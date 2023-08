Những diễn viên phụ gây chú ý trong ‘Cô gái mang mặt nạ’

Ahn Jae Hong là gương mặt đảm nhận nhân vật Ju Oh Nam của Cô gái mang mặt nạ. Ju Oh Nam mang tâm lý vặn vẹo và là kẻ gián tiếp khiến cuộc đời của nữ chính Kim Mo Mi thêm bi kịch. Ahn Jae Hong không chỉ thể hiện xuất sắc các biểu cảm bất bình thường của một kẻ biến thái mà còn khiến nhân vật này trở nên ám ảnh hơn qua những cảnh máu me