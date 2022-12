Kate Winslet đùa Tom Cruise 'chán ngấy' khi cô đánh bại kỷ lục nín thở dưới nước của anh

Kate Winslet trêu chọc Tom Cruise sau khi phá vỡ một trong những kỷ lục ấn tượng của anh. Nữ diễn viên Anh 47 tuổi gần đây đã nói chuyện với USA Today về quá trình luyện tập khi quay bộ phim mới nhất là Avatar: The Way of Water. Trong khi tham gia bom tấn của James Cameron, Kate Winslet nổi tiếng khi nín thở dưới nước trong 7 phút 47 giây.

Khoảnh khắc này chính thức phá vỡ kỷ lục trước đó của Tom Cruise sau lần anh nín thở dưới nước 6 phút khi quay Mission: Impossible - Rogue Nation vào năm 2015.

Mặc dù Winslet cho biết Cruise không liên lạc kể từ khi cô phá kỷ lục của anh nhưng cô đã chia sẻ một tin nhắn cho anh với giọng trêu chọc: “Tội nghiệp Tom”.

“Ý tôi là, tôi hoàn toàn không biết Tom và cũng chưa bao giờ gặp anh ấy ngoài đời nhưng tôi chắc rằng Tom sẽ phát ngấy khi nghe chuyện tôi phá kỷ lục của anh ấy như thế nào. Mặc dù vậy, tôi yêu thích chuyện lặn này... Tôi ngạc nhiên về mức độ nín thở của mình khi lặn và việc tôi ngày càng tiến bộ như thế nào”, cô vừa nói vừa cười.

Kate Winslet cũng biết ơn chồng Edward Abel Smith vì đã giúp cô luyện tập nín thở dưới nước.





“Anh ấy là một người có cơ thể cực kỳ cân đối, khỏe mạnh và nhiều khả năng làm được rất nhiều việc”, Winslet chia sẻ với báo giới. “Anh tập luyện với tôi vì nếu tôi cần tập luyện mà không có người hướng dẫn khi quay phim thì chúng tôi vẫn an toàn. Có những chuyện bạn thực sự không thể tự mình làm được. Lặn biển cũng giống như vậy, cần phải có người hỗ trợ. Đó là một môn thể thao, đó là một kỹ năng, và cơ thể bạn điều chỉnh để có thể làm được điều đó. Vì vậy, việc có Edward ở đó rất quan trọng”.

Sigourney Weaver đóng cùng Winslet trong phần tiếp theo của bộ phim Avatar năm 2009 cũng nói với USA Today rằng cô vui vì Kate Winslet giữ vương miện lặn lâu.

“Chúng tôi rất mừng cho Kate vì cô ấy đã làm được như vậy. Chồng tôi (đạo diễn nhà hát Jim Simpson-NV) và tôi đều lặn được 6 phút 30 giây, điều này khiến chúng tôi và giáo viên của chúng tôi là Kirk Krack, người dạy lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ, ngạc nhiên. Mọi người đều đạt thành tích tốt nhất”.

Đầu tháng này, Winslet tiết lộ cô đã ghi được khoảnh khắc sau hơn 7 phút nín thở. “Tôi có đoạn video quay cảnh nổi lên và nói, 'Tôi chết chưa, tôi chết chưa? Thời gian lặn của tôi là bao nhiêu?'”, cô nói với Total Film trong một cuộc phỏng vấn.

“Ngay lập tức tôi muốn biết thời gian lặn của mình. Và tôi không thể tin được. Tôi nói tiếp, 'Tôi muốn đạo diễn James Cameron biết ngay kỷ lục này’”, Kate Winslet nhớ lại.

Kate Winslet đóng vai Ronal người Na'vi trong Avatar: The Way of Water nói với báo giới rằng cô chỉ cố gắng nín thở trong 7 phút 15 giây để phá kỷ lục của Tom Cruise. “Tôi muốn phá kỷ lục của chính mình là 6 phút 14 giây. Và tôi đã phá vỡ kỷ lục đó hơn một phút”, Kate Winslet thú nhận.