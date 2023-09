Những dự đoán xoay quanh phim siêu anh hùng ‘Moving’ mùa 2

Moving quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như Jo In Sung, Han Hyo Joo, Ryoo Seung Ryong, Cha Tae Hyun, Lee Jeong Ha, Go Yoon Jung, Kim Do Hoon...

Chuyển thể từ truyện tranh mạng cùng tên, Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) đã kết thúc ở tập 20 trong sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả lẫn các cơ quan truyền thông Hàn Quốc và quốc tế. Riêng tờ Rolling Stone khen ngợi Moving là sê ri phim siêu anh hùng hay nhất từ trước đến nay.

Moving cũng được cho là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đắt đỏ nhất mọi thời đại bởi tổng kinh phí lên đến 50 - 60 tỉ won (tương đương 913 - 1.000 tỉ đồng). Với số tiền đầu tư khổng lồ này, phim gây ấn tượng cùng hàng loạt cảnh đánh đấm, bắn súng, rượt đuổi đẹp mắt. Song song đó, tác phẩm cũng khai thác tối đa khía cạnh của mỗi nhân vật từ chính đến phụ. "Một bộ phim không bỏ quên hay lãng phí bất kỳ nhân vật nào giữa những pha hành động căng thẳng", My Daily (Hàn Quốc) nhận định.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều sê ri ăn khách như Trò chơi con mực (Squid Game) hay Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead) đều công bố thực hiện mùa 2 sau khi mùa 1 thành công, thì người xem rất mong chờ Moving cũng sẽ sớm tuyên bố thực hiện mùa tiếp theo tương tự.

Song, tính đến nay, phía Moving cũng như đạo diễn Park In Je và tác giả truyện gốc kiêm biên kịch Kang Full đều chưa chính thức lên tiếng về việc có làm tiếp mùa 2 hay không. Dù vậy, kết phim cũng có nhiều chi tiết úp mở, cũng như đông đảo dân mạng và người hâm mộ của phim đều soi được hàng loạt "dấu hiệu" cho thấy Đội thiếu niên siêu đẳng nhiều khả năng sẽ sớm có mùa 2.

Thứ nhất là màn lộ diện của Kim Young Tak trong tập 16 Moving. Nam sinh này sở hữu siêu năng lực ngưng đọng thời gian. Ê kíp phim gây tò mò hơn khi không chiếu đến gương mặt Kim Young Tak mà chỉ lộ bàn tay cùng giọng nói của anh. TV Report cho rằng việc đoàn làm phim giấu kín vẻ ngoài của Kim Young Tak càng khiến khán giả nghi ngờ anh chàng này sẽ là nhân tố bí ẩn được "che giấu" để tạo bất ngờ cho mùa 2.

Cũng trong một cảnh phim ở tập 16, số thứ tự 930817 trên hồ sơ thông tin cá nhân Kim Young Tak trở thành "hint" được fan phỏng đoán rằng nhân vật này sẽ do Yoo Seung Ho thể hiện, nam diễn viên có ngày tháng năm sinh (17.8.1993) tương đương với số thứ tự trên.

Ma Sang Gu (Park Byung Eun) trong những khoảnh khắc cuối phim CẮT TỪ PHIM

Thứ hai là người đứng đầu mới của NIS (Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc) và kẻ phản diện bí ẩn. Sau cái chết của ông Min Yong Jun (Moon Sung Geun), đặc vụ Ma Sang Gu (Park Byung Eun) trở thành Phó Chánh văn phòng của NIS. Ở những giây phút cuối cùng của Moving, Ma Sang Gu không giấu tham vọng thực hiện hóa kế hoạch truy đuổi gắt gao những người có siêu năng lực. Đây có thể được xem là tiền đề hoàn hảo để phim có thể làm mùa 2.

Đồng thời, tập cuối tác phẩm còn có cảnh quay về một nhân vật tên Elias (Ryoo Seung Bum), người trông giống hệt Frank. Cả hai có thể là anh em song sinh và được tổ chức của Mỹ rèn giũa để thực hiện nhiệm vụ truy sát các nhân vật sở hữu sức mạnh phi thường.

Thân phận thật sự của Shin Hye Won khiến khán giả bất ngờ CẮT TỪ PHIM

Cuối cùng là câu chuyện đằng sau đặc vụ ngầm NIS - Shin Hye Won. Ở những tập đầu Moving, Shin Hye Won (Shim Dal Gi) được giới thiệu là bạn học của Jang Hee Soo (Go Yoon Jung). Tuy nhiên, Jang Hee Soo bị đuổi khỏi trường sau khi ra tay bảo vệ Shin Hye Won khỏi những kẻ bắt nạt. Sau đó, Jang Hee Soo được nhận vào trường Jeong Won và Shin Hye Won cũng đi theo cô.

Khi Moving khép lại, danh tính thật sự của Shin Hye Won mới được công khai và khiến người xem ngỡ ngàng. Hóa ra, cô là quan chức cấp cao của NIS và có siêu năng lực trẻ mãi không già. Người hâm mộ Moving kỳ vọng Shin Hye Won sẽ đóng vai trò chủ chốt nếu bộ phim có mùa hai.