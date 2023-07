Kim Tae Hee gây sốc trong tập cuối phim ‘Khu vườn dối trá’

Diễn xuất của Kim Tae Hee bùng nổ trong tập cuối Khu vườn dối trá POSTER PHIM

Khu vườn dối trá (Lies Hidden In My Garden hay còn gọi House with a Yard) kết thúc ở tập 8 với nhiều bất ngờ lẫn kịch tính. Đặc biệt, nhân vật Moon Joo Ran (Kim Tae Hee đóng) có những biến đổi từ suy nghĩ đến hành động, nằm ngoài dự đoán của khán giả.

Tập cuối bộ phim lên cao trào từ khi Moon Joo Ran đột ngột phá vỡ kế hoạch của ông xã Park Jae Ho (Kim Sung Oh) giết Chu Sang Eun (Lim Ji Yeon) bịt đầu mối. Thay vào đó, Moon Joo Ran chuyển sang bảo vệ Chu Sang Eun và cũng quyết tâm ép Park Jae Ho nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu quay đầu.

Kim Tae Hee dẫn dắt mạch phim căng thẳng, đôi lúc khơi dậy sự đồng cảm từ khán giả POSTER PHIM

Sau cuộc vật lộn căng thẳng, Moon Joo Ran đẩy Park Jae Ho xuống cầu thang, khiến hắn tử vong, chấm dứt toàn bộ bi kịch bùng nổ từ sân vườn tràn ngập mùi xác chết của cả hai vợ chồng.

Tại đồn cảnh sát, Moon Joo Ran đầu thú, nhận lỗi và khẳng định chính người chồng độc ác của mình đã giết hai nạn nhân Kim Yoon Beom (Choi Jae rim) và Lee Soo Min (Yoon Ga Ih). Lời khai này cũng khiến Moon Joo Ran vào tù, nhưng góp phần giúp Chu Sang Eun thoát tội sát hại chồng Kim Yoon Beom.

Tập cuối Khu vườn dối trá lập kỷ lục rating POSTER PHIM

Trong tập cuối Khu vườn dối trá, câu chuyện của Moon Joo Ran và Chu Sang Eun đều đi đến cái kết có hậu. Nhiều năm sau biến cố kinh hoàng, Moon Joo Ran được ra khỏi tù, tận hưởng cuộc sống bình yên với hàng xóm, mẹ và con trai. Trong khi đó, Chu Sang Eun sống độc lập và hạnh phúc cùng con.

Cái kết của Khu vườn dối trá nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới truyền thông. Riêng diễn xuất của Kim Tae Hee ở tập cuối nói riêng và cả tác phẩm nói chung thu hút hàng loạt lời khen ngợi. News1 (Hàn Quốc) đánh giá cao cách mỹ nhân 8X thể hiện được sự kiềm chế nỗi uất ức cho đến bộc phát cơn phẫn nộ của mình trước tội ác của chồng, rồi trở nên nhẹ nhõm nhưng vẫn không kém phần chua xót, đau lòng sau mọi chuyện.

Kim Tae Hee (phải) và Lim Ji Yeon trong phim POSTER PHIM

Starnews (Hàn Quốc) cũng nhận định Kim Tae Hee đem đến màn thể hiện cuốn hút trong lần đầu tiên đóng phim kinh dị. Minh tinh 43 tuổi nổi bật với vẻ đẹp mong manh, lột tả tinh tế được quá trình Moon Joo Ran vượt qua vết thương lòng trong quá khứ cùng biến chuyển tâm lý đầy bất ổn do bị chồng lừa dối.

8 tập phim Khu vườn dối trá ghi dấu ấn sâu sắc cho khán giả với bối cảnh một sân vườn ngôi nhà mặt phố đẹp như tranh vẽ nhưng lại là không gian sặc mùi xác chết. Đạo diễn Jung Ji Hyun thành công trong việc khắc họa suy nghĩ nhân vật bằng từng cử chỉ và biểu tượng hình ảnh thay vì lời thoại. Cách chuyển đổi khung hình đầy màu sắc sang đen trắng của Jung Ji Hyun cũng kích thích tâm lý người xem.

Người xem kỳ vọng vào các dự án tiếp theo của Kim Tae Hee POSTER PHIM

Khu vườn dối trá đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Kim Tae Hee sau 3 năm. Đồng thời, tương tác ăn ý giữa bà mẹ hai con và bạn diễn Lim Ji Yeon cũng giúp bộ phim trở nên thú vị hơn. Khu vườn dối trá chiếu trên kênh cáp ENA, tập cuối đạt rating 3% trên toàn quốc, đây là mức tỷ suất người xem cao nhất của cả tác phẩm.