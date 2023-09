Sao nữ 'Trò chơi con mực’ trở thành siêu anh hùng trong phim mới

Lee Yoo Mi trong teaser Strong Girl Nam Soon CẮT TỪ CLIP

Năm 2021 - 2022, Lee Yoo Mi được gọi là "con gái Netflix" hay "viên ngọc sáng" mới của làng phim ảnh Hàn Quốc nhờ liên tiếp thành công với hai sê ri Neflix đình đám là Trò chơi con mực (Squid Game) và Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead).

Sau đó, Lee Yoo Mi tiếp tục tham gia Hãy nói cho tôi điều ước của bạn, Huấn luyện viên tinh thần Je Gal Gil, Liên kết vận mệnh… nhưng không gây chú ý. Năm nay, nữ diễn viên có màn tái xuất nhận được nhiều sự quan tâm cùng bộ phim truyền hình Strong Girl Nam Soon, phần ngoại truyện của tác phẩm đình đám Strong Woman Do Bong Soon (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon) từng gây sốt khi phát sóng vào năm 2017.

Nữ diễn viên nổi tiếng qua hai phim Trò chơi con mực (trái) và Ngôi trường xác sống POSTER PHIM

Trong Strong Girl Nam Soon, Lee Yoo Mi đảm nhận vai Gang Nam Soon, một cô gái sở hữu sức mạnh cùng tốc độ đáng kinh ngạc và là chị em họ của Do Bong Soon. Gang Nam Soon mất tích khi còn nhỏ ở Mông Cổ. Khi trưởng thành, cô đến Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) tìm bố mẹ và cuối cùng cũng gặp được mẹ mình là Hwang Geum Joo (Kim Jung Eun).

Trong các teaser của Strong Girl Nam Soon, Gang Nam Soon nổi bật với vẻ lập dị cùng những hành động có phần khác người nhưng sôi nổi, hồn nhiên và tốt bụng. Dù đang chống lại kẻ xấu hay đối mặt những tình huống khó khăn, cô luôn nở nụ cười đáng yêu trên môi.

Teaser phim có nhiều cảnh hành động CẮT TỪ CLIP

Tạo hình nữ tính, năng động và vẻ đẹp trong trẻo của Lee Yoo Mi trong video nhá hàng bộ phim cũng gây ấn tượng. Nhiều khán giả kỳ vọng mỹ nhân 9X sẽ có bước đột phá với vai Gang Nam Soon, cũng như tạo nên một hình tượng nữ siêu anh hùng mới trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Tuy nhiên, không ít bình luận tỏ ra lo ngại Lee Yoo Mi khó vượt qua cái bóng quá lớn của Park Bo Young, người đẹp đảm nhận vai Do Bong Soon trong Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon.

Theo Newsen (Hàn Quốc), Strong Girl Nam Soon là một bộ phim hài xoay quanh ba thế hệ phụ nữ sinh ra với sức mạnh phi thường. Cả ba hợp lực truy tìm bọn tội phạm buôn ma túy đang lẩn trốn ở Gangnam, Seoul.

Lee Yoo Mi và Byeon Woo Seok trên phim trường Strong Girl Nam Soon INSTAGRAM NV

Strong Girl Nam Soon do Kim Jung Sik làm đạo diễn, Baek Mi Kyeong viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Lee Yoo Mi, Kim Jung Eun, Kim Hae Sook, Ong Seong Woo, Byeon Woo Seok… Tác phẩm dự kiến phát sóng vào tháng 10 tới trên kênh JTBC.