Ji Chang Wook đối đầu mỹ nhân Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon trong phim mới

Hôm 5.7, ba diễn viên Ji Chang Wook, Jeon Do Yeon và Lim Ji Yeon đã hội ngộ tại buổi gặp mặt đoàn phim và thoại kịch bản phim mới mang tên Revolver. Phim được "cầm trịch" bởi đạo diễn Oh Seung Wook và vẫn đang trong quá trình tiền kì, chưa công bố lịch chiếu. Lần đầu hợp tác của ba ngôi sao trong một tác phẩm hành động khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trong buổi thoại kịch bản, ba diễn viên đều tập trung cao độ và nhập tâm sâu vào vai diễn.

Ji Chang Wook sẽ đối đầu Jeon Do Yeon và Lim Ji Yeon trong phim Revolver SOOMPI

Được biết, Revolver kể về Ha Soo Young (Jeon Do Yeon), một nữ cựu sĩ quan cảnh sát phải ngồi tù vì bị đổ oan. Vì thế, khi được trả lại tự do, Soo Young chỉ có một mục tiêu duy nhất là đi tìm chân lý sự thật, vạch mặt những kẻ đã ám hại mình. Trên hành trình tìm lại công lý, Soo Young nhận được sự hỗ trợ đắc lực của cộng sự Jung Yoon Sun (Lim Ji Yeon thủ vai). Trong khi đó, nhân vật Andy của Ji Chang Wook được miêu tả sẽ mang đến những nút thắt căng thẳng, ngăn chặn nữ chính đạt được mục tiêu bằng mọi giá.

Ji Chang Wook trong buổi thoại kịch bản Revolver SOOMPI

Người hâm mộ rất mong chờ được nhìn thấy Ji Chang Wook đối đầu hai mỹ nhân Jeon Do Yeon và Lim Ji Yeon trên màn ảnh. Là "nam thần" điện ảnh Hàn một thời, Ji Chang Wook bước sang tuổi 36 vẫn sở hữu số lượng fan đông đảo. Trong khi đó, Jeon Do Yeon được mệnh danh là "chị đại" trong làng phim Hàn với hàng loạt những vai diễn đa sắc. Thời gian gần đây, Jeon Do Yeon chinh phục khán giả với vai diễn mẹ đơn thân trong Khóa học yêu cấp tốc. Cô còn khiến fan sửng sốt khi hóa thân hoàn hảo thành nữ sát thủ máu lạnh trong phim điện ảnh Kill Boksoon.

Sự kết hợp của 3 diễn viên thực lực khiến Revolver trở nên đáng mong chờ SOOMPI

Về phía Lim Ji Yeon, sự nghiệp của nữ diễn viên đang lên như diều gặp gió. Cô liên tục có duyên được đồng hành cùng những sao nữ kỳ cựu trên phim, hết Song Hye Kyo trong The Glory lại đến Kim Tae Hee trong Lies hidden in my garden, giờ đây là đóng cùng Jeon Do Yeon trong Revolver. Những vai diễn Lim Ji Yeon đảm nhận đều có tâm lý phức tạp, tạo điều kiện để nữ diễn viên được bộc lộ hết khả năng diễn xuất. Khi đứng cạnh các đàn chị, Lim Ji Yeon không hề bị lép vế.

Với sự góp mặt của Ji Chang Wook, Jeon Do Yeon và Lim Ji Yeon, Revolver được kỳ vọng sẽ mang đến một bữa đại tiệc diễn xuất, vừa "cân não" lại vừa mãn nhãn với những pha hành động máu lửa.