‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Kim Ok Bin tái xuất ấn tượng

Ghét mà vẫn yêu là bộ phim hài - lãng mạn đầu tiên mà Kim Ok Bin tham gia và đảm nhận vai nữ chính

Ghét mà vẫn yêu là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội tuần qua. Tác phẩm thu hút người xem toàn thế giới nhờ cốt truyện tình cảm thú vị, tình tiết ngọt ngào, dàn diễn viên ăn ý… Đặc biệt, nhân vật nữ chính Yeo Mi Ran của Kim Ok Bin chiếm nhiều cảm tình của khán giả.

Nữ luật sư Yeo Mi Ran khác hoàn toàn với hầu hết nhân vật nữ chính điển hình trong dòng phim hài - lãng mạn quen thuộc trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Yeo Mi Ran không xuất hiện cùng hình tượng Lọ Lem hay Cô gái kẹo ngọt (Candy girl) thường thấy, thay vào đó, cô nổi bật với vẻ tự tin và toát lên nét quyến rũ đậm chất "girl crush".

Khi mới nhận kịch bản Ghét mà vẫn yêu, Kim Ok Bin rất lo lắng. Tuy nhiên, cô quyết định tham gia bộ phim, thử thách bản thân với thể loại phim hài - lãng mạn và hoàn thành tốt vai diễn

Giỏi võ từ nhỏ, nên Yeo Mi Ran sẵn sàng đứng ra hành động trừng trị kẻ xấu và cũng không ngại tận dụng thế mạnh này để giúp đỡ người khác bất chấp nguy hiểm. Phong cách sống thoải mái, tích cực với quan điểm bình đẳng giới hiện đại của nhân vật này truyền cảm hứng cho nhiều người xem.

Công chúng lẫn giới truyền thông không chỉ thích thú với hình tượng nữ anh hùng thông minh duyên dáng lẫn hài hước của Yeo Mi Ran, mà còn bất ngờ với màn "lột xác" của Kim Ok Bin, nữ diễn viên sở trường với những dạng vai mạnh mẽ, nghiêm nghị và có phần u tối.

Nhân vật Yeo Mi Ran của Kim Ok Bin truyền tải thông điệp táo bạo về sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội hiện đại

Nhân vật có nhiều điểm tương đồng với nữ diễn viên ngoài đời

Qua 10 tập phim Ghét mà vẫn yêu, Kim Ok Bin thể hiện sống động cá tính độc đáo, đáng yêu và hoạt bát của Yeo Mi Ran. Chia sẻ với Spotv News (Hàn Quốc), Kim Ok Bin cho biết vai Yeo Mi Ran rất giống với tính cách thật của cô ngoài đời. Nữ diễn viên tiết lộ: "Nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với tôi. Tôi tự hỏi không biết biên kịch có lấy tôi làm hình mẫu hay không nữa. Đến cả bạn bè tôi cũng hỏi nhân vật này chính là tôi luôn phải không?".

Ngoài ra, nhờ tập nhiều môn võ từ nhỏ và kinh nghiệm từng thể hiện các vai đả nữ, nên Kim Ok Bin tự thực hiện phần lớn các pha đánh đấm trong Ghét mà vẫn yêu, giúp các cảnh quay hành động trở nên chân thật hơn. Bên cạnh đó, "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa mỹ nhân 36 tuổi và bạn diễn Yoo Teo (vai Nam Kang Ho) cũng là yếu tố khiến khán giả khó dứt khỏi bộ phim.

Trên IMDb, khán giả quốc tế khen ngợi Ghét mà vẫn yêu là "bộ phim hài lãng mạn tươi sáng và đáng xem", "rất hài hước, dễ thương, ngắn gọn"... và đánh giá cao sự ăn ý của Kim Ok Bin và Yoo Teo (phải)

Love to Hate You đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Ok Bin. Đây là dự án thuộc thể loại hài - lãng mạn đầu tiên mà người đẹp tham gia và đóng vai chính dù đã đóng phim được gần 20 năm. Với vai Yeo Mi Ran trong Ghét mà vẫn yêu, Kim Ok Bin hy vọng khán giả có thể nhận định cô là nữ diễn viên có thể thực hiện tốt ở bất kỳ dòng phim nào.

Ra mắt từ năm 2004 - 2005, ngôi sao Hàn 8X này được biết đến qua nhiều phim như Cô dâu Hà Nội, Đứa con rơi của thượng đế, Sắc cầu vồng, Nữ diễn viên, Ác nữ báo thù (The Villainess)… Riêng vai Sook Hee trong Ác nữ báo thù giúp Kim Ok Bin thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Chunsa Film Art Awards 2017.

Kim Ok Bin tỏa sáng với vẻ quyến rũ gợi cảm cùng nội tâm phức tạp trong Cơn khát (trái) và gây ấn tượng qua những pha hành động thô bạo, dữ dội trong phim Ác nữ báo thù

Đáng chú ý, Kim Ok Bin năm 22 tuổi từng khiến nền điện ảnh Hàn Quốc phải choáng váng khi sẵn sàng "lột sạch" trong kiệt tác gắn nhãn phim "mát mẻ" Cơn khát (Thirst). Ở thời điểm đó, Kim Ok Bin nhận được nhiều lời khen ngợi cho phần nhập vai hoàn hảo cùng diễn xuất táo bạo.



Với Cơn khát, Kim Ok Bin có tên trong danh sách đề cử ở hàng loạt giải thưởng danh giá và cũng được xem là một trong những "nữ hoàng cảnh nóng" của làng phim ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc đóng cảnh nóng khi tuổi đời còn khá trẻ cũng khiến cô gặp phải không ít tranh cãi.

Kim Ok Bin sắp trở lại với mùa 2 Arthdal Chronicles

Về sau, danh tiếng cũng như chất lượng tác phẩm của Kim Ok Bin lên xuống thất thường. Trước Ghét mà vẫn yêu, nữ diễn viên gây thất vọng với Hố đen, phim truyền hình Hàn Quốc có rating thấp. Sắp tới, Kim Ok Bin chuẩn bị trở lại cùng vai ác nữ Taealha trong mùa 2 Arthdal Chronicles (Biên niên sử Arthdal).













