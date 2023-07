Phim kinh dị ‘Ác quỷ’ có Kim Tae Ri gây ám ảnh

Hai tập phim mới nhất của Ác quỷ có nhiều cảnh hồi hộp CẮT TỪ PHIM

Tập 3 và 4 Ác quỷ (Revenant) tiếp tục xoay quanh nữ chính Goo San Young (Kim Tae Ri đóng) vật lộn tìm kiếm sự thật về con quỷ trú ngụ bên trong mình. Trong hai tập mới nhất, cô cùng giáo sư văn học dân gian Yeom Hae Sang (Oh Jeong Se) lại đối mặt với nhiều sự cố, đồng thời phát hiện được hàng loạt câu chuyện đáng sợ.

Goo San Young cũng không kiềm chế được sự sợ hãi lẫn hoang mang mỗi lúc con quỷ bên trong cô đột ngột xuất hiện ở những tình huống nguy hiểm. Cô luôn rơi vào trạng thái bối rối tột độ vì không thể nhớ được con quỷ đó đã mượn cơ thể mình làm gì.

Một phân đoạn khiến khán giả ám ảnh CẮT TỪ PHIM

Mạch phim Ác quỷ lên cao trào hơn trong tập 4, khi Goo San Young thông qua gương tận mắt chứng kiến hàng loạt vong hồn bí ẩn và đáng sợ đi theo mình. Cô hoảng loạn bỏ chạy nhưng rồi lại tiếp tục nhìn thấy hồn của bố ruột Goo Kang Mo (Jin Seon Kyu) trên cửa kính.

Phân đoạn hàng loạt hồn ma xuất hiện với gương mặt trắng nhợt nhạt, cơ thể dính máu cùng ánh mắt vô định đẩy người xem đến nỗi ám ảnh. Thậm chí, trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận tiết lộ họ cảm thấy mất ngủ sau khi xem xong tập 4 Ác quỷ.

Phim nhận về nhiều phản hồi khả quan qua bốn tập đầu tiên CẮT TỪ PHIM

Diễn xuất của Kim Tae Ri trong phim một lần nữa nhận được nhiều lời khen ngợi. Trang Osen (Hàn Quốc) nhận xét Kim Tae Ri truyền tải trọn vẹn các cảm xúc hỗn loạn của nhân vật với lối thể hiện tinh tế và đầy "ma quái", khiến bất kỳ ai ngồi trước màn ảnh nhỏ cũng phải nổi da gà.

Osen cũng đánh giá Ác quỷ thu về hiệu ứng tích cực về mặt tỷ suất người xem và gây tiếng vang lớn dù chỉ mới chiếu bốn tập. Phim kết hợp khéo léo giữa yếu tố kinh dị, huyền bí cùng nét văn hóa, tín ngưỡng dân gian lồng ghép với những truyền thuyết và truyện cổ tích quen thuộc của Hàn Quốc. Ngoài ra, tác phẩm còn mang đến ý nghĩa về luật nhân quả và phản ánh các hiện trạng tiêu cực ở xã hội hiện đại. Tập 3 và 4 Ác quỷ đạt mức rating 11% và 10%, chỉ số tương tự với hai tập đầu tiên.

Diễn xuất của Kim Tae Ri chinh phục khán giả POSTER PHIM

Ác quỷ đánh dấu màn trở lại thành công của biên kịch Kim Eun Hee sau thất bại của Jirisan (Bí ẩn núi Jiri). Phim do do Lee Jung Rim và Kim Jae Hong làm đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn Kim Tae Ri, Oh Jung Se, Hong Kyung, Park Ji Young, Kim Won Hae… Revenant phát sóng tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần trên SBS.