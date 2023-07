'Nữ hoàng cảnh nóng' Lim Ji Yeon tiếp tục biến hóa trong phim mới

Chưa đầy một tháng sau khi Khu vườn dối trá kết thúc, Lim Ji Yeon đã rục rịch trở lại với dự án The Killing Vote POSTER PHIM

Nửa đầu năm 2023, Lim Ji Yeon liên tiếp tỏa sáng với hai bộ phim truyền hình đình đám là mùa 2 Vinh quang trong thù hận (The Glory) và Khu vườn dối trá (Lies Hidden in My Garden). Ở mỗi tác phẩm, người đẹp đều ghi dấu ấn riêng biệt, biến hóa linh hoạt từ nàng ác nữ bất chấp thủ đoạn Park Yeon Jin trong The Glory đến một Chu Sang Eun tuyệt vọng vì bị bạo lực gia đình dã man của Khu vườn dối trá.

Ở cả hai phim, diễn xuất của Lim Ji Yeon đều nhận về phản hồi tích cực. Vai Park Yeon Jin ở The Glory giúp mỹ nhân 9X thắng cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở hàng loạt giải thưởng phim ảnh danh giá xứ kim chi như Baeksang, Rồng Xanh truyền hình trực tuyến… Còn màn thể hiện của cô trong Khu vườn dối trá cũng được khán giả và truyền thông khen ngợi hết lời.

Tờ Edaily (Hàn Quốc) nhận định Lim Ji Yeon đã lột tả tinh tế được nỗi bất hạnh của Chu Sang Eun từ ngoại hình luộm thuộm, gương mặt bơ phờ đến nội tâm chán nản và ánh mắt đầy vẻ bất lực. Đặc biệt, các phân đoạn Lim Ji Yeon ăn uống thô bạo, bộc lộ sự phấn khích nhưng trống rỗng của nhân vật cũng gây sốt mạng xã hội.

Lim Ji Yeon bi thảm trong phim Khu vườn dối trá POSTER PHIM

Nữ diễn viên gặt hái hàng loạt thành tích trong nửa đầu năm 2023 CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Trong khi Vinh quang trong thù hận được xem là bệ phóng cho tên tuổi của Lim Ji Yeon thì Khu vườn dối trá là bộ phim giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất. Do đó, người xem càng mong chờ hơn màn trở lại của nữ diễn viên qua dự án mới mang tên The Killing Vote của đạo diễn Park Shin Woo.

Trong tác phẩm, Lim Ji Yeon đảm nhận vai Joo Hyun, một trung úy làm việc 5 năm tại Cục an ninh mạng thuộc Sở cảnh sát Seoul. Joo Hyun từng là át chủ bài của đội, nhưng giờ đang là một kẻ bị cho là phiền toái, thường có hành động gây tranh cãi.

Người đẹp trong phim The Killing Vote POSTER PHIM

Qua loạt ảnh và video nhá hàng của The Killing Vote, Lim Ji Yeon gây ấn tượng với tạo hình mái tóc xoăn, ăn mặc cá tính và trẻ trung. Ngôi sao Hàn 33 tuổi khẳng định chỉ muốn khắc họa một cách chân thật nhất nhân vật Joo Hyun, thay vì phải cố gắng "lột xác" hay mong mỏi xóa bỏ ấn tượng của khán giả về nhân vật của mình trong các phim trước.



"Tôi muốn tạo ra một Joo Hyun của riêng mình bằng cách thêm vào vẻ sôi nổi đầy quyến rũ và tinh thần chính nghĩa mà chỉ Joo Hyun mới có", Lim Ji Yeon chia sẻ. Nhiều khán giả kỳ vọng nữ diễn viên có sự đột phá hơn với Joo Hyun trong The Killing Vote.

Lim Ji Yeon có đến ba phim truyền hình chiếu trong năm nay POSTER PHIM

Lim Ji Yeon (ngoài cùng bên trái) liên tục hợp tác với các minh tinh hàng đầu xứ kim chi từ Song Hye Kyo (The Glory), Kim Tae Hee (Khu vườn dối trá) đến Jeon Do Yeon (đứng thứ hai từ phải sang) CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

The Killing Vote dựa trên webtoon nổi tiếng Kookminsahyungtopyo. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Hae Jin, Lim Ji Yeon, Park Sung Woong… và dự kiến ra mắt từ ngày 10.8 tới trên đài SBS.

Song song đó, Lim Ji Yeon cũng mới xác nhận tham gia dự án điện ảnh Revolver của nhà làm phim Oh Seung Wook. Revolver đánh dấu màn kết hợp của hai "nữ hoàng cảnh nóng" Hàn Quốc là Jeon Do Yeon và Lim Ji Yeon. Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của Ji Chang Wook.