Ác nữ 'The Glory' lột xác trong phim cổ trang mới

Chưa đầy 1 tháng sau thành công của mùa 2 The Glory (Vinh quang trong thù hận), Shin Ye Eun nhanh chóng tái xuất màn ảnh nhỏ cùng Quán trọ tình yêu (The Secret Romantic Guesthouse). Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, nữ diễn viên đem đến một hình tượng nhân vật mới khác hoàn toàn với vai diễn tăm tối trong hai mùa The Glory.

Trong lần trở lại này, Shin Ye Eun đảm nhận vai Yoon Dan Oh, cô chủ của một quán trọ bình dân tên Nhị Hoa Viên. Qua hai tập phim đầu tiên Quán trọ tình yêu, người đẹp ghi dấu ấn khi thể hiện sinh động vẻ hồn nhiên, tinh nghịch, thông minh và dũng cảm của Yoon Dan Oh.

Quán trọ tình yêu phát sóng tối thứ hai, ba hằng tuần trên SBS

Đặc biệt, mỹ nhân 9X nổi bật trong tạo hình cổ trang đơn giản nhưng đầy tươi sáng, trái ngược hẳn so với sự u ám mà cô toát lên lúc hóa thân thành Park Yeon Jin thời trẻ của sêri The Glory. Trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội, phần lớn khán giả dành nhiều lời khen ngợi vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của Shin Ye Eun trong Quán trọ tình yêu.

Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa Shin Ye Eun và dàn mỹ nam Ryeo Un, Kang Hoon và Jung Gun Joo trong phim cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Tương tác tự nhiên, ăn ý giữa cô và các bạn diễn góp phần giúp tác phẩm có thêm những tình huống "dở khóc dở cười".

Shin Ye Eun cùng dàn mỹ nam trong phim

Người xem kỳ vọng Quán trọ tình yêu sẽ giúp Shin Ye Eun củng cố vững chắc vị trí của mình tại làng phim ảnh Hàn Quốc, sau đợt bùng nổ danh tiếng nhờ vai "ác nữ" Park Yeon Jin thời niên thiếu trong sêri The Glory. Cách đây không lâu, cô tiết lộ bản thân bị ám ảnh tâm lý, gặp ác mộng, nhận được các tin nhắn tiêu cực và lượt follow trên trang cá nhân cũng giảm sau khi Vinh quang trong thù hận phát sóng.

Trước The Glory, Shin Ye Eun có sự biến hóa đa dạng trên màn ảnh trong những phim Chào mừng, Tuổi 18, Hơn cả tình bạn, Các tế bào của Yumi 2, Sự trả thù của người thứ ba… nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm.

Vai diễn của Shin Ye Eun cũng như thể loại phim Quán trọ tình yêu (ảnh dưới) khác hoàn toàn Vinh quang trong thù hận

Sinh năm 1998, Shin Ye Eun được xếp vào hàng ngũ những gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng phim ảnh Hàn Quốc. Sao phim The Glory cũng nổi bật với vẻ đẹp trong trẻo, vóc dáng thon thả săn chắc.