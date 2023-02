Mỹ nhân Hàn đẹp nhất hành tinh gây sốc khi 'khoe' hình xăm khắp cơ thể

Gần đây, cựu thành viên After School Nana xuất hiện trên ấn bản số tháng 2 của một tạp chí ở Singapore. Mỹ nhân 32 tuổi ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng với nhan sắc lộng lẫy cùng hình xăm cơ thể táo bạo.

Nana nổi tiếng là mỹ nhân Hàn đẹp nhất hành tinh TWITTER

Trong tạo hình đầu tiên, Nana diện bộ trang phục đơn giản, với tông đen chủ đạo, khéo léo khoe hình xăm họa tiết mạng nhện trên vai trái. Đến những bức hình tiếp theo, nữ chính Confession gây chú ý khi diện áo hai dây khoét sâu, để lộ hình xăm kín ngực, cánh tay và vai. Ngay dưới phần bình luận trên Instagram của Nana, người hâm mộ không khỏi ngất ngây trước vẻ ngoài cuốn hút cũng như trầm trồ trước những hình xăm ấn tượng của cô.

Cựu thành viên After School ưa chuộng hình xăm họa tiết hoa lá nữ tính ELLE SINGAPORE

Một số người vẫn thắc mắc liệu hình xăm của cô có phải là thật hay không dù trước đó Nana đã xác nhận hình xăm của cô là thật. Khán giả bình luận: "Ngầu quá", "Làm ơn đừng thêm bất kỳ hình xăm nào nữa vì nó đau lắm", "Sao nhiều người hỏi và cho ý kiến về hình xăm của cô ấy vậy? Cô ấy đã đủ tuổi để quyết định nên làm gì trên cơ thể của mình"...

Trước đó, vào tháng 9.2022, trong buổi họp báo của phim Netflix Glitch do Nana đóng chính, nữ ca sĩ kiêm diễn viên khiến người hâm mộ bị sốc với hình xăm mới của mình. Dù Nana tự tin xuất hiện tại sự kiện nhưng cư dân mạng lại có những phản ứng trái chiều về diện mạo mới của cô.

Dù đã vài tháng trôi qua nhưng vẫn còn nhiều người hâm mộ bị sốc trước hình xăm của Nana TWITTER

Người hâm mộ ngay lập tức lên mạng xã hội và đặt nghi vấn liệu hình xăm của Nana tại buổi họp báo là thật hay chỉ là tạo hình phục vụ cho vai diễn. Sau một thời gian dài tranh luận, công ty chủ quản của Nana đưa ra thông báo mong công chúng thông cảm vì đây là đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Sau cùng, giọng ca Orange Caramel phá vỡ sự im lặng của mình, tiết lộ lý do tại sao cô có quyết định này và ý nghĩa đằng sau chúng.

Nana nói: "Tôi xăm toàn thân vì tôi muốn làm điều đó chứ không phải vì nhân vật. Nếu có cơ hội, tôi tự hỏi liệu vào một ngày nào đó, tôi có thể nói về lý do tại sao tôi có hình xăm toàn thân hay không. Đây là hình xăm do cá nhân tôi muốn thực hiện". Nữ diễn viên là một trong số những người nổi tiếng Hàn Quốc chọn xăm mình bất chấp sự kỳ thị. Trước đó, "nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin thường khoe hình xăm trên cánh tay trong các bộ ảnh, Han Ye Seul cũng không ngần ngại để lộ hình xăm sau lưng mang ý nghĩa "đóa hoa của sự sống".

Là mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu làng giải trí Hàn, Nana lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2009, với tư cách là thành viên của After School, một trong những nhóm nhạc nữ Kpop đình đám vào thời điểm đó. Cô tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình với nhóm nhỏ Orange Caramel của After School trước khi gia nhập nhóm nhỏ AS Red ngay sau đó. Trong 6 năm đầu hoạt động, trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, cô thử thách bản thân với nhiều vai trò khác nhau từ mẫu ảnh, người mẫu trình diễn thời trang, dẫn chương trình.

Ban đầu, Nana được biết đến với vai trò nữ ca sĩ thần tượng ELLE SINGAPORE

Ngôi sao The Swindlers tiết lộ trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hứng thú với nghề diễn viên. Cô nhớ lại: "Tôi chỉ thích hát và nhảy, tôi thậm chí không nghĩ đến lĩnh vực diễn xuất giữa lịch trình bận rộn của mình". Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi giọng ca Catallena nhận được những lời mời cho vai diễn phù hợp với hình ảnh của mình. "Tôi đã tham gia một lớp học ngắn hạn và các buổi casting mà không biết mình phải làm gì. Mỗi lần thử vai, tôi đều nhận được những phản hồi đáng thất vọng, rằng kỹ năng diễn xuất của tôi kém, hoặc hình ảnh của tôi thì tốt nhưng tôi còn thiếu kỹ năng diễn xuất và nên luyện tập nhiều hơn nữa", Nana tâm sự.

Trước những lời phê bình gay gắt từ nhà làm phim, cô quyết định học diễn xuất nghiêm túc và dần tạo nên danh tiếng của một diễn viên Nana triển vọng, không ngại dấn thân với thể loại nhân vật đa dạng như hiện tại.