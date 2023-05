Kim Tae Hee dồn lực trở lại trong năm 2023

Màn trở lại của Kim Tae Hee gây chú ý CHỤP MÀN HÌNH SPORT CHOSUN

Sự trở lại của Kim Tae Hee nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trước mắt, bộ phim truyền hình Lies Hidden In My Garden mà cô đóng vai chính rục rịch lên sóng từ ngày 19.6 trên kênh ENA của Hàn Quốc. Đây là tác phẩm đánh dấu lần "comeback" màn ảnh nhỏ chính thức của người đẹp sau 3 năm, kể từ Chào mẹ tạm biệt (Hi bye mama).

Trong Lies Hidden in My Garden, Kim Tae Hee hóa thân thành Joo Ran, một bà nội trợ tận hưởng một cuộc sống hoàn hảo trong tổ ấm đầy đủ tiện nghi, bên người chồng và đứa con trai tuyệt vời. Tuy nhiên, cả thế giới của Joo Ran bỗng bị phá vỡ khi cô nhận thấy một mùi hôi thối kỳ lạ bốc lên từ sân sau của chính ngôi nhà hoàn hảo như tranh vẽ của mình.

Diễn xuất của Kim Tae Hee trong phim được ê kíp đánh giá cao POSTER PHIM

Qua loạt ảnh nhá hàng của Lies Hidden in My Garden, Joo Ran gây tò mò khi luôn trong tâm trạng "đứng ngồi không yên" dù ở ngay ngôi nhà quen thuộc. Kim Tae Hee thể hiện khéo léo nỗi lo lắng của nhân vật với ánh mắt bất an và gương mặt trầm ngâm suy tư nhìn mọi thứ xung quanh.

Lối biểu cảm chân thật của nữ diễn viên khiến bầu không khí Lies Hidden in My Garden thêm phần căng thẳng, phù hợp với mạch phim thuộc thể loại kinh dị hồi hộp. Bên cạnh đó, bà xã của Bi Rain còn ghi dấu ấn với nhan sắc trẻ trung cùng gương mặt đẹp không góc chết.

Kim Tae Hee hứa hẹn chinh phục khán giả với vai diễn trong Lies Hidden in My Garden POSTER PHIM

Ê kíp Lies Hidden in My Garden cũng dành nhiều lời có cánh khi nhận xét về diễn xuất của Kim Tae Hee trong phim. Phía tác phẩm khẳng định mỹ nhân 8X bộc lộ tốt nội tâm phức tạp của nhân vật, từ sợ hãi đến bối rối, thúc đẩy tình tiết thêm hồi hộp.

Ngoài Lies Hidden in My Garden, Kim Tae Hee còn xác nhận tham gia chương trình trực tuyến nổi tiếng MMTG. Tin tức ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông, bởi đây là show giải trí đầu tiên mà nữ diễn viên góp mặt sau 12 - 13 năm.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kim Jin Young, Lies Hidden in My Garden là một bộ phim kinh dị kể về hai người phụ nữ có cuộc sống hoàn toàn khác nhau, Joo Ran (Kim Tae Hee) và Sang Eun (Lim Ji Yeon) POSTER PHIM

Một trong những lần gần đây nhất mà Kim Tae Hee xuất hiện trên một chương trình giải trí là trong Infinite Challenge của đài MBC, tập chiếu vào năm 2010. Tại đây, bà mẹ hai con chiếm cảm tình khán giả với những khoảnh khắc hài hước duyên dáng.

Cùng năm, sao phim Nấc thang lên thiên đường còn làm khách mời cho Come to Play của đài MBC, Win Win của đài KBS2 để quảng bá cho bộ phim điện ảnh Grand Prix. Năm 2011, tập show đặc biệt về cuộc sống đời thường của Kim Tae Hee mang tên Kim Tae Hee’s Rediscovery của đài MBC cũng nhận về hiệu ứng tích cực.

Nữ diễn viên bất ngờ xác nhận tham gia show mới CHỤP MÀN HÌNH NEWS 1

Do đó, người hâm mộ không chỉ mong ngóng Lies Hidden in My Garden do Kim Tae Hee đóng vai chính, mà còn rất kỳ vọng ngôi sao Hàn 43 tuổi sẽ bùng nổ sự dí dỏm đáng yêu tại MMTG tập tới.