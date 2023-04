Nữ chính 'Khóa học yêu cấp tốc' hóa sát thủ quyến rũ ở tuổi 50

Jeon Do Yeon (áo đỏ) hóa thân thành một nữ sát thủ chuyên nghiệp trong Kill Bok Soon POSTER PHIM

Ở tuổi 50, Jeon Do Yeon vẫn không ngừng tạo sự đột phá trên con đường diễn xuất của mình. Tháng 1 đến giữa tháng 3 vừa qua, cô tái xuất màn ảnh nhỏ thành công cùng nhân vật bà mẹ đơn thân duyên dáng Nam Haeng Seon trong Khóa học yêu cấp tốc (Crash Course in Romance). Đây cũng là tác phẩm hài - lãng mạn hiếm hoi mà minh tinh 7X tham gia trong suốt sự nghiệp phim ảnh hơn 30 năm của mình.

Cuối tháng 3 vừa qua, Jeon Do Yeon lại ghi dấu ấn sâu đậm với nhân vật Gil Bok Soon trong Kill Bok Soon. Hơn hai tiếng đồng hồ bộ phim là quãng thời gian cô đem đến màn ảnh một nữ sát thủ máu lạnh, suy nghĩ liều lĩnh, trò chuyện duyên dáng và ra tay dứt khoát.

Người đẹp được yêu mến trong Khóa học yêu cấp tốc POSTER PHIM

Ở Kill Bok Soon, nữ diễn viên bộc lộ nét phức tạp lẫn độc đáo trong cuộc đấu tranh tâm lý của Gil Bok Soon, khi vừa muốn hoàn thành tốt thiên chức làm mẹ nhưng vẫn không muốn lơ là công việc sát thủ đầy rủi ro. Khán giả nhận xét Gil Bok Soon trở thành một nữ sát thủ đầy quyến rũ, cuốn hút trên màn ảnh qua diễn xuất của Jeon Do Yeon.

Đặc biệt, mỹ nhân sinh năm 1973 không chỉ chinh phục người xem với lối thể hiện tâm lý tinh tế, mà còn tỏa sáng với hàng loạt cảnh đánh đấm đẹp mắt cùng biểu cảm lạnh lùng ấn tượng.

Kill Bok Soon được giới truyền thông cũng như người xem Hàn và quốc tế đón nhận nồng nhiệt POSTER PHIM

Ngoài ra, cảnh nóng thoáng qua của Jeon Do Yeon và Koo Gyo Hwan (Han Hee Sung) hay phân đoạn quyết chiến giữa cô với Sol Kyung Gu (vai Cha Min Kyu) là điểm nhấn của Kill Bok Soon. Tương tác ăn ý xoay quanh Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu, Koo Gyo Hwan cũng tạo nên sự liên kết đẫm máu và nguy hiểm nhưng vô cùng thú vị trong phim.

Kill Bok Soon đánh dấu màn tái xuất của Jeon Do Yeon với thể loại phim hành động sau hơn 20 năm, kể từ No Blood No Tears. Đồng thời, cũng qua vai diễn lần này, người đẹp chứng minh cô vẫn hoàn toàn có thể đảm nhận vai nữ chính trong một dự án lớn khi đã bước sang tuổi ngũ tuần.

Jeon Do Yeon tự đóng cảnh hành động trong Kill Bok Soon POSTER PHIM

Chiếu vào cuối tháng 3, Kill Bok Soon nhanh chóng vươn lên hạng nhất trong danh sách phim không nói tiếng Anh hot nhất hiện giờ trên Netflix các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam… Song song đó, phim điện ảnh này cũng đang có mặt trong top 10 tác phẩm ăn khách nhất Netflix 82 nước, gồm Canada, Đức, Tây Ban Nha, Brazil…

Kill Bok Soon xoay quanh Gil Bok Soon, một sát thủ huyền thoại ra tay giết người theo hợp đồng. Cô bỗng bị cuốn vào trận chiến không hồi kết ngay trước khi gia hạn hợp đồng với công ty sát thủ. Trước khi chính thức phát hành, Kill Bok Soon đã được ra mắt Liên hoan phim Quốc tế Berlin và Jeon Do Yeon nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn, khán giả quốc tế. Phim do Byun Sung Hyun làm đạo diễn và viết kịch bản, quy tụ dàn sao Hàn đình đám Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu, Koo Gyo Hwan, Esom, Kim Shi Ah, Lee Yeon, Lee Chae Wook…

Tròn 50 tuổi, Jeon Do Yeon vẫn ở đỉnh cao của sự nghiệp và tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi, tham gia nhiều bộ phim lớn mảng điện ảnh lẫn truyền hình

POSTER PHIM

Jeon Do Yeon được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng nghệ thuật" với hàng loạt tác phẩm có phân đoạn 18+ mang tính nghệ thuật cao, tạo được tiếng vang. Cô nổi tiếng với các phim: Đoạn kết hạnh phúc, Nỗi ô nhục họ Cho, Em là mặt trời của anh, Bí mật ánh dương, Cô hầu gái… Trong đó, Bí mật ánh dương là tác phẩm giúp Jeon Do Yeon càn quét mọi giải thưởng, đoạt giải Ảnh hậu Cannes 2007.