Jo In Sung và màn tái xuất ấn tượng với ‘Moving’

Jo In Sung có màn tái xuất ấn tượng với vai Kim Doo Sik trong Moving POSTER PHIM

Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ chính thức của Jo In Sung sau gần 9 năm kể từ vai nam chính Jang Jae Yeol trong Chỉ có thể là yêu (It's Okay That's Love). Năm 2016, anh cũng lộ diện trên sóng truyền hình qua phim Tình bạn tuổi xế chiều nhưng chỉ là vai khách mời.

Đến Moving, Jo In Sung có màn hóa thân ấn tượng thành Kim Doo Sik sở hữu siêu năng lực bay và có tài bắn súng xuất sắc. Dù là một đặc vụ kỳ cựu, anh luôn cảm thấy khó xử khi phải đứng giữa ranh giới mỏng manh của việc hoàn thành các nhiệm vụ bắn giết và quy tắc đạo đức của mình. Cuộc đời của Kim Doo Sik thay đổi khi gặp Lee Mi Hyun (Han Hyo Joo đóng).

Nhiều khán giả mê đắm vẻ điển trai và nam tính của Jo In Sung trong tác phẩm

CẮT TỪ PHIM

Jo In Sung xuất hiện khoảng một nửa thời lượng phim, nhiều lần gây sốt với các cảnh hành động kịch tính. Anh tận dụng tối đa ưu thế ngoại hình cao ráo cùng đôi chân dài trong những phân đoạn bay lượn trên không và đáp đất nhẹ nhàng. Nam thần 8X cũng nổi bật ở cảnh bắn súng và chiến đấu tay đôi đẹp mắt.

Diễn xuất của Jo In Sung cũng là điểm cộng lớn của Moving. Từ tâm trạng nặng nề cho đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Kim Doo Sik được tài tử 42 tuổi khắc họa rõ nét. Sao Hàn sinh năm 1981 giúp nhân vật trở nên sống động trên màn ảnh và là một trong những yếu tố quan trọng níu giữ khán giả đến tập cuối tác phẩm.

Nam diễn viên có nhiều cảnh bắn súng trong phim POSTER PHIM

Các phân đoạn hành động của Jo In Sung gây sốt POSTER PHIM

Bằng chứng là trong ba tập cuối Moving ra mắt cách đây ít ngày, sự xuất hiện ít ỏi của Jo In Sung nhận được nhiều sự quan tâm của người xem. Tờ Sports Khan (Hàn Quốc) khen ngợi anh truyền tải được mọi cảm xúc nhân vật qua ánh mắt và nét mặt mà không cần quá nhiều lời thoại.

Ngoài ra, Jo In Sung cũng có sự phối hợp ăn ý với loạt bạn diễn Han Hyo Joo, Ryoo Seung Ryong, Park Hee Soon… trong Đội thiếu niên siêu đẳng. Đặc biệt, tương tác ngọt ngào và bùng nổ giữa Jo In Sung với Han Hyo Joo (vai Lee Mi Hyun) nhận được sự yêu thích từ người xem.

Jo In Sung với Han Hyo Joo tạo "phản ứng hóa học" tốt trên màn ảnh CẮT TỪ PHIM

Cuối phim Moving, Kim Doo Sik trở về Hàn Quốc, tiêu diệt Min Yong Jun (Moon Sung Geun). Trải qua hơn 10 năm bị giam giữ nơi đất khách, anh cuối cùng cũng được sống hạnh phúc cùng vợ Lee Mi Hyun và con trai Kim Bong Seok (Lee Jeong Ha). Tác phẩm khép lại với khoảnh khắc gia đình nhỏ tái hợp khiến khán giả cảm động.

Bên cạnh đó, ba tập cuối của Moving cũng đem đến cho khán giả những thước phim mãn nhãn trong trận chiến kịch liệt giữa hai phe sở hữu siêu sức mạnh của Hàn Quốc và Triều Tiên. Sau tất cả, nhiều nhân vật phe Hàn Quốc có cái kết viên mãn.

Những cảnh quay của Jo In Sung trong ba tập cuối Moving CẮT TỪ PHIM

Kết phim Moving có nhiều chi tiết úp mở mùa tiếp theo, điển hình như màn lộ diện bất ngờ của Shin Hye Won (Shim Dal Gi), một nhân vật được cho là có siêu năng lực trẻ mãi không già.



Jo In Sung làm việc chăm chỉ trên trường quay TWITTER PHIM

Moving dựa trên truyện tranh cùng tên của Kang Full, do Park In Je làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn như Jo In Sung, Ryoo Seung Ryong, Cha Tae Hyun, Han Hyo Joo, Kim Sung Kyun, Kim Hee Won, Lee Jeong Ha, Go Yoon Jung, Kim Do Hoon…