng cộng 6 đề cử Oscar, trong khi đó Avatar: The Way of Water nhận 4 đề cử Oscar, hầu hết ở các giải kỹ thuật, quay dựng như Kỹ xảo xuất sắc (cả 2 phim đều được), Dựng phim xuất sắc (phim Top Gun: Maverick), Âm thanh xuất sắc (cả 2 phim)... Điều đáng tiếc là cha đẻ của Avatar - James Cameron rớt khỏi đề cử Đạo diễn xuất sắc, trong khi phần đầu thì ông được gọi tên.

Hai phim Avatar: The Way of Water và Top Gun: Maverick được kỳ vọng làm nên chuyện tại mùa giải lần thứ 95 vì trong lịch sử, có những phần phim tiếp theo đã thắng giải Phim hay nhất như The Godfather Part II của Francis Ford Coppola và The Lord of the Rings: The Return of the King của Peter Jackson. Và gần hơn, phần hậu truyện từng được AMPAS để ý và gọi tên ở hạng mục Phim xuất sắc là Mad Max: Fury Road của George Miller và Toy Story 3 của Lee Unkrich.

Nếu 1 trong 2 phim trên thắng giải Phim hay nhất, điều đó cho thấy khán giả đại chúng, hay cụ thể hơn là doanh thu phòng vé, góp phần bảo chứng cho sự cạnh tranh của các tác phẩm thuộc phần tiếp theo tại mùa giải Oscar thường niên.

Giải Oscar 2023 vừa công bố danh sách đề cử, phim Everything Everywhere All at Once dẫn đầu với tổng cộng 11 đề cử, theo sau là 2 phim đồng hạng All Quiet on the Western Front và The Banshees of Inisherin với 9 đề cử. Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào ngày 12.3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby (Mỹ), danh hài Jimmy Kimmel dẫn dắt chương trình.