Nữ diễn viên 'Star Trek' Annie Wersching qua đời ở tuổi 45 do ung thư

Annie Wersching được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2020, trang Deadline đưa tin. Đại diện của nữ diễn viên nói rằng cô "không có gì để chia sẻ thêm".

Stephen Full, chồng của nữ diễn viên, nói với Deadline: "Có một lỗ hổng trong tâm hồn của gia đình hôm nay. Annie đã tìm thấy điều kỳ diệu trong khoảnh khắc đơn giản nhất. Cô ấy không cần âm nhạc để khiêu vũ. Cô ấy dạy chúng tôi đừng chờ đợi cơ hội mà hãy đi tìm vì nó ở khắp mọi nơi".

Annie Wersching (1977-2023) People

Wersching, một bà mẹ ba con, gốc St.Louis, bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh trong các bộ phim như Bruce Almighty và loạt phim như Star Trek: Enterprise, Charmed, Supernatural… trước khi nhận được vai diễn định kỳ Renee Walker trong sê-ri 24.

Cô ấy xuất hiện trên 24 trong hai mùa, trước khi đảm nhận một số vai diễn phim truyền hình khác trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm cả vai chính Julia Brasher trong Bosch. Vào năm 2013, Wersching lồng tiếng trong bộ phim kinh điển The Last of Us của PlayStation, từ đó đã tạo ra một loạt phim ăn khách cùng tên của HBO. Gần đây, cô đóng vai Nữ hoàng Borg trong Star Trek: Picard.

Bạn diễn của cô - Abigail Spencer - chia sẻ một bài đăng đau lòng về người bạn trên Instagram. "Annie Wersching là kẻ thù không đội trời chung của tôi trong Timeless. Đây là một mất mát nặng nề đối với chúng tôi. Cô ấy là trụ cột của nhiều chương trình yêu thích. Khi bạn cần ai đó đến để nâng cao cốt truyện phim hoặc cảm xúc của bạn: hãy gọi cho Annie. Điều này thật khó… Steve… không có lời nào. Gửi đến bạn và các chàng trai rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ".

Alison Pill (trái) và Annie Wersching trong phim Star Trek: Picard IMDb

Neil Druckmann, đồng chủ tịch của Naughty Dog - công ty trò chơi đứng sau The Last of Us - đã viết lời tri ân của riêng mình tới Wersching trên Twitter. "Tôi vừa biết tin người bạn thân yêu Annie Wersching qua đời", anh viết. "Chúng ta vừa mất đi một nghệ sĩ và một người xinh đẹp. Trái tim tôi tan nát. Những suy nghĩ của tôi giờ đây hướng về những người thân yêu của cô ấy".

Vào cuối lời tri ân của mình, Druckmann đã chia sẻ một liên kết đến trang GoFundMe được tạo để hỗ trợ gia đình của Wersching. Nói về buổi gây quỹ, nhà tổ chức Ever Carradine viết rằng Wersching là "một người kín đáo" và việc chẩn đoán ung thư của cô vào mùa hè năm 2020 đã làm tăng thêm điều đó. Mục đích của buổi gây quỹ nhằm giúp Stephen Full chăm sóc những đứa con của họ: Freddie (12 tuổi), Ozzie (9 tuổi) và Archie (4 tuổi).

"Annie muốn bảo vệ các con của mình. Cô ấy muốn khỏe lại để có thể tiếp tục làm việc. Cô không thực sự muốn nói về bệnh tình. Cô ấy muốn sống cuộc sống của mình, theo cách của cô ấy, luôn ở bên gia đình", chiến dịch gây quỹ cho Annie Wersching nêu rõ.