Khán giả mong đợi gì trong tập cuối phim ‘Moving’?

Ba tập cuối Moving phát sóng vào ngày 20.9 POSTER PHIM

Sau hơn 1 tháng làm chao đảo màn ảnh nhỏ, Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) chuẩn bị nói lời chia tay khán giả với ba tập cuối chiếu vào tối 20.9. Mới đây, ê kíp tác phẩm tung video cùng hình ảnh nhá hàng cái kết của phim, nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

Tập phim Moving trước khép lại với tình huống một số thành viên của hai phe sở hữu siêu sức mạnh phía Hàn Quốc và Triều Tiên đối đầu căng thẳng, chưa rõ thắng bại. Tuy nhiên, những màn đánh đấm giữa đôi bên dường như chỉ là phần "dạo đầu". Bởi trong teaser mới công bố, cuộc chiến thật sự mới xảy ra ở các tập cuối, khi toàn bộ nhân vật sở hữu siêu sức mạnh đều điên cuồng hạ bệ đối phương vì mục tiêu của mình.

Dàn nhân vật sở hữu siêu sức mạnh tụ họp trong trận chiến cuối cùng POSTER PHIM

Thế hệ phụ huynh Jang Joo Won (Ryoo Seung Ryong đóng), Lee Mi Hyun (Han Hyo Joo) và Lee Jae Man (do Kim Sung Kyun) hành động bất chấp nguy hiểm, thương tích để cố hết sức để bảo vệ con. Gương mặt giận dữ Lee Jae Man, người sở hữu siêu sức mạnh và tốc độ, đi cùng tiếng đập phá dữ dội báo hiệu cho sự đáp trả không khoan nhượng của anh trước những kẻ dám ra tay với đứa con trai yêu dấu Lee Kang Hoon (Kim Do Hoon).

Lee Jae Man là nhân tố được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phe Hàn Quốc trong trận chiến này. Ngoài ra, sự xuất hiện của tài xế xe buýt có khả năng tĩnh điện Jeon Gye Do (Cha Tae Hyun) và nam giáo viên Choi Il Hwan (Kim Hee Won) đều cho thấy họ sẽ không nhún nhường trước nhóm siêu sức mạnh đến từ Triều Tiên do Kim Deok Yoon (Park Hee Soon) đứng đầu.

Phim hứa hẹn khép lại với những cảnh hành động hoành tráng CẮT TỪ CLIP

Trong khi đó, nhóm học sinh Kim Bong Seok (Lee Jeong Ha), Jang Hee Soo (Go Yoon Jung) và Lee Kang Hoon (Kim Do Hoon) cũng quyết tâm vận dụng sức mạnh để chống lại sự đe dọa của nhóm kẻ lạ mặt đến từ Triều Tiên, đem đến những cảnh đánh nhau, rượt đuổi hồi hộp.

Đặc biệt, mối thâm thù giữa tên thủ lĩnh phe Triều Tiên Kim Deok Yoon và Kim Doo Sik (Jo In Sung) cũng được hé lộ trong tập cuối Moving. Kim Doo Sik được cho chính là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng độ giữa hai nhóm siêu sức mạnh. Bên cạnh đó, người xem còn mong chờ Kim Doo Sik trở về, sát cánh bên vợ Lee Mi Hyun và con trai Kim Bong Seok trong trận chiến một mất một còn này.

Vai Kim Doo Sik của Jo In Sung được kỳ vọng sẽ trở lại trong những tập cuối phim POSTER PHIM

Chia sẻ về các tập cuối của Đội thiếu niên siêu đẳng, tác giả truyện tranh gốc và cũng là biên kịch phim Kang Full bật mí: "Phim sẽ có những cái kết khác một phần so với bản gốc và tôi nghĩ sẽ đáp ứng được kỳ vọng của người xem".

Theo TV Daily (Hàn Quốc), Moving càng gần kết thúc càng gây tiếng vang lớn ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, liên tục đứng nhất top phim hot chiếu trên nền tảng trực tuyến. Báo chí quốc tế dành nhiều lời có cánh cho đứa con tinh thần của đạo diễn Park In Je, thậm chí, còn ví von Moving là "Trò chơi con mực của năm 2023". Tờ Variety cũng gọi Đội thiếu niên siêu đẳng là bộ phim đột phá tiếp theo ở châu Á sau Trò chơi con mực cách đây 2 năm.