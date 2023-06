Mỹ nhân nổi bật trong phim ‘Người mẹ tồi của tôi’

Giữa dàn nhân vật trong phim Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother), Oh Ha Young của Hong Bi Ra nổi bật với những thay đổi khó đoán. Ở các tập đầu, cô xuất hiện với hình tượng tiểu thư hống hách, ăn chơi dù là con gái của chính trị gia nổi tiếng Oh Dae Su (Jung Woong In đóng)