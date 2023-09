Phim siêu anh hùng Hàn Quốc 'Moving' lôi cuốn ở những tập gần cuối

Các tập phim mới nhất của Moving tiếp tục nhận được phản hồi tích cực POSTER PHIM

Hai tập phim mới nhất (16 và 17) của Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) thu hút khán giả khi tập trung vào cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai phe sở hữu siêu sức mạnh của Hàn Quốc và Triều Tiên. Một số thành viên của đôi bên chạm trán trực tiếp ngay ở trường trung học Jeong Won và lao vào cuộc chiến khốc liệt.

Tại đây, Jang Joo Won (Ryoo Seung Ryong đóng) và Lee Mi Hyun (Han Hyo Joo) vận dụng sức mạnh cùng khả năng chiến đấu điêu luyện để chống lại các đối thủ cũng sở hữu năng lực vượt trội tương đương. Trong khi đó, "cặp đôi gà bông" Kim Bong Seok (Lee Jeong Ha) - Jang Hee Soo (Go Yoon Jung) và Lee Kang Hoon (Kim Do Hoon) cũng chịu sự truy đuổi, đe dọa của nhóm kẻ lạ mặt đến từ Triều Tiên.

Phim có các cảnh hành động đẹp mắt trên mọi địa hình CẮT TỪ PHIM

Tập 16 và 17 của Moving tràn ngập các phân đoạn giằng co quyết liệt giữa hai nhóm người đều sở hữu khả năng nhạy cảm, bay lượn, hồi phục, tốc độ… phi thường. Những động tác bay nhảy rượt đuổi, bắn súng nhanh gọn đến cảnh đánh tay đôi vật lộn đẫm máu đều để lại ấn tượng mạnh.

Khung cảnh hành động hoành tráng cùng phần kỹ xảo đẹp mắt trong những tập phim gần đây nhận về nhiều lời khen ngợi, xứng đáng với mức đầu tư hơn 50 tỉ won (913 tỉ đồng) mà Disney+ đã chi cho tác phẩm.

Han Hyo Joo đóng tốt cảnh tâm lý lẫn hành động CẮT TỪ PHIM

Thân thế của Choi Il Hwan (Kim Hee Won) được hé lộ nhiều hơn CẮT TỪ PHIM

Đồng thời, các tập phim mới nhất của Moving cũng khai thác sâu hơn thân phận của các nhân vật phụ, như danh tính của nam giáo viên Choi Il Hwan (Kim Hee Won) và người đàn ông mạnh mẽ nhưng ngờ nghệch Lee Jae Man (Kim Sung Kyun) hay cô gái có thể nhìn xuyên đồ vật Yang Se Eun (Lee Ho Jung). Đặc biệt, tình tiết tập này cũng úp mở khả năng Kim Doo Sik (Jo In Sung) trở lại trong tập cuối.

Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) dựa trên truyện tranh cùng tên của Kang Full, do Park In Je làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn kỳ cựu như Jo In Sung, Ryoo Seung Ryong, Cha Tae Hyun, Han Hyo Joo, Kim Sung Kyun, Kim Hee Won… và các gương mặt trẻ Lee Jeong Ha, Go Yoon Jung, Kim Do Hoon… Tác phẩm đang phát sóng tối thứ tư hằng tuần. Chia sẻ về các tập cuối của Đội thiếu niên siêu đẳng, Kang Full bật mí: "Phim sẽ có những cái kết khác một phần so với bản gốc và tôi nghĩ sẽ đáp ứng được kỳ vọng của người xem".