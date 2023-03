Lý do Song Hye Kyo và bạn diễn kém 14 tuổi bị chê trong ‘The Glory 2’

Song Hye Kyo và Lee Do Hyun trong The Glory 2 POSTER PHIM

Sau một tuần phát sóng, The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) mùa 2 vươn lên đứng đầu top phim ăn khách nhất trên Netflix. Còn trên mạng xã hội và các diễn đàn, đứa con tinh thần của đạo diễn Ahn Gil Ho cũng trở thành chủ đề "hot". Đặc biệt, những bài viết xoay quanh tuyến tình cảm của cặp đôi chính Moon Dong Eun và Joo Yeo Jung thu hút nhiều bàn luận trái chiều sôi nổi.

Ở mùa 2 The Glory, chuyện tình của Moon Dong Eun và Joo Yeo Jung được "lên sóng" nhiều hơn mùa 1. Trong mùa 2, bác sĩ Joo Yeo Jung chính thức trở thành "đao phủ" của Moon Dong Eun, giúp đỡ cô trên hành trình báo thù Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) và nhóm bạn học ác độc.

Khán giả cho rằng dù không có tuyến tình cảm thì The Glory vẫn thành công với cốt truyện báo thù hấp dẫn POSTER PHIM

Tuy nhiên, phần lớn khán giả tỏ ra thất vọng về tương tác giữa Song Hye Kyo và Lee Do Hyun trong The Glory 2. Trên The qoo (Hàn Quốc), nhiều bình luận chê cả hai mang đến cảm giác gượng gạo, thiếu sự ăn ý cũng như tạo "phản ứng hóa học" nhạt nhòa trong những cảnh quay chung.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Song Hye Kyo và Lee Do Hyun bị chê trong The Glory là do khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa họ. Ngoài đời, người đẹp 8X hơn mỹ nam họ Lee đến 14 tuổi. Do đó, nữ diễn viên thường xuyên bị dân mạng mỉa mai ngoại hình trông "trưởng thành" hơn hẳn đàn em.

Nhiều cảnh tình cảm của Song Hye Kyo và Lee Do Hyun bị chê gượng gạo POSTER PHIM

Vài ý kiến thẳng thắn miêu tả Song Hye Kyo và Lee Do Hyun giống như hai chị em hơn là một cặp đôi trong phim. Cả hai còn bị xếp vào danh sách những đôi tình nhân "lạc quẻ" trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi.

Đáng chú ý, cảnh hôn của Song Hye Kyo và Lee Do Hyun ở tập cuối Vinh quang trong thù hận còn bị chỉ trích là phá vỡ toàn bộ mạch phim. Người xem đánh giá phân đoạn ôm hôn tình cảm của cả hai thiếu sự bùng nổ cảm xúc và giống như được cắt ghép từ các bộ phim hài lãng mạn trước đó của biên kịch Kim Eun Sook.

Khoảng cách tuổi tác khiến hai diễn viên chính bị chê không xứng đôi POSTER PHIM

Một lý do khác đẩy cặp đôi chính phim The Glory vào tình thế tranh cãi đến từ cách triển khai tuyến tình cảm thiếu thuyết phục của chính biên kịch Kim Eun Sook. Tình yêu mà Moon Dong Eun và Joo Yeo Jung dành cho nhau đem đến cảm giác hời hợt, không tác động lớn đến diễn biến bộ phim.

Đồng thời, con đường Moon Dong Eun báo thù trong The Glory được triển khai quá tốt. Vì thế, khán giả cho rằng cốt truyện tác phẩm chỉ nên tập trung vào hành trình Moon Dong Eun "tính sổ" mỗi người, thay vì đan xen chuyện tình lãng mạn giữa cô và Joo Yeo Jung.

Lee Do Hyun (trái) và Jung Sung Il trong một cảnh phim POSTER PHIM

Đáng nói, một bộ phận người xem lại ủng hộ nữ chính Moon Dong Eun nên duyên với nam phụ Ha Do Young (Jung Sung Il). Từ ngoại hình đến phong thái lẫn tuổi tác, Song Hye Kyo và Jung Sung Il đều trông xứng đôi hơn hẳn so với lúc nữ diễn viên đứng bên cạnh đàn em Lee Do Hyun. Thậm chí, diễn xuất ấn tượng của Jung Sung Il đôi khi làm lu mờ cả Lee Do Hyun..

Song, vẫn có không ít người hâm mộ lại cho rằng nhân vật Joo Yeo Jung của Lee Do Hyun đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc cân bằng cảm xúc của nữ chính Moon Dong Eun mà còn giúp cuộc báo thù trở nên đa dạng hơn trong The Glory. Song Hye Kyo và Lee Do Hyun cũng được xem là cặp đôi báo thù độc đáo của màn ảnh Hàn Quốc.