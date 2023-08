Dàn diễn viên nữ trong phim ‘Cô gái mang mặt nạ’ đang gây sốt

Ở tuổi 52, cô vẫn giữ được thân hình nuột nà, làn da trắng hồng và rạng rỡ. Do đó, sao phim Mask Girl thường xuyên nằm trong các bảng xếp hạng minh tinh Hàn Quốc tài năng và xinh đẹp, quyến rũ bất chấp thời gian. Go Hyun Jung từng trải qua cuộc hôn nhân rồi chia tay đầy sóng gió với Lee Byung Chul, thiếu gia khét tiếng của đế chế Samsung. Giờ đây, nữ diễn viên tập trung hoạt động nghệ thuật và giữ kín chuyện đời tư, cũng như tận hưởng cuộc sống độc thân an yên